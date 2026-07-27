Bán lại bikini đã mặc, cô gái châm ngòi cuộc "khẩu chiến" của nghìn người

Chuyện thanh lý bikini đã qua sử dụng đang trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Xu hướng "cũ người mới ta" vốn không còn xa lạ trên mạng xã hội. Từ quần áo, giày dép đến mỹ phẩm hay đồ gia dụng, các hội nhóm thanh lý vẫn hoạt động sôi nổi với hàng chục nghìn thành viên. Thế nhưng, khi áp dụng với bikini - một món đồ có tính cá nhân cao, lại nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Mới đây, một bài đăng thanh lý bikini đã qua sử dụng bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút hơn nghìn lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng bikini là trang phục mặc trực tiếp lên cơ thể nên không phù hợp để mua bán, sang nhượng sau khi đã sử dụng. Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn về yếu tố vệ sinh, đồng thời đặt câu hỏi vì sao vẫn có người sẵn sàng "pass" và người khác lại chấp nhận mua món đồ này. Ở chiều ngược lại, một số cư dân mạng cho rằng nếu bikini còn mới, được giặt sạch và người mua hoàn toàn tự nguyện thì việc thanh lý cũng không có gì bất thường.

Netizen tranh luận sôi nổi về việc thanh lý bikini đã mặc

Phần đông cư dân mạng đều bày tỏ sự khó hiểu trước việc thanh lý bikini đã qua sử dụng. Khác với quần áo hay váy vóc thông thường, bikini là trang phục tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, đặc biệt là những vùng nhạy cảm, nên nhiều người cho rằng đây không phải món đồ phù hợp để mua đi bán lại. Một số ý kiến còn lo ngại việc mặc bikini đã qua sử dụng có thể dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang" nếu không kiểm tra kỹ nguồn gốc và tình trạng sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng một bộ bikini hiện nay không phải món đồ quá đắt đỏ. Dù đây là trang phục có tần suất sử dụng không cao, dễ khiến người sở hữu cảm thấy tiếc khi bỏ đi và muốn thanh lý lại, nhưng so với những món đồ thời trang khác, khoản tiền thu về thường không quá lớn. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng việc giữ lại bộ bikini để sử dụng hoặc vứt đi khi không còn nhu cầu vẫn là lựa chọn hợp lý hơn thay vì đăng bán rộng rãi trên mạng xã hội.

Dẫu vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình, việc thanh lý bikini vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận cư dân mạng. Nhiều người cho rằng bikini cũng chỉ là một loại trang phục, nên nếu sản phẩm còn mới, sạch sẽ và được bảo quản tốt thì việc sang nhượng không có gì bất thường. Một số trường hợp như mua nhầm size, mặc thử nhưng chưa sử dụng trực tiếp hoặc chỉ mặc một vài lần rồi không còn nhu cầu đều có thể trở thành lý do để thanh lý. Với các món đồ đã qua sử dụng, nhiều người cho rằng chỉ cần người bán trung thực về tình trạng sản phẩm, vệ sinh kỹ càng trước khi giao lại thì người mua hoàn toàn có thể cân nhắc.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng tìm mua bikini thanh lý. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm bikini đã qua sử dụng vẫn tồn tại, với nhiều mục đích khác nhau như tiết kiệm chi phí hoặc tìm được những mẫu mã đẹp, thiết kế hot hit. Và suy cho cùng, có cung ắt sẽ có cầu: khi có người muốn săn những món đồ giá tốt, sẽ luôn có người tìm kiếm chủ nhân mới cho những món đồ mình không còn nhu cầu sử dụng.