Vì sao Google Maps có thể cập nhật chính xác từng đoạn đường đang ùn tắc?

Chỉ cần mở ứng dụng, người dùng có thể biết ngay tuyến đường nào đang ùn tắc, kẹt xe hay di chuyển chậm bất thường. Vậy nền tảng này phát hiện tình trạng tắc đường bằng cách nào?

Trước khi ra đường, nhiều người có thói quen mở Google Maps để kiểm tra tình hình giao thông và lựa chọn tuyến đường ít ùn tắc hơn. Những đoạn đường được hiển thị bằng màu vàng hoặc đỏ giúp người dùng nhanh chóng nhận biết khu vực phương tiện đang di chuyển chậm hoặc xảy ra ùn tắc.

Google Maps lấy dữ liệu từ đâu?﻿

Để đưa ra thông tin này, Google Maps tổng hợp dữ liệu giao thông theo thời gian thực từ những người đang sử dụng ứng dụng và di chuyển trên đường. Dựa vào tốc độ của các thiết bị, hệ thống có thể xác định tuyến đường nào đang thông thoáng, đông phương tiện hoặc bị ùn tắc.

Tuy nhiên, ứng dụng không chỉ phản ánh tình trạng giao thông ở thời điểm hiện tại mà còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo diễn biến trong thời gian tiếp theo. Công nghệ này kết hợp dữ liệu giao thông theo thời gian thực với dữ liệu lịch sử để nhận biết các quy luật di chuyển thường xuyên.

Trên thực tế, tình hình giao thông trong phần lớn các ngày thường diễn ra theo những quy luật nhất định. Chẳng hạn, một tuyến đường được nhiều người sử dụng để đi làm có thể đông đúc vào một số khung giờ cố định và thông thoáng hơn vào những thời điểm còn lại trong ngày.

Dựa trên các dữ liệu này, Google Maps có thể dự đoán tình trạng giao thông trong tương lai và đề xuất tuyến đường phù hợp hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, tính năng báo cáo cộng đồng cho phép tài xế trực tiếp cập nhật các sự cố như ngập nước hay công trường. Những cảnh báo này sẽ được hệ thống đối chiếu với các dữ liệu khác trước khi hiển thị rộng rãi. Quá trình này giúp hạn chế những thông tin thiếu chính xác.

Dù thông minh đến mấy, "mắt thần" của Google đôi khi vẫn có những cú nhầm lẫn dở khóc dở cười. Thực tế, không ít người dùng từng rẽ vào một tuyến đường báo đỏ quạch trên bản đồ nhưng lại thấy đường xá vắng tanh.

Trạng thái "kẹt xe ảo" này thường xảy ra khi dữ liệu bị trễ nhịp vài phút hoặc số lượng thiết bị trên tuyến đường đó quá ít để hệ thống có thể nội suy chính xác.

Đôi khi, chỉ cần một dòng xe máy phải dừng quá lâu để chờ chu kỳ đèn đỏ kéo dài, hoặc đám đông trú mưa dưới gầm cầu cũng đủ khiến thuật toán nhầm tưởng là có vụ kẹt xe nghiêm trọng.

Dù vẫn còn những điểm mù, không thể phủ nhận cơ chế thu thập dữ liệu khôn ngoan này đã biến Google Maps thành trợ lý dẫn đường quyền lực nhất hiện nay.