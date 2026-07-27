Vì sao ngày càng nhiều gia đình thay bồn rửa bát 2 hố thành 1 hố?

Không phải ai cũng biết nguyên nhân thật sự.

Từng là lựa chọn quen thuộc trong nhiều gian bếp, bồn rửa hai hố đang dần nhường chỗ cho các mẫu một hố kích thước lớn. Thiết kế mới không chỉ tạo cảm giác gọn gàng mà còn giải quyết một bất tiện phổ biến: nồi, chảo, mâm và khay lớn khó đặt lọt trong từng ngăn của chậu đôi.

Một hố nhưng rộng và đa năng hơn

Lý do dễ thấy nhất khiến chậu một hố được quan tâm là không gian sử dụng không bị chia cắt. Theo BLANCO, thương hiệu chuyên cung cấp bồn rửa ở Đức, loại chậu này có lòng rộng, thuận tiện xoay trở vật dụng lớn; đổi lại, người dùng phải sắp xếp hợp lý nếu muốn làm nhiều việc cùng lúc.

Sự khác biệt thể hiện rõ ở những sản phẩm cùng kích thước. Hai mẫu chậu đá Teka đều rộng 790 mm: loại một hố có khoang rửa dài 720 mm, còn mẫu hai hố gồm hai khoang dài 343 mm mỗi bên. Vì vậy, chậu đơn dễ chứa trọn chảo dài, nồi lớn, mâm hoặc khay nướng hơn.

Ảnh Điện Máy Xanh

Xu hướng này còn gắn với chậu “workstation”. Bên trong chậu có gờ đỡ thớt, rổ rửa rau, giá làm ráo hoặc chậu phụ. Báo cáo Xu hướng nhà bếp 2024 của Hiệp hội Nhà bếp và Phòng tắm Quốc gia Mỹ (NKBA), khảo sát 313 chuyên gia, cho thấy 63% dự báo chậu workstation sẽ thịnh hành trong ba năm tiếp theo; tỷ lệ với chậu một hố là 56%, trong khi chậu hai hố là 26%.

Với gia đình có máy rửa bát, lợi thế của một khoang lớn càng rõ. Bát, đĩa được máy xử lý, còn bồn rửa chủ yếu dành cho nồi, chảo, dao, thớt. Khi lắp âm dưới mặt đá, thiết kế không có vành nổi còn giúp dễ gạt nước và vụn thực phẩm xuống chậu, tạo bề mặt liền mạch.

Không phải gia đình nào cũng nên đổi từ chậu 2 hố sang 1 hố

Chậu một hố không mặc nhiên tiện hơn. Gia đình vẫn rửa toàn bộ bát đĩa bằng tay có thể cần hai khoang để ngâm, rửa và tráng riêng. Chậu đôi cũng hữu ích khi muốn tách thực phẩm sống khỏi đồ bẩn hoặc khi hai người cùng thao tác. Kohler cho biết hai khoang riêng hỗ trợ rửa, tráng và sơ chế đồng thời.

Nhược điểm của chậu đơn có thể khắc phục bằng rổ inox, khay trượt hoặc chậu phụ tháo rời. Khi cần rửa nồi lớn, toàn bộ lòng chậu vẫn thông suốt; khi cần chia khu vực, phụ kiện này đóng vai trò như “hố thứ hai”.

Chậu rửa bát 2 hố truyền thống vẫn thường thấy (Ảnh Bồn nước Sơn Hà)

Kích thước cũng phải vừa đủ. Chậu quá lớn có thể chiếm phần mặt bàn dành cho sơ chế. Mẫu một hố dài 500 mm của Teka cần khoang tủ khoảng 60 cm, mẫu lòng chậu dài 710 mm cần tủ 80 cm, còn một mẫu dài 787 mm yêu cầu tủ dưới lớn hơn 90 cm. Độ sâu các mẫu này khoảng 200 mm.

Bếp nhỏ có thể cân nhắc chậu khoảng 50-60 cm; căn hộ phổ thông thường phù hợp nhóm 65-75 cm. Người thấp hoặc hay đau lưng không nên chọn lòng chậu quá sâu vì phải cúi nhiều hơn khi rửa.

Đừng mua chậu trước khi đo tủ và mặt đá

Sai lầm phổ biến là chỉ đo chiều dài bên ngoài. Người mua còn phải kiểm tra chiều rộng lọt lòng tủ dưới, chiều sâu mặt bàn, kích thước khoét đá, bán kính bo góc và khoảng trống cho xi-phông, máy lọc nước hoặc thùng rác.

BLANCO khuyến nghị chọn chậu trước khi thiết kế tủ và mặt bàn. Nếu thay chậu cũ, lựa chọn sẽ bị giới hạn bởi lỗ khoét đá và không gian tủ hiện có. Khi đổi từ hai hố sang một hố, chậu mới phải tương thích với hình dạng lỗ khoét cũ; nếu không, gia đình có thể phải cắt, ghép hoặc thay mặt đá.

Chậu lắp nổi thường dễ thi công và thay thế. Chậu lắp âm tạo mặt bàn gọn nhưng cần keo, kẹp và hệ đỡ đúng kỹ thuật; với chậu đá nặng, không nên để toàn bộ tải trọng chỉ bám vào keo. Chậu lớn cũng nên đi cùng vòi dây rút để đầu vòi tiếp cận được các góc.

Ảnh Kho phụ kiện tủ bếp

Về giá, chậu một hố không phải lúc nào cũng rẻ hơn. Hai mẫu chậu đá Teka cùng kích thước 790 x 500 x 200 mm có giá niêm yết 9,19 triệu đồng cho loại một hố và 10,59 triệu đồng cho loại hai hố, chênh 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên, giá còn phụ thuộc vật liệu, độ dày, chống ồn, bộ xả và phụ kiện. Chi phí sửa mặt đá, đổi đường nước hoặc làm khung đỡ đôi khi lớn hơn phần chênh giá sản phẩm.

Vì vậy, quyết định hợp lý không nằm ở số lượng hố mà ở thói quen sử dụng. Nhà thường rửa nồi chảo lớn, đã có máy rửa bát và thích gian bếp tối giản sẽ hưởng lợi từ chậu một hố. Ngược lại, người cần ngâm, rửa và tráng cùng lúc vẫn có lý do để giữ chậu đôi.

Mộc Miên