Vì sao Justin Bieber cứ mãi xuề xoà bên vợ?

Hailey thì vẫn slay, còn Justin Bieber đi đằng sau!

Sự xuất hiện của Justin Bieber và Hailey Bieber tại World Cup 2026 nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Sau khi Justin khuấy động bầu không khí bằng màn trình diễn tại halftime show, cặp đôi tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao với khoảnh khắc sánh bước trên đường phố New York. Không diện đồ ton-sur-ton như nhiều cặp sao khác, Justin và Hailey vẫn trung thành với phong cách đối lập, "mỗi người một vibe" nhưng lại tạo nên sức hút riêng, gợi nhớ bức ảnh viral năm 2023 của cặp đôi.

Justin Bieber và Hailey Bieber trên đường phố New York sau màn trình diễn halftime tại World Cup 2026.

Justin vẫn theo đuổi aesthetic streetwear quen thuộc khi diện hoodie trắng chấm bi xanh dáng oversized, phối cùng áo thun xanh lá mặc nhiều lớp bên trong và quần jeans ống rộng phủ gần kín đôi giày sneaker của Skylrk - thương hiệu thời trang đường phố được nam ca sĩ cho ra mắt năm ngoái. Ngôi sao sinh năm 1994 hoàn thiện diện mạo bằng kính râm đen nhỏ gọn, mang đến vẻ ngoài bụi bặm, phóng khoáng và thoải mái nhất có thể.

Trái ngược hoàn toàn, Hailey Bieber hóa thân thành "nữ chính" quyến rũ với chiếc váy mini slip dress floral silk màu đỏ rượu vang ôm sát cơ thể, thuộc BST FW 2005 của Dior. Thiết kế hai dây kết hợp chi tiết ren đen ở phần ngực và gấu váy vừa gợi cảm vừa tinh tế, giúp tôn lên bờ vai mảnh, vòng eo thon cùng đôi chân dài săn chắc của bà chủ Rhode. Người đẹp phối cùng 1 đôi cao gót quai mảnh màu đen và kính râm tối giản, giữ nguyên tinh thần quyến rũ và sang chảnh đặc trưng. Đứng cạnh một Justin có phần ngẫu hứng trong cách ăn mặc, Hailey càng tăng thêm độ slay và sexy.

Justin tiếp tục có 1 khoảnh khắc "làm nền" cho vợ.

Body săn chắc, quyến rũ của nữ triệu phú được tôn trọn trong mẫu mini slip dress của Dior.

Khoảnh khắc mới nhất của Justin và Hailey Bieber khiến nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến bức ảnh từng "gây bão" mạng xã hội cách đây 3 năm. Nếu như thời điểm đó, Justin xuất hiện với bộ hoodie xám, quần short, mũ hồng và đôi dép Crocs màu vàng đơn giản, thoải mái thì Hailey lại chuẩn "party girl" trong chiếc váy đỏ quây ôm sát quyến rũ, giày cao gót và mini bag dồng điệu, trang sức makeup chỉn chu.

Đến nay công thức ấy gần như không thay đổi. Justin vẫn trung thành với những set đồ streetwear oversized, rộng thùng thình, thậm chí đôi lúc còn bị đánh giá xuề xòa, trong khi Hailey luôn theo đuổi hình ảnh sang trọng, nữ tính với những thiết kế tôn dáng và phụ kiện tinh giản. Sự tương phản trong phong cách của cả hai tạo nên sự "lệch tông" thú vị, trở thành dấu ấn riêng khó nhầm lẫn.

Khoảnh khắc từng viral cõi mạng với phong cách thời trang đối lập của vợ chồng Justin Bieber.

Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của nhiều ngôi sao Hollywood, Justin Bieber xây dựng dấu ấn riêng với phong cách thời trang có phần xuề xòa, phóng khoáng nhưng đầy cá tính. Nam ca sĩ đặc biệt yêu thích những thiết kế oversized casual như hoodie, áo thun rộng, quần jeans ống thụng hay quần nỉ dáng rộng, kết hợp cùng dép Crocs, clogs hoặc sneaker, tạo nên vẻ ngoài năng động và thoải mái tuyệt đối. Dù không ít lần nhận nhiều ý kiến trái chiều vì ăn mặc luộm thuộm, thậm chí lệch tông khi sánh bước bên Hailey Bieber luôn chỉn chu và thời thượng, Justin vẫn kiên định với gout thẩm mỹ mang dấu ấn riêng của mình. Chính sự "bất cần" ấy lại được giới mộ điệu đánh giá cao bởi phong cách của nam ca sĩ phản ánh tinh thần streetwear đương đại, đề cao tính cá nhân thay vì chạy theo những quy chuẩn ăn mặc truyền thống. Không ít outfit tưởng chừng ngẫu hứng của Justin sau đó còn trở thành nguồn cảm hứng cho các tín đồ thời trang và góp phần định hình xu hướng oversized streetwear trong nhiều năm qua.

Sự đối lập trong phong cách của Justin Bieber và Hailey Bieber luôn khiến cộng đồng mạng thích thú.

Ảnh: Instagram.