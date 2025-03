Vì sao nhiều nhà đầu tư "chê" bạc, nhất quyết trung thành với đầu tư vàng?

Trong hơn 1 năm trở lại đây, khi vàng liên tục tăng nóng và đắt đỏ, đầu tư vào bạc cũng ngày trở thành một chủ đề đáng chú ý tại Việt Nam. Ban đầu, sản phẩm dành cho những nhà đầu tư quan tâm đến bạc còn khá hạn chế, chủ yếu là bạc thỏi, bạc miếng với thiết kế đơn giản. Đây cũng là mảng kinh doanh không được mấy doanh nghiệp vàng bạc đá quý trên thị trường quan tâm trong nhiều năm trước.

Đến hiện tại, các dòng sản phẩm bạc đã ngày một đa dạng, thiết kế sang trọng không kém gì các sản phẩm đầu tư vàng trên thị trường. Nhiều thương hiệu lớn đã tham gia mạnh mẽ vào thị trường này như Phú Quý, SBJ,….

Đầu tư bạc trước đây chỉ thường được thảo luận ở một số nhóm nhà đầu tư không lớn. Còn bây giờ, đầu tư bạc có thể nói đã nhen nhóm trở thành một trào lưu, được nhắc đến sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Hiện tại, giá bạc miếng, bạc thỏi có giá khoảng 1,283-1,285 triệu đồng/lượng chiều mua vào và khoảng 1,318-1,325 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trước đó, cuối tháng 12/2024, giá bạc trên thị trường khoảng 1,15 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,18 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 11-12%. Tuy nhiên lưu ý rằng, do chênh lệch giá mua – giá bán, nên nếu nhà đầu tư mua bạc cuối năm ngoái và bán ra thời điểm này sẽ chỉ có lãi khoảng 9%.

Có nhiều lý do khiến bạc trở thành kênh đầu tư được nhiều người chú ý hơn so với trước đây. Nguyên nhân đầu tiên rõ ràng đến từ tiềm năng tăng giá. Không chỉ vàng "nóng" lên mà bạc cũng đã có mức sinh lời đáng kể từ đầu năm đến nay. Đồng thời theo nhiều dự báo, giá bạc thế giới đang được kỳ vọng tiếp tục tăng như giá vàng trong năm 2025, nhờ vào sự thắt chặt nguồn cung và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp như sản xuất pin mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử. Trong nhiều giai đoạn của lịch sử, bạc cũng giống như vàng, được xem là kênh bảo toàn giá trị trong bối cảnh bất ổn. Giá bạc tại Việt Nam nhìn chung vẫn chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, nên nếu xu hướng trên tiếp tục, đầu tư bạc cũng có thể mang lại lợi nhuận.

Nguyên nhân quan trọng khác đến từ tâm lý sợ bị bỏ lỡ. Nhiều nhà đầu tư đã liên tục để mất cơ hội kiếm lời từ vàng trong thời gian qua, nên khi một kênh đầu tư khác là bạc nổi lên, họ không muốn tiếp tục đứng ngoài thị trường.

So với vàng, bạc có giá trị thấp hơn đáng kể, do đó phù hợp với những nhà đầu tư mới bắt đầu tích luỹ tài sản. Đặc biệt, kênh đầu tư này hấp dẫn khá nhiều bạn trẻ thời gian gần đây vì không cần vốn lớn. Do nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh kinh doanh bạc thỏi, thanh khoản thị trường này cũng được tăng lên so với trước, người đầu tư dễ dàng mua bán hơn.

Dù vậy, trong mắt nhiều người, đặc biệt những người đã có thói quen tích trữ vàng thì bạc chưa thể xứng tầm là một kênh đầu tư thay thế hoặc tương đương.

Ngọc Thảo (Hà Nội) cho biết: "Một số người bạn của mình có chia sẻ về kênh đầu tư bạc thời gian gần đây. Nhưng với mình, vàng vẫn là "chân ái". Dù có "hot" như thế nào thì việc mua – bán bạc cũng không thể dễ như vàng khi cứ bước chân ra khỏi nhà là có thể tìm thấy đủ tiệm vàng lớn nhỏ. Hơn nữa, giá mua và giá bán bạc cũng có sự chênh lệch, thường khoảng 3%. Như vậy có nghĩa là khi mua xong, chúng ta sẽ phải chờ một thời gian không ngắn cho giá bạc tăng hơn mức đó thì mới có lãi".

Hoàng Thắng (Hà Nội) thì phân tích, nhiều người mua bạc là vì giá bạc dễ tiếp cận hơn, nhưng điều này không hợp lý. "Không đủ tiền mua 1 lượng vàng thì cũng có nhiều sản phẩm vàng 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ,…hoàn toàn nằm trong khả năng tích luỹ để đầu tư của người Việt. Vậy thì mua bạc vì giá thấp hơn cũng không hợp lý!".

Thêm vào đó, nhiều người cho rằng, việc cất trữ vàng lúc nào cũng thuận tiện hơn vì gọn nhẹ, giá trị cao. Trong khi cùng một số tiền đầu tư, việc cất trữ bạc sẽ không thể thuận tiện bằng vì trọng lượng lớn hơn, chưa kể hàng loạt lo ngại bảo quản ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, cất giữ bạc số lượng lớn, giá trị thấp khiến họ cảm thấy "không đáng" so với công sức bỏ ra.

Bên cạnh những lý do trên, một số yếu tố khác như tính minh bạch thị trường, tiềm năng tăng giá, tính khan hiếm của sản phẩm,….cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư "chê" bạc, quyết trung thành với vàng.