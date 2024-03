Vì sao thầy Park bất ngờ nói “Tôi cảm thấy thương cho vợ của Văn Hậu” làm dậy sóng MXH?

Cựu HLV Park Hang-seo góp mặt trong đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền gây sự chú ý. Không chỉ dành những lời chúc đặc biệt cho nhân vật chính, thầy Park cũng không quên hỏi thăm học trò cũ Đoàn Văn Hậu cùng vợ, kèm theo đó là những cử chỉ yêu thương dành cho học trò cưng.

Không chỉ tay bắt mặt mừng, thầy Park còn có những chia sẻ hết sức đáng yêu trên trang cá nhân của mình sau khi gặp gỡ và trò chuyện cùng Hậu My: "I feel sorry for Van Hau's wife. Not only do she have to stay healthy to take care of the newborn baby, but she also have to take care of this big boy too.

Tôi cảm thấy thương cho vợ của Văn Hậu. Không chỉ phải giữ sức khoẻ để chăm sóc em bé sơ sinh, mà còn phải chăm cả thằng nhóc lớn đầu này nữa", khiến dân tình thích thú và điên cuồng thả tim, thầy Park còn cẩn thận viết bằng 2 thứ tiếng.

Bức ảnh được thầy Park chọn đăng trên trang cá nhân

Có thể thấy tình cảm của 2 thầy trò vẫn luôn rất tốt

Khi ngồi chung 1 bàn, Văn Hậu vẫn mải mê nói chuyện thân mật cùng thầy Park

Trước đó, thầy Park cũng dành lời chúc phúc đầy tình cảm cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền: "Through the storms of life, may your love for one another be strong. Wishing you joy and happiness on your wedding day. Congratulations!



Vượt qua giông bão cuộc đời, cầu mong tình yêu hai bạn dành cho nhau luôn bền chặt. Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc trong ngày cưới. Chúc mừng!"

Không ít người hâm mộ khi thấy những dòng chia sẻ đáng yêu của thầy Park dành cho học trò của mình đều bày tỏ: "Thầy Park vẫn là người cha thứ 2 tuyệt vời của các cầu thủ tuyển Việt Nam!", "Thầy như cha là đây chứ đâu", "Vẫn mong có một ngày thầy quay lại và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam", "Quá tuyệt, chúc thầy sức khoẻ, người hâm hộ mãi yêu thầy!"