Không sở hữu cả tủ chất tẩy rửa đắt tiền, người phụ nữ trung niên này vẫn giữ được căn nhà sạch sẽ, gọn gàng nhờ những vật dụng tưởng chừng chẳng có giá trị. Từ túi nilon, baking soda đến giấy báo cũ, mỗi món đồ đều có thể trở thành trợ thủ dọn dẹp nếu biết sử dụng đúng cách.

Có một điều khá thú vị ở những người phụ nữ đã dành hàng chục năm chăm sóc gia đình: Họ thường sở hữu những kinh nghiệm dọn dẹp mà không phải ai cũng biết.

Trong khi nhiều người có thói quen mua đủ loại nước lau sàn, dung dịch tẩy dầu mỡ, chất làm sạch kính hay sản phẩm khử mùi, một số bà nội trợ trung niên lại chọn cách đơn giản hơn nhiều. Họ tận dụng những vật dụng có sẵn trong nhà, vừa tiết kiệm tiền vừa hạn chế tích trữ quá nhiều đồ dùng.

Một người phụ nữ đã chia sẻ 7 mẹo dọn dẹp mà bà thường áp dụng. Điều đáng nói là phần lớn nguyên liệu đều có sẵn trong bếp hoặc phòng tắm, không cần phải mua thêm những chai chất tẩy rửa chuyên dụng.

1. Lau sàn nhà sạch lâu hơn: Đừng chỉ quan tâm đến nước lau sàn

Không ít gia đình gặp tình trạng vừa lau nhà xong, sàn đã nhanh chóng bám bụi trở lại. Đặc biệt, những khu vực gần cửa sổ, ban công hoặc thường xuyên có người qua lại càng dễ bẩn.

Người phụ nữ này từng chia sẻ mẹo nhỏ vài giọt dầu xả tóc vào nước lau nhà với mục đích hạn chế tĩnh điện, từ đó giảm bụi bám trên bề mặt.

Tuy nhiên, dầu xả không phải sản phẩm được thiết kế để vệ sinh sàn. Thành phần dưỡng có thể để lại cặn, khiến sàn trơn hoặc dính, nhất là với nền gạch bóng và sàn gỗ.

Cách an toàn hơn là hút hoặc quét sạch bụi trước, sau đó lau bằng khăn microfiber vắt ráo cùng dung dịch phù hợp với từng loại sàn. Đừng dùng quá nhiều nước lau sàn vì lượng hóa chất dư thừa cũng có thể khiến bề mặt nhanh bám bẩn.

Một thay đổi nhỏ trong cách lau đôi khi hiệu quả hơn việc liên tục đổi sang loại nước lau sàn đắt tiền.

2. Làm sạch lưới chống muỗi bằng giấy báo cũ

Lưới chống muỗi là một trong những vị trí dễ tích tụ bụi nhưng lại thường bị bỏ quên khi dọn nhà.

Do các mắt lưới nhỏ, nếu dùng khăn ướt chà mạnh, bụi có thể bị đẩy sâu vào khe thay vì được lấy ra ngoài. Chưa kể, lực chà quá mạnh có thể khiến lưới bị giãn hoặc rách.

Mẹo được người phụ nữ trung niên áp dụng là tận dụng giấy báo cũ làm ẩm nhẹ, sau đó lau từng khu vực của tấm lưới. Giấy có thể giúp lấy đi một phần bụi bám trên bề mặt mà không cần tháo cả khung cửa.

Với những tấm lưới quá bẩn, nên dùng máy hút bụi có đầu chổi mềm trước, sau đó vệ sinh bằng nước xà phòng loãng nếu chất liệu cho phép.

Đặc biệt, không nên phủ bột mì lên lưới rồi chờ khô để bóc ra như một số mẹo truyền miệng. Bột có thể mắc lại trong mắt lưới, khiến việc vệ sinh còn mất công hơn.

3. Túi nilon cũ cũng có thể hỗ trợ lau dầu mỡ trong bếp

Những chiếc túi nilon sau khi đi chợ thường bị vứt bỏ hoặc chất thành một đống trong góc bếp.

Người phụ nữ này lại tận dụng túi sạch để xử lý những vết dầu mỡ mới bám trên bề mặt bếp và máy hút mùi.

Cách làm khá đơn giản: Vo nhẹ túi nilon, dùng để gom bớt lớp dầu mỡ trên bề mặt cứng, sau đó lau lại bằng khăn mềm và nước rửa chén pha loãng.

Nhờ những nếp gấp trên túi, thao tác này có thể giúp lấy đi một phần dầu mỡ trước khi vệ sinh kỹ hơn.

Tuy nhiên, không nên dùng túi nilon để chà mạnh hoặc thay thế hoàn toàn khăn lau. Ma sát có thể làm xước một số bề mặt và tạo ra các mảnh nhựa nhỏ. Với xoong nồi, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm, tốt nhất vẫn nên sử dụng miếng rửa chuyên dụng.

Điều đáng học hỏi ở đây không phải là biến túi nilon thành chất tẩy rửa thần kỳ, mà là biết tận dụng vật dụng sẵn có cho những công việc phù hợp.

4. Baking soda và nước rửa chén: Bộ đôi xử lý vết dầu mỡ

Đây có lẽ là một trong những mẹo thực tế nhất, đặc biệt với các gia đình thường xuyên nấu nướng.

Sau một thời gian sử dụng, khu vực quanh bếp ga, mặt bếp hay các khe cạnh máy hút mùi dễ xuất hiện những lớp dầu mỡ bám chặt. Nếu chỉ dùng khăn ướt lau qua, vết bẩn thường không biến mất hoàn toàn.

Người phụ nữ này sử dụng baking soda kết hợp với một lượng nhỏ nước rửa chén.

Cách thực hiện là trộn khoảng 2 thìa baking soda, một ít nước rửa chén và nước ấm thành hỗn hợp sệt. Thoa lên khu vực bị bám dầu mỡ, để khoảng 5–10 phút rồi lau nhẹ bằng khăn mềm, cuối cùng làm sạch lại bằng nước.

Baking soda có tác dụng hỗ trợ làm sạch nhờ tính kiềm nhẹ và khả năng mài mòn nhẹ, còn nước rửa chén giúp cuốn trôi dầu mỡ.

Tuy vậy, cần phân biệt baking soda với bột nở làm bánh (baking powder). Đồng thời, tránh dùng hỗn hợp này trên những bề mặt dễ trầy xước hoặc có lớp phủ đặc biệt nếu chưa kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Khử mùi sau khi ăn lẩu, nướng: Không nhất thiết phải mua thêm nước hoa phòng

Sau mỗi bữa lẩu hoặc nướng tại nhà, mùi thức ăn thường lưu lại khá lâu trên rèm cửa, sofa và trong không khí.

Nhiều người lập tức xịt nước hoa phòng hoặc đốt nến thơm để át mùi. Thế nhưng, cách này đôi khi chỉ khiến không gian xuất hiện thêm một mùi hương mới.

Trong kinh nghiệm dân gian, có người còn sử dụng nến trắng để khử mùi thức ăn. Tuy nhiên, việc đốt nến không phải phương pháp loại bỏ mùi hiệu quả đã được chứng minh; quá trình cháy còn có thể tạo thêm muội và chất ô nhiễm trong nhà.

Thay vì tốn tiền mua nhiều sản phẩm tạo hương, cách đơn giản hơn là bật máy hút mùi ngay khi nấu, mở cửa thông gió sau bữa ăn và vệ sinh các bề mặt bám dầu.

Nếu mùi thức ăn bám vào khăn trải bàn hoặc rèm vải, nên giặt sạch thay vì cố che lấp bằng hương thơm.

Một căn nhà sạch mùi không nhất thiết phải là căn nhà lúc nào cũng thơm nồng.

6. Làm sạch chai đựng dầu ăn: Đừng bỏ qua những vật dụng nhỏ

Chai đựng dầu ăn có miệng hẹp, đáy sâu thường khiến nhiều người ngại vệ sinh. Dầu tích tụ lâu ngày tạo thành lớp bám dính, khó làm sạch bằng cách súc nước thông thường.

Người phụ nữ trung niên từng tận dụng vỏ trứng nghiền nhỏ để tăng ma sát khi súc rửa chai.

Tuy nhiên, vỏ trứng có thể mang theo vi khuẩn, mảnh vụn dễ mắc trong chai và có nguy cơ làm xước một số vật liệu. Vì vậy, không nên sử dụng cách này với chai đựng thực phẩm.

Giải pháp đơn giản là cho nước ấm cùng một ít nước rửa chén vào chai, ngâm để làm mềm lớp dầu rồi dùng cọ rửa chai có kích thước phù hợp. Sau đó, súc thật kỹ và để khô hoàn toàn trước khi đổ dầu mới vào.

Với những chai đã sử dụng quá lâu, xuất hiện mùi dầu ôi hoặc không thể vệ sinh sạch, việc thay chai mới an toàn hơn cố tận dụng bằng mọi giá.

7. Xử lý nấm mốc phòng tắm: Quan trọng là dùng đúng chất tẩy rửa

Những đường ron gạch và mép silicon trong phòng tắm rất dễ xuất hiện đốm mốc đen, đặc biệt vào mùa nồm ẩm.

Nhiều người có thói quen dùng bàn chải chà thật mạnh nhưng chỉ vài ngày sau, các vết đen lại xuất hiện.

Kinh nghiệm đáng chú ý là không nên chỉ dựa vào sức chà, mà cần lựa chọn sản phẩm xử lý nấm mốc phù hợp và để đủ thời gian tiếp xúc theo hướng dẫn.

Với các sản phẩm chứa sodium hypochlorite, thường được gọi là chất khử trùng 84, cần đặc biệt chú ý nồng độ và hướng dẫn pha loãng trên nhãn. Không nên mặc định tỷ lệ 1:10 phù hợp với mọi sản phẩm.

Khi sử dụng, cần đeo găng tay, thông gió tốt và tuyệt đối không trộn với nước tẩy bồn cầu, giấm, amoniac hoặc các chất tẩy rửa khác vì có thể sinh ra khí độc.

Sau khi xử lý, nên giữ phòng tắm khô thoáng, lau nước đọng và kiểm tra những vị trí bị thấm. Nếu nấm mốc ăn sâu vào lớp silicon, đôi khi thay lớp keo mới sẽ hiệu quả hơn liên tục tẩy rửa.

Dọn nhà tiết kiệm không phải là dùng càng ít tiền càng tốt

Điều khiến những mẹo dọn nhà của người phụ nữ trung niên này đáng chú ý không nằm ở việc bà có thể làm sạch mọi thứ bằng những nguyên liệu rẻ tiền.

Đó là cách bà nhìn nhận công việc gia đình: Không phải lúc nào vấn đề cũng cần giải quyết bằng cách mua thêm một sản phẩm mới.

Một chiếc khăn tốt có thể sử dụng nhiều lần. Một hộp baking soda có thể hỗ trợ nhiều công việc vệ sinh phù hợp. Việc lau dầu mỡ ngay sau khi nấu sẽ tiết kiệm công sức hơn rất nhiều so với để tích tụ hàng tháng.

Quan trọng hơn, người nội trợ có kinh nghiệm hiểu rằng tiết kiệm không đồng nghĩa với sử dụng mọi mẹo truyền miệng. Có những món đồ nên tận dụng, nhưng cũng có những chất tẩy rửa cần dùng đúng mục đích để bảo vệ sức khỏe và đồ đạc.

Sau cùng, bí quyết giữ nhà sạch mà không tốn nhiều tiền không phải là sở hữu thật nhiều mẹo vặt, mà là biết làm sạch đúng cách, đúng thời điểm và không mua sắm những thứ thực sự chưa cần thiết.