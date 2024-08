Vì sao bùng nổ phản ứng tiêu cực khi Xemesis cập nhật cuộc sống sau ly hôn?

Thời gian qua, cặp đôi Xoài Non – Gil Lê liên tục được nhắc đến sau khoảnh khắc "khoá môi" ngọt ngào trên sân Pickleball. Bên cạnh 2 nhân vật chính, một cái tên khác cũng được netizen gọi tên và chú ý từng nhất cử nhất động chính là thiếu gia Xemesis - chồng cũ của Xoài Non.

Trong khi Xoài Non – Gil Lê đã cùng xuất hiện ngọt ngào trên livestream thì mới đây, streamer Xemesis cũng đã chính thức lộ diện. Anh chàng đăng tải khoảnh khắc tươi cười siêu thoải mái bên cạnh 3 cô gái cùng dòng trạng thái: "Good times with good people" (tạm dịch: Thời gian vui vẻ cùng những người tốt).

Đây là một trong những lần lộ diện hiếm hoi của thiếu gia Xemesis sau khi ly hôn. Trông anh chàng vui vẻ mà dân mạng cũng mừng thay!

Thiếu gia Xemesis tươi cười khi đi chơi cùng bạn bè.

Thế nhưng phản ứng bên dưới bức ảnh cập nhật của Xemesis lại rất lạ. Dù Xoài Non lộ cảnh khoá môi Gil chỉ 2 tháng sau ly hôn, cô vẫn được ủng hộ. Còn Xemesis đăng ảnh đi chơi với các bạn thì lại tràn ngập những comment tiêu cực hướng về phía anh, hoặc công kích ngược lại vợ cũ - Xoài Non, dí tới cùng dù thiếu gia không nhắc đến tên ai. Trước những bình luận ác ý này, Xemesis không đáp trả hay có tương tác nào.

Việc Xemesis phải nhận về nhiều bình luận tiêu cực có thể đến từ nhiều lý do. Trong số đó là những tin đồn sai sự thật như cho rằng anh có người thứ 3, nghe lời mẹ bỏ vợ,...

Xemesis nhận về nhiều bình luận tiêu cực sau cuộc ly hôn với Xoài Non.

Tuy nhiên, điều gì cũng nên có giới hạn. Nhiều netizen mong dân mạng bớt săm soi cuộc sống của Xemesis, nhất khi người trong cuộc là nam streamer và vợ cũ đều đang thoải mái với cuộc sống sau ly hôn. Cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, thậm chí Xoài Non còn nhiều lần lên tiếng bênh vực cho Xemesis.

Trước đó, ngay khi tin hẹn hò của Xoài Non – Gil Lê nổ ra, anh chàng Xemesis đã phải lên tiếng mong cộng đồng mạng không lôi tên anh vào những tin hẹn hò của vợ cũ. Anh bình luận bên dưới một bài viết nhắc đến tên mình: "Oh no. Mấy bạn đừng lôi tôi vào mới yên ổn được có mấy tuần à".

Xemesis mong netizen không lôi tên anh vào chuyện hẹn hò của vợ cũ.

Đây không phải lần đầu tiên Xemesis lên tiếng về những thông tin liên quan đến mình và cuộc hôn nhân với Xoài Non. Trước đó, khi cả hai chưa xác nhận ly hôn, nam streamer cũng nhiều lần bình luận dưới những bài đăng tin đồn không chính xác, thẳng thắn làm rõ những hiểu lầm của cộng đồng mạng.

Về phía Xoài Non, cô nàng không ngại lên tiếng về cuộc hôn nhân đã qua. Cô cho biết cả hai vẫn là bạn và thỉnh thoảng vẫn còn liên hệ với nhau. Cô vẫn giữ những hình ảnh của cả hai trên trang cá nhân, đồng thời nhiều lần cũng lên tiếng bênh vực gia đình chồng cũ khi có antifan bình luận ác ý.



Hiện tại, cả Xoài Non lẫn Xemesis đều có cuộc sống kín tiếng hơn, vẫn tụ hội cùng những người bạn thân thiết nhưng không còn chia sẻ quá thường xuyên trên MXH như trước.