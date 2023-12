Vì sao nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gas không lấy vợ, sinh con?

Ngày 30-12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can bổ sung đối với Bùi Trọng Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) về tội cướp tài sản. Trước đó, ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Bùi Trọng Thành về tội giết người.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành thực nghiệm tại hiện trường

Bùi Trọng Thành được xác định đã gây ra cái chết của người phụ nữ giao gas là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) cách đây gần 13 năm, để cướp dây chuyền, nhẫn vàng và hoa tai.

Trước đó, vào ngày 6-12, ông Nguyễn Văn Q. (trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) phát hiện bộ xương người trong bể nước thải bỏ hoang của gia đình. Lúc đầu, ông Q. tưởng xương khỉ, nhưng sau khi định thần kiểm tra lại, xác định đó là bộ xương người nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Kết quả giám định ADN do Công an TP Hải Phòng trưng cầu cho thấy bộ xương là của chị Nguyễn Thu Th. (SN 1988, trú thôn 5, xã Lại Xuân) - người mất tích bí ẩn từ ngày 9-12-2010 khi đi giao gas.

Cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy của chị Th. dưới 1 mương nước thuộc xã Lại Xuân.

Xác định có dấu hiệu vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Qua đó, khoanh vùng một số đối tượng tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã đưa vào "tầm ngắm" đối tượng Bùi Trọng Thành (SN 1993, ở cùng xã nạn nhân).

Thành là con riêng của bà H., người sinh sống với ông Nguyễn Văn Q. như vợ chồng. Thời điểm Thành gây án mới 17 tuổi. Khi đó, ông Q. và bà H. đều đang chấp hành án phạt tù. Tại địa phương, Thành sống một mình, chưa xây dựng gia đình, làm nghề lái máy xúc.

Khi được "mời" lên cơ quan công an làm việc, Thành khai nhận suốt 13 năm qua luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi vì đã gây ra cái chết của chị Th..

Bùi Trọng Thành thực nghiệm hành vi đưa thi thể nạn nhân đi phi tang

Theo khai nhận, mục đích ban đầu của Thành không phải là cướp, giết nạn nhân mà chỉ là muốn mua chịu bình gas, sau đó sẽ mang bình gas mới đó đi bán, lấy tiền chuộc chiếc xe đạp mà Thành đã cầm cố 150.000 đồng để tiêu xài, cờ bạc.

Ngày 9-12-2010, tại nhà ông Q., khi chị Th. mang bình gas đến, phát hiện thấy trên cổ người phụ nữ này đeo sợi dây chuyền khá to, Thành liền giật sợi dây chuyền khiến nạn nhân ngã, đập đầu xuống nền. Thấy chị Th. giẫy giụa, Thành đã dùng tay làm nạn nhân tắt thở. Sau khi lấy tài sản của nạn nhân gồm: Dây chuyền, nhẫn vàng, hoa tai, Thành đưa thi thể chị Th. vào trong bể nước nhà ông Q., rồi lấy vỏ bao xi-măng đậy lên. Hai ngay sau, Thành quay lại hiện trường, đổ nắp bê tông cho bể nước. Đến ngày 14-12, Thành mang số tài sản cướp được đi bán được hơn 3 triệu đồng để chuộc xe, trả tiền nợ nần, cờ bạc.

Theo khai nhận của nghi phạm này, cho đến khi bị bắt giữ, mặc dù nhà Thành chỉ cách nhà ông Q. hơn 200 m nhưng Thành chỉ duy nhất 1 lần quay trở lại hiện trường. Đó là vào năm 2017, khi quay lại hiện trường, phát hiện tấm đan bê-tông bể nước (nơi giấu xác nạn nhân), bị sập xuống nhưng Thành suy nghĩ không làm lại nữa, nếu công an phát hiện thì chấp nhận sẽ bị pháp luật trừng trị.

Cũng theo khai nhận của Thành, do sống trong lo sợ, cứ vào mùng 1, hôm rằm, Thành lại thắp hương tại nhà mình, khấn xin chị Th. tha thứ tội lỗi mà Thành đã gây ra. Thành cho rằng rồi một ngày tội lỗi của mình sẽ bị đưa ra ánh sáng và nhận bản án cao nhất của pháp luật nên Thành không dám lấy vợ, sinh con mà sống lủi thủi một mình.