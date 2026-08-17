Lời khuyên cho những người hay mở nắp nồi chiên không dầu khi đang nấu

Nồi chiên không dầu là thiết bị quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình.

Một số người có thói quen mở nồi chiên không dầu trong lúc thiết bị đang hoạt động để kiểm tra thực phẩm, đảo hoặc lật mặt thức ăn cho chín đều. Thực tế, việc mở nồi trong quá trình nấu không gây hại cho thiết bị, bởi nhiều mẫu nồi chiên không dầu được trang bị cơ chế tự ngắt diện khi người dùng kéo khay hoặc mở nắp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người dùng có thể mở nồi tùy ý. Thao tác quá thường xuyên hoặc để nồi mở quá lâu có thể làm thất thoát nhiệt, ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả nấu nướng, vì vậy vẫn cần lưu ý một số nguyên tắc khi sử dụng.

Không nên mở nồi quá lâu

Nồi chiên không dầu hoạt động dựa trên luồng khí nóng lưu thông liên tục để làm chín thực phẩm. Khi mở nắp hoặc kéo khay ra, một lượng nhiệt lớn thoát ra ngoài, khiến nhiệt độ bên trong giảm xuống. Vì vậy, nếu cần kiểm tra hoặc lật thực phẩm, người dùng nên thao tác nhanh rồi đóng nồi lại ngay. Không nên mở nồi trong thời gian dài để vừa kiểm tra vừa chuẩn bị các nguyên liệu khác. Việc mất nhiệt quá lâu có thể khiến món ăn cần thêm thời gian để đạt độ chín mong muốn. Đặc biệt, với những món cần duy trì nhiệt độ ổn định như thịt, cá hoặc các loại bánh, việc mở nồi quá lâu có thể làm quá trình nấu kém hiệu quả.

Tránh mở liên tục để kiểm tra

Một lỗi khá phổ biến là cứ vài phút lại kéo khay nồi ra để xem thực phẩm đã chín đến đâu. Thói quen này không giúp món ăn ngon hơn mà ngược lại có thể khiến thời gian nấu kéo dài. Mỗi lần mở nồi, nhiệt độ bên trong lại giảm và thiết bị cần thêm thời gian để làm nóng trở lại. Nếu liên tục lặp lại thao tác này, quá trình nấu sẽ bị gián đoạn nhiều lần. Thay vì kiểm tra liên tục, người dùng nên tham khảo thời gian và nhiệt độ phù hợp với từng món, sau đó chỉ mở nồi ở những thời điểm thực sự cần thiết, chẳng hạn giữa quá trình nấu để lật hoặc đảo thực phẩm.

Lật thức ăn đúng lúc, thao tác nhanh

Với các món như cánh gà, thịt, cá hoặc khoai tây, việc lật mặt hoặc đảo thực phẩm có thể giúp món ăn chín và vàng đều hơn. Khi thực hiện, nên kéo khay ra vừa đủ, dùng dụng cụ phù hợp để đảo hoặc lật rồi đưa khay trở lại. Không nên để khay nồi ở ngoài quá lâu, đồng thời cần cẩn thận vì bên trong có khí nóng và các bộ phận của khay có thể rất nóng. Người dùng nên sử dụng găng tay cách nhiệt hoặc dụng cụ chuyên dụng nếu cần thiết.

Một số lưu ý khác khi sử dụng nồi chiên không dầu

Ngoài việc hạn chế mở nồi liên tục, người dùng cũng nên đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, tránh kê sát tường hoặc các vật dụng dễ bắt nhiệt. Không nên cho thực phẩm quá đầy khiến luồng khí nóng khó lưu thông, đồng thời cần vệ sinh khay và các bộ phận liên quan thường xuyên để thiết bị hoạt động hiệu quả.