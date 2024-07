Vì sao khi dùng bếp gas, nên ưu tiên xào nấu ở ngăn bên phải? Hóa ra chi tiết này nhiều người bỏ qua

Bếp gas là một trong những thiết bị nhà bếp thông dụng trong các hộ gia đình hiện đại vì tiện lợi. Bếp gas thường được thiết kế 2 ngăn. Phần lớn mọi người khi nấu nướng đều không mấy khi để ý một số sự sai khác nhỏ về chức năng của 2 ngăn này.

Theo một bài viết trên Sohu, có một mẹo nhỏ được mọi người truyền tai nhau đó là nên ưu tiên sử dụng bếp bên phải để xào nấu hơn là bên trái. Có 3 lý do để giải thích cho điều này:

1. Sử dụng bếp đúng với tay thuận

Lý do đầu tiên là vì hầu hết người có thói quen sử dụng tay phải khi nấu nướng. Xào nấu thường xuyên dùng các loại gia vị - thường cũng hay được bên tay thuận. Vì thế, nếu xào nấu ở bếp bên phải, bạn có thể dễ dàng lấy gia vị hoặc các vật dụng cần thiết.

2. Bớt rủi ro bị bỏng

Ví dụ, nếu bạn nấu súp ở phía bên trái, bạn có dễ vô tình va vào nồi súp hơn, dù độ chênh lệch rủi ro này so với bếp bên phải chỉ là rất nhỏ. Hơn nữa, một cách tự nhiên, khi xào nấu trên bếp ga bên phải, bạn sẽ dễ dàng nhấc nồi, chảo ra khi thức ăn chín.

3. Lửa ở bếp bên phải mạnh hơn

Nguyên nhân thứ ba là bếp gas bên trái thường được thiết kế lửa cháy nhỏ hơn, thích hợp hơn để nấu những món ăn cần nhiều thời gian món kho, món hầm.

Ngược lại, khi nấu các món chiên xào, bếp gas bên phải có lửa mạnh, phù hợp hơn với nhu cầu nấu nướng đòi hỏi nhiệt độ cao. Sử dụng bếp bên phải không chỉ rút ngắn thời gian nấu nướng mà còn giúp các món xào thơm ngon hơn.

Tất nhiên, cũng có những loại bếp ga có thiết kế vòng lửa bên trái và bên phải giống nhau, nếu muốn mua loại bếp ga này, bạn có thể kiểm tra bảng tên của bếp ga khi mua.

Quy tắc sử dụng bếp an toàn

Bên cạnh đó, khi dùng bếp gas, bạn cũng cần ghi nhờ một số quy tắc để quá trình sử dụng an toàn hơn. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra đường ống dẫn gas thường xuyên: Cần kiểm tra định kỳ đường ống dẫn gas để phát hiện sớm các vấn đề như rò rỉ, nứt, hay hư hại. Cách kiểm tra có thể là ngửi mùi gas lạ trong nhà hoặc sử dụng xà phòng bôi lên đường ống để xem có bong bóng không, bong bóng là dấu hiệu của việc rò rỉ gas.

- Sử dụng ống dẫn gas chất lượng: Ống dẫn gas có chất lượng kém có thể bị mòn theo thời gian và dễ dàng gây rò rỉ gas. Nên chọn mua ống dẫn gas từ những nhãn hiệu uy tín và có đánh giá tốt từ người tiêu dùng.

- Kiểm tra van an toàn đều đặn: Van an toàn giúp tự động ngắt gas khi có sự cố, từ đó ngăn chặn nguy cơ hỏa hoạn. Kiểm tra van an toàn định kỳ để đảm bảo nó hoạt động hiệu quả là việc làm cần thiết.

- Đặt bếp gas ở nơi thông thoáng: Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do gas tích tụ và cũng giúp khí độc có thể thoát ra ngoài dễ dàng khi có sự cố.

- Ưu tiên dùng bếp gas có ngắt gas tự động: Đây là tính năng an toàn quan trọng giúp ngăn chặn rò rỉ gas trong trường hợp lửa tắt mà người sử dụng không hay biết.

- Đảm bảo thông gió tốt: Mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt thông gió khi nấu nướng để không khí trong phòng bếp được lưu thông, giúp tiêu tan mùi gas và khí độc.

- Tắt bếp khi không sử dụng: Việc này không chỉ tiết kiệm gas mà còn loại bỏ nguy cơ rò rỉ gas không cần thiết, giảm rủi ro tai nạn.

- Bảo dưỡng định kỳ: Điều này giúp kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các phần của bếp gas đều hoạt động bình thường và không có dấu hiệu hư hỏng có thể gây nguy hiểm.

Đặc biệt, với sự tiến bộ của công nghệ, các mẫu bếp gas hiện đại ngày nay không chỉ cung cấp khả năng điều chỉnh ngọn lửa một cách chính xác mà còn tích hợp nhiều tính năng an toàn như ngắt gas tự động, cảm biến rò rỉ gas, và hệ thống an toàn cho van gas...

Tổng hợp