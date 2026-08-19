Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn đặt tivi lên kệ? 2 cách bố trí đang phổ biến trong nhà hiện đại

Cách bố trí tivi trong phòng khách đang thay đổi theo nhu cầu sống hiện đại.

Trong nhiều năm, bộ đôi tivi và kệ gần như luôn đi cùng nhau trong phòng khách. Kệ vừa là nơi đặt tivi, vừa tận dụng để chứa đầu thu, loa, điều khiển và đồ trang trí nên đặc biệt tiện lợi với cách bố trí nhà ở truyền thống. Tuy nhiên, khi tivi ngày càng mỏng, kích thước màn hình lớn hơn và người trẻ có xu hướng thiết kế phòng khách theo hướng tối giản, cách bố trí này không còn là lựa chọn mặc định. Thay vào đó, nhiều căn nhà xây mới hoặc cải tạo đang chuyển sang treo tivi trực tiếp lên tường hoặc tích hợp vào hệ vách - tủ được thiết kế đồng bộ.

Vì sao tivi đặt trên kệ không còn được một số gia đình trẻ ưu tiên?

Không phải kệ tivi bất tiện hay đã lỗi thời. Đây vẫn là phương án đơn giản, linh hoạt, dễ thay đổi vị trí và không cần can thiệp nhiều vào tường. Tuy nhiên, với những gia đình đang muốn phòng khách gọn và thoáng hơn, một số điểm của cách bố trí truyền thống bắt đầu được cân nhắc.

1. Chiếm thêm diện tích sàn

Kệ tivi thường có chiều sâu nhất định và nằm ngay tại một trong những khu vực trung tâm của phòng khách. Điều này không quá đáng kể với nhà rộng, nhưng trong những căn hộ hoặc nhà phố có phòng khách nhỏ, bỏ đi một món nội thất đặt sàn có thể giúp không gian thoáng và lối đi rộng hơn. Đặc biệt, khi tivi màn hình lớn ngày càng phổ biến, nhiều gia đình nhận thấy thiết bị không nhất thiết phải cần một chiếc kệ lớn phía dưới để nâng đỡ như trước.

2. Dễ trở thành nơi tập trung đồ đạc

Ban đầu, mặt kệ có thể chỉ có tivi và vài món trang trí. Nhưng trong quá trình sử dụng, đây lại là vị trí rất tiện để đặt điều khiển, dây sạc, giấy tờ, đồ chơi hay nhiều vật dụng nhỏ khác. Nếu gia đình không thường xuyên sắp xếp, khu vực vốn là điểm nhìn chính của phòng khách rất dễ trở nên lộn xộn. Những khe phía sau tivi, gầm và chân kệ cũng tạo thêm vị trí bám bụi cần vệ sinh.

3. Không còn phù hợp với một số cách thiết kế phòng khách mới

Nhiều không gian hiện đại đang hướng đến những mảng tường lớn, ít đồ rời và đường nét liền mạch. Trong cách thiết kế này, một chiếc tivi đặt trên kệ riêng đôi khi khiến bức tường bị chia thành nhiều lớp: tường, tivi, mặt kệ rồi đến chân kệ. Bởi vậy, thay vì coi tivi và kệ là hai món đồ bắt buộc phải đi cùng nhau, nhiều gia đình trẻ bắt đầu xử lý toàn bộ khu vực này như một phần của kiến trúc phòng khách.

Treo tivi trực tiếp lên tường - Giải phóng khoảng sàn phía dưới

Thay vì cần một chiếc kệ làm điểm tựa, tivi được cố định trực tiếp lên tường bằng hệ giá treo phù hợp. Đây là cách bố trí khá phổ biến trong các căn hộ và phòng khách hiện đại, đặc biệt khi những mẫu tivi màn hình phẳng ngày càng mỏng và nhẹ về mặt thị giác.

1. Giải phóng diện tích sàn

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất là loại bỏ được một món nội thất đặt dưới sàn. Khoảng phía trước tường nhờ đó thông thoáng hơn, lối đi cũng rộng rãi hơn, đặc biệt có lợi với phòng khách nhỏ hoặc căn hộ có diện tích hạn chế. Khi phía dưới tivi được để trống, robot hút bụi cũng có thể di chuyển thuận tiện, việc quét và lau sàn không còn phải vòng qua chân kệ hay xử lý những khe nhỏ dễ tích bụi.

2. Tạo cảm giác phòng khách gọn và nhẹ hơn

Một chiếc kệ dài, nhất là loại có nhiều ngăn kéo và chiều sâu lớn, có thể khiến mảng tường tivi trở nên khá nặng nề. Khi bỏ kệ và đưa tivi lên tường, số lượng chi tiết trong tầm mắt giảm xuống, nhờ đó tổng thể có cảm giác thoáng và liền mạch hơn. Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với phong cách Minimalism, Japandi hoặc những căn nhà hiện đại ưu tiên ít đồ rời. Gia chủ cũng không cần cố lấp đầy khoảng trống bằng quá nhiều đồ trang trí như khi sử dụng mặt kệ dài.

3. Linh hoạt trong cách hoàn thiện bức tường

Không còn phụ thuộc vào kích thước và kiểu dáng của kệ, gia chủ có thể xử lý bức tường phía sau tivi theo nhiều cách khác nhau như sơn màu, ốp gỗ, sử dụng vật liệu giả đá hoặc đơn giản giữ nguyên một bức tường trơn. Nếu sau này muốn thay đổi phong cách phòng khách, việc đổi màu tường hay cách trang trí cũng tương đối dễ dàng mà không nhất thiết phải mua lại cả bộ kệ.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Muốn tivi treo tường thực sự gọn, phần dây điện cần được tính ngay từ đầu. Ổ cắm, dây mạng và dây kết nối với các thiết bị khác nên được bố trí hợp lý để tránh tình trạng phía trên rất tối giản nhưng bên dưới lại xuất hiện một loạt dây chạy lòng thòng. Ngoài ra, gia đình cần sử dụng giá treo tương thích với tivi, kiểm tra khả năng chịu lực của tường và lựa chọn chiều cao lắp đặt phù hợp với vị trí ngồi xem.

Vách tivi kết hợp hệ tủ - Giấu đồ nhưng vẫn giữ bề mặt gọn

Nếu treo tivi lên một bức tường trống phù hợp với gia đình ít đồ thì hệ vách - tủ lại giải quyết nhu cầu của những căn nhà vẫn cần nhiều không gian lưu trữ. Thay vì mua riêng tivi, kệ và tủ trang trí, các thành phần này được tính toán thành một tổng thể ngay từ khi thiết kế.

1. Tận dụng được cả mảng tường

Kệ tivi truyền thống chủ yếu khai thác phần không gian thấp sát sàn, trong khi một hệ tủ được thiết kế riêng có thể tận dụng thêm hai bên hoặc phía trên tùy diện tích căn phòng. Những đồ ít dùng, sách, thiết bị điện tử hoặc vật dụng phòng khách có thể được đưa vào các khoang tủ kín. Nhờ đó, gia đình vẫn có nhiều chỗ chứa đồ mà không phải đặt thêm hàng loạt tủ nhỏ rời rạc quanh phòng.

2. Giấu dây điện và thiết bị gọn hơn

Đây là một lợi thế đáng kể nếu gia đình sử dụng nhiều thiết bị cùng tivi. Đường điện, dây mạng và các dây kết nối có thể được tính toán để đi phía sau vách, trong khi đầu thu, modem hoặc những thiết bị phù hợp có thể bố trí tại các khoang riêng. Nhờ vậy, thứ người nhìn thấy chủ yếu là màn hình và bề mặt nội thất thay vì một cụm dây điện phía dưới. Việc xác định vị trí thiết bị ngay từ khi thiết kế cũng giúp hạn chế tình trạng làm nhà xong mới phải khoan, đục hoặc bổ sung ổ cắm.

3. Tạo tổng thể đồng bộ với phòng khách

Thay vì chiếc kệ tivi trở thành một món đồ độc lập, hệ tủ có thể sử dụng cùng vật liệu, màu sắc và đường nét với tủ giày, tủ trang trí hoặc những món nội thất khác trong nhà. Đây cũng là lý do cách làm này được nhiều gia đình trẻ lựa chọn khi xây hoặc sửa nhà. Tivi không còn giống một thiết bị được đặt thêm vào phòng khách mà trở thành một phần của toàn bộ thiết kế.

4. Bề mặt bên ngoài dễ giữ gọn hơn

Một trong những vấn đề của kệ mở là rất dễ trở thành nơi đặt tạm điều khiển, giấy tờ, đồ chơi và hàng loạt vật dụng nhỏ. Hệ tủ có cánh giúp đưa phần lớn những món này vào bên trong, nhờ đó bề mặt nhìn thấy bên ngoài có thể được giữ thoáng hơn. Điều này đặc biệt hữu ích với những gia đình đông người hoặc có trẻ nhỏ, bởi phòng khách vẫn có chỗ chứa đồ nhưng không nhất thiết phải để mọi thứ lộ ra ngoài.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Đổi lại, hệ vách - tủ là phương án cố định và cần tính toán kỹ hơn. Gia chủ nên chừa khoảng phù hợp nếu có dự định nâng cấp lên tivi lớn hơn trong tương lai, đồng thời bố trí vị trí tản nhiệt và đường tiếp cận dây kết nối để việc sửa chữa thiết bị không trở thành một cuộc “tháo cả bức tường”. Với phòng khách nhỏ, hệ tủ cũng không nên làm quá dày hoặc phủ kín mọi khoảng trống. Mục đích của thiết kế mới vẫn là giúp không gian gọn hơn; nếu cố tận dụng từng centimet để đóng tủ, bức tường tivi rất dễ quay trở lại cảm giác nặng nề mà gia chủ muốn tránh ngay từ đầu.

Có nên bỏ hoàn toàn kệ tivi?

Không nhất thiết. Với người thuê nhà, gia đình thích thường xuyên thay đổi cách bố trí hoặc đơn giản muốn một giải pháp dễ mua và dễ sử dụng, kệ tivi rời vẫn có nhiều ưu điểm. Sự khác biệt nằm ở việc tivi ngày nay không còn bắt buộc phải đứng trên một chiếc kệ. Với những gia đình trẻ đang xây hoặc sửa nhà, nếu ưu tiên phòng khách thoáng và ít đồ, treo tivi trực tiếp lên tường là phương án đáng cân nhắc. Trong khi đó, nếu vẫn cần nhiều không gian lưu trữ nhưng muốn tổng thể gọn hơn, hệ vách - tủ tích hợp sẽ phù hợp hơn.

Quan trọng nhất vẫn là tính toán vị trí xem, hệ thống dây điện và nhu cầu lưu trữ ngay từ đầu. Khi ba yếu tố này được xử lý tốt, khu vực tivi sẽ vừa gọn mắt vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.