Vì sao giá vàng tăng kỷ lục?

Thị trường vàng ngày 22/12 chứng kiến màn giao dịch có thể nói sôi động nhất từ đầu năm đến nay. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch ở mức 2.050 USD /ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với cuối ngày trước đó, tương đương mức tăng 443.000 đồng/lượng.

Sở dĩ giá vàng biến động do ảnh hưởng từ thông tin về kinh tế Mỹ khi số liệu vừa công bố cho thấy, GDP của nước này đã tăng 4,9% trong quý III, giảm so với tốc độ 5,2% được báo cáo trước đó. Điều này dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024.

Thông thường, giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản mang tính chất phòng thủ như vàng.

Ngày 22/12, giá vàng SJC tăng kỷ lục, vượt mốc 77 triệu đồng/lượng.

Hưởng ứng đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC ở trong nước tăng như vũ bão. Mở cửa giao dịch ngày 22/12, giá vàng miếng SJC bán ra theo niêm yết tại Công ty SJC 76,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 400 nghìn đồng so với cuối ngày hôm trước. Sau đó, giá vàng tiếp tục đà tăng và đến giữa trưa thì chính thức vượt mốc 77 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mọi thời đại.



Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh các kênh đầu tư đang trở nên bất định cũng không phải là điều quá bất ngờ. Lãi suất tiết kiệm ngân hàng trong những tháng cuối năm liên tục giảm sâu, về mức thấp chưa từng có (khoảng 4-5,5%/năm) khiến dòng tiền không còn mặn mà, phải tìm nơi gửi gắm. Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, dòng tiền có dấu hiệu “ngủ đông” khi định giá của thị trường đang ở mức hấp dẫn, nhưng thanh khoản lại rất dè dặt.

Phiên giao dịch ngày 21/12 chứng kiến thanh khoản thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây với giá trị chỉ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng. Còn phiên giao dịch ngày 22/12 cũng chỉ ở mức khoảng 14.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với những phiên hơn 1,5 tỷ USD trước đó mấy tháng.

Cùng với đó, thị trường bất động sản còn thiếu khí sắc, trái phiếu vẫn còn bị nhiều hoài nghi; chưa thực sự tạo ra sự an tâm cho nhà đầu tư, do đó, vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn. Có thể thấy chưa khi nào mà các kênh đầu tư lại kém hấp dẫn như hiện nay và cũng chưa bao giờ câu hỏi bỏ tiền vào đâu để vừa sinh lời, vừa an toàn lại khó khăn như hiện tại. Nhà đầu tư dường như đang cho tiền “nghỉ” để đón Tết sớm và chờ những thông tin tích cực trong năm mới.