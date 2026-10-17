Vì sao có Doraemon mà Nobita vẫn chỉ là một cậu bé bình thường?

Doraemon có thể làm được bao nhiêu điều thần kỳ, nhưng lại chẳng thể biến Nobita thành một người xuất chúng. Vì sao vậy?

Nếu được một robot đến từ tương lai sở hữu chiếc túi có thể lấy ra đủ loại bảo bối thần kỳ như Doraemon giúp đỡ, cuộc đời của bạn sẽ thay đổi đến mức nào? Với Nobita, câu trả lời dường như không ấn tượng như nhiều người tưởng tượng. Cậu vẫn học kém, thường xuyên bị Jaian bắt nạt và hết lần này đến lần khác phải nhờ Doraemon giải cứu.

Tại sao vậy nhỉ?

1. Doraemon đến để giúp Nobita trưởng thành, không phải biến cậu thành người thành công nhất

Doraemon là robot chăm sóc trẻ em đến từ tương lai. Nhiệm vụ của chú mèo máy này là giúp Nobita có một cuộc sống tốt hơn, tránh đi vào con đường khó khăn mà hậu duệ của cậu từng trải qua. Điều đó khác xa với việc biến Nobita thành một thiên tài, người giàu có hay nhân vật có thể áp đảo tất cả mọi người.

Nhiều người cho rằng mục tiêu của Doraemon là giúp Nobita lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và trở thành người biết nỗ lực trong cuộc sống. Chú mèo máy không được gửi đến để giúp cậu thống trị thế giới.

Doraemon sở hữu nhiều bảo bối thần kỳ, nhưng mục tiêu của chú mèo máy vẫn là giúp Nobita trưởng thành và có cuộc sống tốt đẹp hơn

Điều này cũng thể hiện qua cách Doraemon sử dụng bảo bối. Khi Nobita bị Jaian bắt nạt, cãi nhau với Suneo hay gặp rắc rối ở trường, Doraemon thường tìm cách giúp cậu giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng mỗi khi Nobita muốn dùng bảo bối để trả đũa người khác, trốn tránh trách nhiệm hoặc đạt được thứ mình muốn mà không cần cố gắng, mọi chuyện thường đi theo hướng ngược lại.

2. Nobita không giỏi mọi thứ, nhưng lại sở hữu những tài năng hiếm có

Nếu chỉ nhìn vào điểm số, khả năng thể thao và thói quen lười biếng, Nobita quả thực chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, nhân vật này lại có những năng lực đặc biệt mà không phải ai cũng làm được.

Nổi bật nhất là tài bắn súng. Trong nhiều câu chuyện, Nobita thể hiện khả năng ngắm bắn và phản xạ đáng kinh ngạc, đến mức người hâm mộ thường đùa rằng nếu sống trong thời chiến, cậu có thể trở thành một tay súng xuất sắc. Cậu cũng từng thể hiện khả năng chơi dây điêu luyện và có thể ngủ thiếp đi chỉ trong thời gian rất ngắn.

Nobita thường bị xem là cậu bé vụng về, nhưng khả năng bắn súng và chơi dây của nhân vật này lại được người hâm mộ đánh giá cao

Có ý kiến hài hước chỉ ra rằng Nobita chỉ sinh nhầm thời đại. Nếu tài bắn súng được đặt vào một bối cảnh khác, những điểm mạnh của cậu có thể trở thành lợi thế lớn. Dĩ nhiên, đây là cách diễn giải vui của người hâm mộ, không có nghĩa Nobita thực sự được xây dựng để trở thành một chiến binh.

Điều đáng chú ý là các tài năng ấy không khiến Nobita trở thành người hoàn hảo. Cậu vẫn yếu đuối, thiếu kiên trì và thường xuyên mắc sai lầm. Nhưng chính sự đối lập này khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn một hình mẫu lúc nào cũng giỏi giang, chiến thắng trong mọi hoàn cảnh.

3. Nếu Nobita giỏi giang ngay từ đầu, câu chuyện sẽ chẳng còn hấp dẫn

Một cách lý giải khác nằm ở chính cách xây dựng cốt truyện. Phần lớn những rắc rối trong Doraemon đều xoay quanh cuộc sống thường ngày của một cậu học sinh tiểu học: điểm kém, bị bạn bè trêu chọc, muốn gây ấn tượng với Shizuka hay ghen tị với Suneo...

Nếu Nobita có thể dùng bảo bối để giải quyết mọi chuyện một cách hoàn hảo, những xung đột ấy sẽ nhanh chóng biến mất. Cậu cũng chẳng cần Doraemon giúp đỡ thường xuyên và bộ truyện sẽ mất đi phần lớn tình huống hài hước quen thuộc.

Có ý kiến cho rằng việc Nobita nhiều lần sử dụng bảo bối sai cách còn gửi gắm một thông điệp về sự nỗ lực. Công cụ có thể giúp con người giải quyết vấn đề, nhưng không thể thay thế hoàn toàn khả năng tự làm chủ và chịu trách nhiệm. Không ít lần, Nobita phải tự khắc phục hậu quả do chính mình gây ra, thay vì tiếp tục dựa vào Doraemon.

Những lần Nobita sử dụng bảo bối sai cách tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời cho thấy công cụ không thể thay thế hoàn toàn sự cố gắng của mỗi người

Một góc nhìn khác cũng đáng chú ý là Nobita vốn không cần trở thành nhân vật phi thường để có cuộc sống đáng mơ ước. Với một đứa trẻ, có người bạn luôn đồng hành, giúp đỡ khi bị bắt nạt và cùng mình trải qua những cuộc phiêu lưu đã là điều rất đáng quý. Đặt những tiêu chuẩn thành công của người trưởng thành lên một cậu bé tiểu học đôi khi khiến chúng ta bỏ qua điều mà bộ truyện thực sự muốn kể.

Nobita vẫn là Nobita, với điểm 0, những lần bị Jaian đuổi đánh và vô số rắc rối do tính cách của mình gây ra. Doraemon có thể đưa đến những bảo bối kỳ diệu, nhưng không thể sống thay cậu. Nếu Nobita bỗng trở thành một người hoàn hảo, có lẽ Doraemon - câu chuyện quen thuộc đã khiến bao thế hệ yêu thích bộ truyện cũng chẳng còn lý do để tiếp diễn.