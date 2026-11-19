Chỉ cần một ít muối rắc xuống đáy thùng rác, nhiều gia đình có thể hạn chế được những vấn đề khó chịu thường gặp.

Thùng rác là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ xuất hiện mùi hôi, ruồi nhặng và giòi, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng ẩm.

Ngay cả khi đã sử dụng túi đựng rác, nước từ thực phẩm và các chất thải vẫn có thể rò rỉ, tích tụ dưới đáy thùng, gây mùi khó chịu và khiến việc vệ sinh trở nên vất vả.

Theo Good Housekeeping (Mỹ), một mẹo đơn giản được nhiều người quan tâm là rắc muối xuống đáy thùng rác. Nguyên liệu quen thuộc này có thể mang lại những lợi ích ít người ngờ tới.

Vì sao nên rắc muối xuống đáy thùng rác?

Rắc muối vào đáy thùng rác (Ảnh minh họa)

Dan DiClerico, tác giả chuyên viết bài về nhà cửa trên Good Housekeeping, chia sẻ rằng dù khu vực ông sinh sống đã có hệ thống thu gom rác hữu cơ riêng, nhưng thùng rác của gia đình ông vẫn thường xuyên xuất hiện nước bẩn tích tụ dưới đáy.

Để hạn chế tình trạng này, ông sử dụng muối như một biện pháp hỗ trợ đơn giản.

"Mỗi tuần một lần, tôi đổ một cốc muối xuống đáy thùng rác. Muối giúp hút ẩm và hạn chế mùi khó chịu", Dan DiClerico chia sẻ.

Theo Wonder How To, khả năng hỗ trợ hút ẩm chính là lợi ích quan trọng nhất của mẹo này.

Khi túi rác bị rò rỉ, chất lỏng thường đọng lại dưới đáy thùng. Trong điều kiện nóng ẩm, lượng nước này kết hợp với những mảnh vụn thực phẩm có thể tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phân hủy, khiến mùi hôi trở nên nặng hơn.

Lớp muối đặt ở đáy thùng có thể hút bớt lượng chất lỏng rò rỉ, giúp hạn chế tình trạng nước bẩn tích tụ.

Nhờ môi trường bớt ẩm ướt, mùi khó chịu cũng có thể giảm phần nào. Tuy nhiên, muối không trực tiếp trung hòa tất cả các hợp chất gây mùi trong rác.

Một lợi ích khác: Hạn chế ruồi nhặng và giòi

Rắc muối vào đáy thùng rác giúp hạn chế ruồi nhặng và giòi (Ảnh minh họa)

Ngoài việc hỗ trợ kiểm soát độ ẩm, muối còn được sử dụng để hạn chế giòi xuất hiện trong thùng rác.

Theo Wonder How To, ruồi thường đẻ trứng tại những nơi có rác hữu cơ, độ ẩm cao và nhiệt độ thuận lợi. Khi trứng nở, ấu trùng ruồi có thể phát triển trong môi trường này. Việc giảm lượng nước đọng dưới đáy thùng có thể khiến môi trường trở nên kém thuận lợi hơn cho ruồi sinh sản.

Bên cạnh đó, muối có thể khiến giòi bị mất nước khi tiếp xúc trực tiếp, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sống sót của chúng. Tuy nhiên, đây không phải biện pháp bảo đảm loại bỏ hoàn toàn giòi hoặc ngăn ruồi xuất hiện.

Cách sử dụng muối trong thùng rác

Theo Good Housekeeping và Wonder How To, cách thực hiện khá đơn giản.

Trước tiên, cần đổ hết rác, vệ sinh thùng và để khô hoàn toàn.

Sau đó, rắc một lớp muối hạt xuống đáy thùng trước khi đặt túi rác mới vào.

Dan DiClerico sử dụng khoảng một cốc muối mỗi tuần. Tuy nhiên, chưa có lượng muối tiêu chuẩn được xác định cho mọi kích thước thùng rác. Có thể điều chỉnh lượng sử dụng tùy tình trạng thực tế.

Ngoài ra, có thể lót thêm vài tờ báo cũ dưới đáy thùng để hỗ trợ thấm hút chất lỏng rò rỉ.

Muối không thể thay thế việc vệ sinh, khử khuẩn thùng rác

Dù có khả năng hỗ trợ hút ẩm, muối không phải giải pháp khử khuẩn thùng rác. Theo Wonder How To, lớp muối ở đáy thùng không thể loại bỏ những mảng bám, cặn bẩn và vi khuẩn tích tụ trên thành hoặc nắp thùng rác.

Nếu thùng đã có mùi hôi kéo dài, bám nhiều chất bẩn hoặc thường xuyên xuất hiện giòi, cần vệ sinh kỹ và xử lý nguyên nhân thay vì chỉ bổ sung muối. Đặc biệt, sau khi rửa, nên để thùng khô hoàn toàn trước khi sử dụng trở lại.

Việc hạn chế nước thải từ thực phẩm và phân loại rác hữu cơ cũng giúp giảm lượng chất lỏng tích tụ, qua đó hỗ trợ kiểm soát mùi hôi và ruồi nhặng.

Nguồn: Good Housekeeping, Wonder How To