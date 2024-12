Vì sao chỉ có 2 tiếp viên là những người duy nhất sống sót trong thảm kịch máy bay Hàn Quốc?

Vào khoảng 9h07 sáng ngày 29/12, chuyến bay mang số hiệu 7C2216 thuộc Hãng hàng không Jeju Air (Hàn Quốc) đã bất ngờ gặp phải tai nạn kinh hoàng khi đang chở 181 người. Sau khi bốc cháy và vỡ vụn vì đâm vào rào chắn, máy bay đã nổ tung, chỉ còn lại một phần đuôi máy bay.

Vào tối ngày 29/12, 179 thi thể xấu số đã được tìm thấy và không có thêm kỳ tích nào xảy ra.

Người sống sót được phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện

Phép màu chỉ xảy ra duy nhất với 2 tiếp viên của hãng hàng không là anh Lee (33 tuổi) và cô Koo (28 tuổi). Cả hai đều được giải cứu khỏi đuôi máy bay ngay sau khi tai nạn xảy ra và đưa vào bệnh viện. Dù đều bị thương nặng nhưng 2 người may mắn đều không gặp tình trạng nguy kịch tới tính mạng.

Hai tiếp viên này được cho là đã may mắn sống sót khi họ ở trong khu vực của máy bay gọi là "galley" - hay còn biết đến như khu bếp - nằm ở phần đuôi, sau hàng ghế cuối cùng. Đây là vị trí ghế ngồi của tiếp viên hàng không phục vụ ở khu vực phía sau máy bay.

Dù chưa được xác nhận, 2 người sống sót được cho là đã ngồi ở ghế phi hành đoàn phía sau cùng máy bay (Ảnh minh hoạ)

Mặc dù khu vực này thường được coi là nơi có tỷ lệ sống sót thấp trong trường hợp xảy ra tai nạn hàng không, nhưng trong vụ tai nạn này, việc phần đuôi máy bay bị tách khỏi phần còn lại sau va chạm vào tường sân bay đã có thể tăng cơ hội sống sót cho họ.

Bên cạnh đó, dây an toàn đặc biệt dành cho tiếp viên, được thiết kế để cố định cơ thể một cách chắc chắn hơn so với dây an toàn thông thường, cũng được xem là một yếu tố giúp giảm thiểu chấn thương.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Mokpo và tỉnh lại, anh Lee đã bàng hoàng và hỏi “Chuyện gì đã xảy ra?”. Anh cho biết mình nhớ là đã cài dây an toàn để chuẩn bị cho việc hạ cánh và tin rằng máy bay đã hạ cánh. Tuy nhiên, anh không nhớ được gì sau đó và có vẻ như đã bất tỉnh ngay lập tức khi máy bay va chạm. Có khả năng những hành khách khác cũng bất tỉnh trong lúc đó.

Anh Lee bị gãy xương vai trái và chấn thương đầu nhưng vẫn tỉnh táo và có nhịp tim ổn định. Anh đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Ewha tại Seoul theo yêu cầu của gia đình.

Tiếp viên còn lại, cô Koo, cũng được xác nhận là không có nguy hiểm đến tính mạng. Cô nhớ lại rằng sau khi thấy khói phát ra từ động cơ, cô đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

