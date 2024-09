Vì sao giấy vệ sinh lại có loại màu vàng và loại màu trắng? Mẹo kiểm tra chất lượng giấy đơn giản tại nhà

Nhắc đến những vật dụng thiết yếu, xuất hiện trong hầu hết mọi gia đình và được con người sử dụng mỗi ngày, không thể không kể tới các loại khăn giấy. Khăn giấy về cơ bản được sử dụng trong mục đích lau chùi, vệ sinh nhà cửa, hay được áp dụng làm giấy ăn, giấy vệ sinh...

Thông thường, giấy sẽ có màu trắng. Đây được đánh giá là loại giấy truyền thống. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, xuất hiện thêm một loại giấy khác cũng được nhiều gia đình ưa chuộng, đó là loại giấy có màu hơi ngả vàng.

Vậy tại sao lại có 2 loại giấy với 2 màu sắc khác biệt như vậy? Nhiều người nghĩ rằng màu sắc vốn chỉ là phần ngoại hình của giấy, không ảnh hưởng gì tới chất lượng của giấy. Song trên thực tế không phải như vậy.

Ảnh minh họa.

Chuyên gia đưa ra giải thích

Sở dĩ có 2 loại giấy màu trắng và màu vàng là bởi chúng được làm từ những nguyên liệu khác nhau. Theo giải thích của các nhà phân phối, các loại giấy ăn, giấy vệ sinh màu vàng nhạt là loại "không được tẩy trắng, không chứa chất phụ gia. Giấy được làm được nguyên liệu tự nhiên và hoàn toàn thân thiện với môi trường cũng như sức khỏe người dùng".

Trái lại, các loại giấy có màu trắng là loại đã được xử lý qua bởi một lượng hóa chất nhất định, sao cho giấy có màu trắng đẹp mắt mà vẫn đảm bảo an toàn với người sử dụng.

Để dễ hiểu hơn, người dùng có thể hình dung bột gỗ sau khi được dùng để làm giấy thành thành phẩm, sẽ được đem đến bước xử lý, tẩy trắng, rồi mới tới tay người tiêu dùng. Còn ở các loại giấy có màu vàng, cũng được làm từ bột gỗ, song sau khi có thành phẩm là giấy, chúng chỉ được làm sạch đơn thuần chứ không được tẩy trắng. Ngoài bột gỗ, giấy màu vàng còn được giải thích có thể được làm từ nhiều loại nguyên liệu khác như bột tre hay bột rơm, rạ...

Giấy màu trắng là loại giấy thông thường, được xử lý tẩy trắng (Ảnh minh họa).

Còn các loại giấy có màu hơi vàng là giấy không được xử lý tẩy trắng (Ảnh minh họa).

Nên dùng giấy màu trắng hay màu vàng?

Nhìn vào giải thích trên từ chuyên gia, nhiều người sẽ vội kết luận: Sử dụng giấy màu vàng sẽ tốt và an toàn hơn so với giấy trắng. Vì về cơ bản, giấy vàng ít được xử lý với hóa chất hơn. Tuy nhiên cũng theo lời khuyên từ các chuyên gia, mỗi loại giấy lại còn những ưu, nhược điểm riêng biệt. Và dù giấy trắng được xử lý qua với chất tẩy trắng, nhưng như đã nói ở trên, lượng chất này luôn ở mức vừa đủ, vì vậy giấy hoàn toàn an toàn với người sử dụng.

Theo phân tích của các chuyên gia, chất tẩy trắng giấy có thể bao gồm Clo hoặc các hợp chất chứa Clo như Axit hypochlorous. Sau khi xử lý nhiều lần, hàm lượng các chất/hợp chất này sẽ được giảm xuống mức cực thấp, đáp ứng được các yêu cầu về đảm bảo an toàn với sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, những loại giấy trắng không có gì là nguy hiểm hơn, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng hơn là giấy vàng tự nhiên.

Quay lại giấy mang màu vàng nhạt tự nhiên, như đã nói, loại giấy này sẽ ít được xử lý hơn giấy trắng. Cũng chính bởi vậy nên giấy sẽ cứng và thô hơn, không mịn như giấy trắng đã được xử lý qua nhiều công đoạn.

Người dùng có thể dựa trên nhu cầu và điều kiện cá nhân để lựa chọn loại giấy sao cho phù hợp (Ảnh minh họa).

Vì những đặc điểm trên, người dùng hãy cân nhắc lựa chọn loại giấy, giấy vàng hay giấy trắng tuy vào nhu cầu và sở thích cá nhân. Dù là giấy vệ sinh có màu vàng hay màu trắng, chỉ cần đạt các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe có ghi trên bao bì thì người dùng đều có thể yên tâm sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Người dùng nên cẩn trọng với những loại giấy quá trắng sáng, có màu vàng quá đậm hay giấy có nhiều màu sắc sặc sỡ. Đây quá có thể là những loại giấy được tẩy trắng quá đà, hàm lượng chất tẩy trắng cao; hoặc giấy đã được nhuộm màu để ngụy tạo màu của giấy. Trong loại giấy này sẽ chứa thành phần chất hóa học tạo màu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

Người dùng nên cẩn trọng với các loại giấy vệ sinh quá nhiều màu sặc sỡ (Ảnh minh họa).

Bên cạnh màu sắc, người dùng cũng nên tham khảo các yếu tố khác để chọn được loại giấy tốt cho gia đình mình. Ví như như thương hiệu, thông tin về thành phần, nguồn gốc xuất xứ được ghi trên bao bì. Khi mua giấy về, người dùng có thể thực hiện một số thao tác để thử nghiệm chất lượng giấy như sau:

- Ngâm giấy trong nước, nếu sau vài phút không có nhiều cặn bột rơi ra thì chứng tỏ đó là giấy tốt.

- Kéo, xé giấy, nếu giấy nhanh rách, không dai, xuất hiện nhiều vụn bột thì đây là loại giấy không chất lượng.

Theo aboluowang