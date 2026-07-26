Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân cần biết

VNeID không chỉ là ứng dụng định danh điện tử mà còn là nền tảng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ thiết thực cho người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

VNeID không chỉ là ứng dụng định danh điện tử mà còn là nền tảng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ thiết thực cho người dân trong đời sống hằng ngày.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin, sử dụng giấy tờ điện tử và tiếp cận nhiều dịch vụ số một cách nhanh chóng, thuận tiện, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí.

Thông tin cụ thể về 5 tiện ích nổi bật trên ứng dụng VNeID mà người dân cần biết và khai thác:

Tích hợp giấy tờ điện tử

VNeID cho phép người dân tích hợp một số loại giấy tờ điện tử theo quy định như thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, tài khoản an sinh xã hội và các giấy tờ khác. Việc tích hợp giúp giảm số lượng giấy tờ cần mang theo khi thực hiện các giao dịch, đồng thời thuận tiện trong quá trình xuất trình, kiểm tra thông tin.

Sử dụng Sổ sức khỏe điện tử

Thông qua ứng dụng VNeID, người dân có thể theo dõi một số thông tin liên quan đến quá trình khám, chữa bệnh như lịch sử khám bệnh, kết quả khám, đơn thuốc và các dữ liệu y tế được đồng bộ. Tính năng này hỗ trợ người dân quản lý thông tin sức khỏe cá nhân thuận tiện, khoa học hơn.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập các cổng dịch vụ công, thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ mà không cần trực tiếp đến cơ quan hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp nhận thông báo và xác thực thông tin

Ứng dụng VNeID hỗ trợ người dân tiếp nhận các thông báo từ cơ quan nhà nước, đồng thời sử dụng tài khoản định danh điện tử để xác thực thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử, bảo đảm thuận tiện, an toàn.

Tra cứu thông tin cá nhân nhanh chóng

Người dân có thể kiểm tra thông tin định danh cá nhân, các loại giấy tờ đã tích hợp và những tiện ích đang được sử dụng ngay trên ứng dụng VNeID, giúp chủ động quản lý thông tin cá nhân.

Để khai thác hiệu quả các tiện ích trên ứng dụng VNeID, người dân cần lưu ý:

Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất;

Đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2;

Thường xuyên kiểm tra, cập nhật và sử dụng các tiện ích mới được tích hợp trên ứng dụng.

Việc sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.