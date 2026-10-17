Nữ NSƯT SN 1984 từng đỗ thủ khoa kép hai ngành học, là MC quen mặt trên sóng truyền hình

Nữ nghệ sĩ là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, phim truyền hình và các chương trình giải trí.

Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 tại Hải Phòng. Lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cô sớm được tiếp xúc với việc học đàn, học hát. Cha là giáo viên thanh nhạc, còn mẹ mong muốn con gái theo đuổi con đường sư phạm âm nhạc để có công việc ổn định. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của Ốc Thanh Vân khi đó lại là diễn xuất.

Theo những chia sẻ của nữ nghệ sĩ, việc lựa chọn nghề nghiệp từng khiến cô và mẹ có những bất đồng. Mẹ không muốn con gái theo nghề diễn viên vì lo lắng về những khó khăn, cạm bẫy của giới giải trí. Để vừa đáp ứng mong muốn của gia đình, vừa không từ bỏ ước mơ riêng, Ốc Thanh Vân quyết định đăng ký thi cả ngành Thanh nhạc và ngành Diễn viên.

Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 tại Hải Phòng.

Kết quả, cô đỗ thủ khoa ở cả hai ngành học. Thành tích này không chỉ là dấu mốc đáng nhớ thời trẻ mà còn mở ra hai hướng đi khác nhau khi một bên gắn với âm nhạc, bên còn lại đưa cô đến gần hơn với niềm đam mê diễn xuất. Cuối cùng, Ốc Thanh Vân lựa chọn con đường diễn viên, kiên trì thuyết phục gia đình và từng bước xây dựng sự nghiệp bằng nỗ lực của bản thân.

Bước chân vào làng giải trí, Ốc Thanh Vân không bó hẹp bản thân trong một lĩnh vực. Cô hoạt động ở sân khấu kịch, phim truyền hình, điện ảnh và dẫn chương trình. Trong số những vai diễn từng đảm nhận, nhân vật Thủy trong vở kịch kinh dị Người Vợ Ma là dấu ấn nổi bật, gắn liền với tên tuổi của nữ nghệ sĩ suốt nhiều năm. Sự thành công của tác phẩm cũng giúp cô có thêm cơ hội trở lại với vai diễn này trong các đợt biểu diễn sau đó.

Ốc Thanh Vân bước chân vào nghệ thuật từ rất sớm, nổi bật với chất giọng truyền cảm và khuôn mặt duyên dáng

Trên màn ảnh nhỏ, Ốc Thanh Vân được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Cô Gái Xấu Xí, Gái Ế Kén chồng, Ghen và Tiếng Dương Cầm Trên Biển. Bên cạnh diễn xuất, cô còn dẫn dắt nhiều chương trình giải trí, thử sức với công việc kinh doanh và từng đảm nhiệm vai trò giáo viên yoga. Sự linh hoạt trong công việc giúp nữ nghệ sĩ duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngay cả khi có giai đoạn cô chủ động dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Năm 2024, Ốc Thanh Vân được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh.

Ngoài công việc, gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của Ốc Thanh Vân

Ngoài công việc, gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của Ốc Thanh Vân. Cô kết hôn với Trí Rùa năm 2008 sau nhiều năm gắn bó và có ba người con. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ chuyện học hành đến sinh hoạt gia đình. Cô cũng từng cởi mở kể về những vất vả trong hành trình làm mẹ, cho thấy cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Cuối năm 2023, Ốc Thanh Vân đưa các con sang Australia sinh sống và học tập. Trong khoảng thời gian này, cô tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, dành phần lớn thời gian chăm sóc con, đồng thời duy trì công việc bằng việc dạy yoga và kinh doanh trực tuyến. Đến cuối năm 2024, nữ nghệ sĩ đưa các con trở về Việt Nam và dần tái xuất trong các hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân lựa chọn nhịp sống cân bằng hơn, vừa cống hiến cho nghệ thuật, vừa tận hưởng niềm vui bên gia đình. Năm 2026, cô trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Heo Năm Móng, đồng thời tiếp tục tham gia sân khấu kịch.

Ốc Thanh Vân tái xuất màn ảnh rộng với Heo Năm Móng (Ảnh: FBNV)

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