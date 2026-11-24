Thậm chí, gỗ của loài cây này còn nằm trong danh mục nhập khẩu của Việt Nam, nhưng lại bị cấm trồng trên đường phố vì lý do bất ngờ.

Điệp phèo heo, tên khoa học là Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., thuộc họ Đậu, còn gọi là điệp tai bèo, Guanacaste, Parota hoặc cây tai voi, được Costa Rica tôn vinh từ năm 1959, quả được dùng thay xà phòng, hạt làm trang sức và gỗ làm đồ nội thất.

Vì sao TP.HCM cấm trồng điệp phèo heo?

Costa Rica chọn Guanacaste, loài cây có quả cong như chiếc tai, làm biểu tượng quốc gia. Tại Việt Nam, cây mang tên điệp phèo heo và nằm ở mục số 9 trong danh mục cấm trồng trên đường phố TP.HCM. Sự khác biệt bắt nguồn từ điều kiện trồng và yêu cầu an toàn.

Cây điệp phèo heo ở Dinh Độc Lập - Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND TP.HCM cấm trồng mới điệp phèo heo trên vỉa hè, dải phân cách. Phụ lục nêu rõ "rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông); cành nhánh giòn, dễ gãy". Quyết định 81/2026/QĐ-UBND, có hiệu lực từ 29/10/2026, tiếp tục dẫn chiếu danh mục này trong quy định về cây xanh đường phố.

Quyết định 52/2013 yêu cầu đơn vị quản lý cây xanh lập kế hoạch thay thế dần cây hiện hữu thuộc danh mục trên đường phố để bảo đảm an toàn. Việc bảo tồn cây điệp phèo heo tại trường học hay công viên gắn với vị trí, không gian phát triển và chế độ chăm sóc.

Tên khoa học được chấp nhận là Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., thuộc họ Đậu. Cây còn có tên điệp tai bèo, Guanacaste, Parota hoặc cây tai voi.

Từ tên một tỉnh đến biểu tượng quốc gia Costa Rica

Trong tiếng Nahuatl của cư dân bản địa Trung Mỹ, Guanacaste có nghĩa gắn với "cây" và "tai". Quả chín dẹt, nâu sẫm, cong như vành tai. Tên điệp phèo heo ở Việt Nam cũng gợi hình dáng quả cuộn giống ruột heo.

Cây Guanacaste tại Liberia, Costa Rica - Ảnh: Tizianok / Wikimedia Commons

Năm 1959, Costa Rica chọn Guanacaste làm cây biểu tượng quốc gia theo Sắc lệnh số 7. Theo Bộ Giáo dục Costa Rica, ý tưởng do nhà báo José María Pinaud đề xuất nhằm tôn vinh người dân vùng Guanacaste, gắn với sự kiện Nicoya gia nhập Costa Rica năm 1824. Việc chọn cây còn gửi gắm mong muốn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Trên đồng cỏ khô nóng, tán Guanacaste che nắng cho người và gia súc. Vườn thực vật José María Orozco thuộc Đại học Costa Rica ghi nhận một số cây trưởng thành có tán rộng tới 50 m. Năm 2024, hình quả cây còn xuất hiện trong biểu trưng kỷ niệm 200 năm sự kiện Nicoya, theo thông tin của Bộ Văn hóa và Bảo tàng Quốc gia Costa Rica.

Quả cuộn như chiếc tai dùng để giặt quần áo, hạt kết thành vòng cổ, hoa tai

Quả Guanacaste từng được dùng giặt quần áo. Tài liệu giáo dục Costa Rica và bộ tư liệu thực vật PROSEA ghi nhận tập quán dùng quả, vỏ thân thay xà phòng ở vùng nhiệt đới châu Mỹ. Đây là công dụng truyền thống được ghi chép, không phải khuyến nghị tự pha chế chất tẩy rửa dùng hằng ngày.

Trong quả có những hạt cứng, dẹt, màu nâu, viền nhạt như con mắt. Nhà nghiên cứu Wayne Armstrong giới thiệu việc dùng hạt Guanacaste làm vòng cổ, vòng tay, hoa tai tại Trung Mỹ. Hạt được lựa chọn, đánh bóng hoặc phủ lớp hoàn thiện để làm nổi hoa văn.

Hạt Guanacaste làm vòng cổ, vòng tay, hoa tai - Ảnh: etsy; naturalezanica; etsystatic



Một cơ sở trang sức tại Nicaragua niêm yết bông tai làm từ hạt Guanacaste với giá 29 USD một đôi khi đối chiếu trang bán hàng. Đường viền khác nhau trên từng hạt tạo nét riêng cho mỗi món đồ. Người làm đồ thủ công lựa những hạt lành, có đường viền rõ để xâu thành chuỗi. Wayne Armstrong mô tả việc đánh bóng và dùng dầu tung hoặc sơn mài để làm nổi bề mặt.

Gỗ đóng thuyền, làm đồ nội thất, có tên trong danh mục nhập khẩu của Việt Nam

Trong ngành gỗ Mexico, Guanacaste còn có tên thương mại Parota. Gỗ màu nâu vàng đến nâu ánh đỏ, vân sẫm, thường được xẻ thành tấm rộng để làm bàn ăn, mặt bàn nguyên khối, cửa và đồ trang trí. Wood Database ghi nhận khối lượng riêng trung bình sau sấy khoảng 440 kg/m³, với độ tương phản rõ giữa gỗ lõi và gỗ giác.

Gỗ màu nâu vàng đến nâu ánh đỏ, thường được xẻ thành tấm rộng để làm bàn ăn - Ảnh: artedelbosque

Viện Hợp tác Nông nghiệp liên Mỹ cho biết gỗ được dùng làm ván, dầm, đồ dùng nhà bếp và bộ phận xe. Cơ quan Công viên quốc gia Singapore còn ghi nhận công dụng đóng thuyền, làm giấy. Song màu sắc và đường vân không đủ xác định loài gỗ nếu thiếu xuất xứ.

Đáng chú ý, Quyết định 2575/QĐ-BNNMT năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi "Gỗ Guanacaste" tại số thứ tự 297 trong danh mục 919 loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam, cập nhật đến ngày 30/6/2025. Tên khoa học đi kèm là Enterolobium cyclocarpum.

Vỏ cây được dùng làm thuốc trị cảm cúm

Ở Trung Mỹ, vỏ Guanacaste từng được nấu thành siro trị cảm theo kinh nghiệm dân gian. Viện Hợp tác Nông nghiệp liên Mỹ ghi nhận chất gôm thơm được dùng cho bệnh đường hô hấp. Cơ quan Công viên quốc gia Singapore cũng nhắc tới việc dùng dịch chiết vỏ chữa cảm và viêm phế quản.

Một nghiên cứu trên Journal of Ethnopharmacology còn khảo sát hoạt tính dịch chiết lá đối với các dòng tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm. Kết quả thuộc giai đoạn tiền lâm sàng, chưa chứng minh cây chữa được ung thư ở người. Vì vậy, không tự ý dùng vỏ, lá hoặc quả để điều trị bệnh.

Hạt giàu dinh dưỡng nhưng quả có thể gây ngộ độc ở vật nuôi

Một số cộng đồng Trung Mỹ dùng hạt đã chế biến làm thực phẩm, đồng thời có tập quán ăn quả non. Nghiên cứu của Barrientos-Ramírez và cộng sự năm 2015 trên mẫu hạt chín ở miền tây Mexico ghi nhận protein thô từ 19,56% đến 30,34%. Tuy nhiên, hạt sống chứa chất ức chế trypsin và các hợp chất kháng dinh dưỡng như saponin, tannin.

Lá và quả cũng được nghiên cứu làm thức ăn gia súc, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Nghiên cứu công bố trên Toxicon năm 2022, thực hiện với 12 bò cái tơ giống Brahman, cho thấy quả Enterolobium cyclocarpum có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, da và thận trong một số điều kiện phơi nhiễm.

Singapore có cây di sản, TP.HCM cũng có một cổ thụ khoảng 100 tuổi

Tại Singapore, một cây Guanacaste ở Công viên Fort Canning được Cơ quan Công viên quốc gia đưa vào danh sách Heritage Tree, tức cây di sản được bảo vệ. Cây nằm gần lối đi phía sau tường Fort Wall. Singapore xem đây là cây gỗ lớn, tán rộng, thích hợp với công viên và vườn cảnh.

Cây điệp phèo heo tại Trường THCS Phú Hòa được công nhận Cây Di Sản Việt Nam - Ảnh: Hoàng Thanh



Tại Trường THCS Phú Hòa, nay thuộc phường Phú Lợi, TP.HCM, một cây điệp phèo heo cũng được công nhận Cây Di sản Việt Nam. Theo báo Mực Tím tháng 7/2025, cây khoảng 100 tuổi, cao hơn 14 m, chu vi gốc 9 m và tán rộng khoảng 20 m. Cô Thái Thị Thu Hiền, hiệu trưởng nhà trường, cho biết tuổi cây được ước chừng ngang tuổi ngôi trường.



