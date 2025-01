Vì sao du khách Ấn Độ chuyển hướng sang Đông Nam Á?

Theo các chuyên gia, việc người Ấn Độ yêu thích du lịch Đông Nam Á được thúc đẩy bởi nền kinh tế đang phát triển nhanh tại quốc gia này. Thị trường chứng khoán tăng trưởng đã mang lại lợi ích cho hàng triệu nhà đầu tư tại Ấn Độ và mức lương cũng tăng với nhiều người. Tất cả những điều này cộng thêm niềm đam mê khám phá thế giới đã giúp đưa nhiều du khách Ấn Độ tới với những địa điểm mới mẻ ở nước ngoài.

"Trước đây, hầu như mọi người đều muốn đến Thái Lan, nhưng giờ đây họ muốn khám phá những điểm đến mới hơn với chi phí thậm chí còn thấp hơn", Suman Malhotra - đại diện một công ty lữ hành có trụ sở tại New Delhi cho biết. "Đặc biệt là khi nói đến Việt Nam, các hãng hàng không đã cung cấp rất nhiều chuyến bay thẳng từ Ấn Độ".

Đoàn khách Ấn Độ thăm di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.

Vào đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 năm 2021, chỉ có 31.100 người Ấn Độ đi du lịch đến Đông Nam Á. Hai năm sau, con số đó là 3,75 triệu, theo ước tính của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC). "Mặc dù lượng khách Ấn Độ đến Đông Nam Á vào năm 2023 vẫn thấp hơn 25% so với mức năm 2019, nhưng số liệu sơ bộ năm 2024 cho thấy lượng khách đến từ Ấn Độ đang trên đà vượt qua con số trước đại dịch, khẳng định nhu cầu ngày càng tăng của họ đối với khu vực này", James Wortley - Phó Chủ tịch của WTTC cho biết.

Thị trường Ấn Độ ngày càng trở nên quan trọng với các nước Đông Nam Á, khi những điểm đến trong khu vực đang ganh đua để thu hút du khách nước ngoài, đối phó với sự sụt giảm lượng khách Trung Quốc. Các quy định về thị thực mà các nước Đông Nam Á nới lỏng đã tăng sức hút với khách Ấn Độ. Thái Lan đã áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ấn Độ vào tháng 11/2023 và Malaysia cũng làm như vậy một tháng sau đó. Việt Nam và Indonesia cũng đang nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục này bằng việc cấp thị thực điện tử.

Tăng trưởng chuyến bay thẳng từ Ấn Độ tới một số nước Đông Nam Á qua các năm, theo số liệu của Cirium. Nguồn: Cirium/Nikkei

Song song đó, hàng loạt hãng hàng không, bao gồm các hãng hàng không quốc gia và giá rẻ của Đông Nam Á, cũng đang tận dụng cơ hội từ thị trường Ấn Độ. Theo công ty phân tích hàng không Cirium, số lượng chuyến bay thẳng từ Ấn Độ đến Malaysia, Singapore và Thái Lan đã vượt quá 40.000 chuyến vào năm 2024, tăng 20% so với năm trước. Điều này góp phần giúp Thái Lan đón con số kỷ lục 2,1 triệu lượt khách Ấn Độ trong năm 2024 (tăng 30% so với năm 2023), trong khi Malaysia cũng đón hơn 1 triệu khách Ấn Độ sau 11 tháng của 2024 (tăng 71% so với năm 2023). Singapore có thể đón trên 1,2 triệu lượt khách Ấn Độ trong năm 2024, sau khi khách Ấn Độ đến đảo quốc này vượt mốc 1 triệu lượt cuối tháng 10/2024.

Số lượng chuyến đi đến Đông Nam Á áp đảo các chuyến đi tới những điểm đến quen thuộc trước đây của khách Ấn Độ ở Trung Đông, Nam Á và châu Âu. Mặt khác, các kế hoạch du lịch châu Âu hiện nay lại không dễ dàng với người Ấn Độ. Gần 152.000 đơn xin thị thực Schengen của người Ấn Độ cho chuyến thăm ngắn ngày đến khối 29 quốc gia châu Âu đã bị từ chối vào năm 2023, tăng 25% so với năm trước. Các lý do đưa ra bao gồm việc giấy tờ không đầy đủ, hoặc không có bảo hiểm du lịch.

Du lịch giá rẻ tới Đông Nam Á

Du khách Ấn Độ thăm vịnh Hạ Long tại Quảng Ninh.

Không chỉ cung cấp chính sách nhập cảnh tương đối dễ dàng, chi phí thấp ở một số nước Đông Nam Á là một điểm hấp dẫn khác đối với người Ấn Độ. Chuyên gia của WTTC cho biết: "Chi phí đi lại và sinh hoạt hàng ngày ở Đông Nam Á nhìn chung thấp hơn so với các nước phương Tây hoặc thậm chí thấp hơn tại một số thành phố ngay ở Ấn Độ".

Ví dụ, một đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao St. Regis ở Goa, Ấn Độ vào ngày 31/12 có giá khoảng 900 USD. Trong khi đó, một đêm phòng tại St. Regis ở Bangkok, Thái Lan vào đêm giao thừa có thể chỉ khoảng 680 USD, theo trang web của tập đoàn quản lý Marriott International.

Tương tự, chuyến bay thẳng rẻ nhất từ Delhi đến Bangkok vào ngày 30/12 có giá 108 USD, chỉ đắt hơn 5 USD so với chuyến bay nội địa đến Goa, Ấn Độ. Như vậy với nhiều người Ấn Độ, một chuyến đi đến Đông Nam Á thực sự đáng cân nhắc so với kỳ nghỉ trong nước kém hấp dẫn hơn nếu xét về chi phí du lịch.

Khách du lịch Ấn Độ tại Phuket, Thái Lan. Nguồn: Reuters

Giá cả cạnh tranh cũng đã bắt đầu đưa Đông Nam Á thành điểm đến cho các đám cưới của người Ấn Độ, với vài trăm đám cưới diễn ra tại khu vực này trong năm 2024.

Yuvraj và Apoorva Malik - một cặp đôi mới cưới ở thành phố Bengaluru, miền nam Ấn Độ chia sẻ về chuyến đi tuần trăng mật của họ: "Nhất định phải là một kỳ nghỉ ở nước ngoài - một nơi kết hợp giữa sự sang trọng, giải trí và tiệc tùng, nhưng không tốn quá nhiều tiền. Chúng tôi không thể nghĩ ra nơi nào tốt hơn Bali".

Cặp đôi này đã đi quanh hòn đảo Bali nhộn nhịp của Indonesia bằng xe có tài xế riêng trong một tuần vào năm ngoái, tắm nắng trên những bãi biển, chiêm ngưỡng thiên nhiên rộng lớn và thư giãn tại biệt thự sang trọng có hồ bơi riêng, mà tất cả chỉ với giá khoảng 3.000 USD. "Bạn sẽ không có được những dịch vụ xa xỉ đó với cùng mức giá ở Mỹ hoặc châu Âu. Đông Nam Á là nơi mang đến giá trị tuyệt vời so với số tiền bỏ ra", Yuvraj cho biết.

Với thu nhập trên đà phát triển, những người Ấn Độ như gia đình Malik đang ngày càng đổ xô đến Đông Nam Á để thỏa mãn cơn khát du lịch nước ngoài. Shobha Madhwal - một giáo viên đã nghỉ hưu sống tại thành phố Noida, miền bắc Ấn Độ, đã đến Bali để dự đám cưới của con trai mình. Ngoài việc muốn tổ chức tiệc cưới trên khung cảnh bãi biển và núi non, "họ còn có bạn bè đến từ hơn 20 quốc gia, vì vậy họ nghĩ rằng tốt hơn là nên tập trung tại Bali, nơi mà thị thực và chuyến bay đến đó sẽ không phải là vấn đề lớn", bà Shobha Madhwal cho biết.

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, người Ấn Độ đã chi 33 tỷ USD cho du lịch nước ngoài vào năm 2023, gấp hơn hai lần so với một thập kỷ trước. Qua đó đưa Ấn Độ lên vị trí thứ 10 về chi tiêu du lịch nước ngoài trên toàn thế giới.

Theo Nikkei, Skift