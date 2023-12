VF 7 - "Đẹp - Khoẻ - Đã" xứng đáng là lựa chọn sáng giá để du xuân

Nhiều khách hàng đã nhanh chóng chốt cọc để nhận ưu đãi 30 triệu đồng, 01 năm miễn phí sạc pin công cộng để có thể nhận VF 7 trước Tết Nguyên đán.

Mẫu xe “đẹp - khỏe - đã” hơn hẳn xe xăng

Dù đang sở hữu một chiếc SUV chạy xăng nhưng vì quá mê VF 7 nên chị Nguyễn Tường Linh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tranh thủ ngày Chủ nhật để đăng ký lái thử mẫu xe đang “hot” của VinFast. Chị tiết lộ, gia đình chị đã “cày nát” Youtube để xem các video đánh giá về mẫu xe này. Ấn tượng đầu tiên của chị khi mục sở thị chiếc C-SUV chạy điện là thiết kế quá đẹp, hiện đại và sang trọng.

“Thiết kế VF 7 rất phù hợp với phái nữ. Thích nhất là trần kính toàn cảnh rất sáng tạo, ngồi lên xe là thấy cả bầu trời. Không gian bên trong cũng rộng rãi và thoải mái cho gia đình đông người”, chị Linh trầm trồ.

Vị khách cũng dành nhiều lời khen cho khả năng vận hành mạnh mẽ và cảm giác lái “phê hơn hẳn xe xăng” mà tân binh nhà VinFast mang lại. “Khi đạp ga xe tăng tốc rất nhanh, cảm giác lâng lâng giống như lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Đây là cảm giác mà xe xăng không có được”, chị Linh khẳng định.

Sau khi trải nghiệm VF 7, chị Linh khẳng định chắc chắn sẽ đổi sang xe điện.

Tự nhận bản thân là một người đam mê tốc độ, anh Tống Hữu Mạnh (Long Biên, Hà Nội) cũng tranh thủ dịp này để kiểm chứng sức mạnh động cơ 349 mã lực. Thực tế, VF 7 đã không làm anh thất vọng.

“Xe điện nói chung hơn hẳn xe xăng. Xe tăng tốc không có độ trễ, đánh lái rất chắc chắn, cảm giác lái phấn khích hơn hẳn xe xăng. Ở chế độ Sport, xe đạt tốc độ 100 km/h chỉ hơn 5 giây. Trong bài lái thử chuyển làn đột ngột và chạy zíc zắc, xe chuyển động rất mượt. Khi phanh, VF 7 cho cảm giác rất êm, không có tiếng cọt kẹt hay âm thanh lạ như ở xe xăng”, vị khách nam chia sẻ.

VF 7 chinh phục khách hàng trong lần đầu trải nghiệm với ngoại hình bắt mắt và khả năng vận hành ấn tượng

Anh Mạnh còn dành nhiều lời khen cho thiết kế của mẫu C-SUV thương hiệu Việt. Theo anh, VF 7 có thiết kế rất thể thao, đường nét sắc cạnh, đường gân dập nổi ấn tượng, 2 đèn xi nhan sau theo phong cách của khe hút gió đầy bắt mắt, hướng nhiều đến giới trẻ. “Đẹp, khỏe, đã”, anh Mạnh mô tả ngắn gọn về mẫu xe điện vừa lái thử.



“Chi phí sử dụng xe điện tiết kiệm hơn nhiều xe xăng”, anh Mạnh khẳng định.

Đó cũng là cảm nhận của chị Đặng Lan Phương (Gia Lâm, Hà Nội) sau khi trải nghiệm chiếc VF 7 trên cung đường lái thử. Vị khách nữ khẳng định sức mạnh của VF 7 còn hơn nhiều mẫu xe xăng cao cấp mà chị từng lái trước đây. Từ đạp ga tăng tốc, đánh lái hay phanh, xe đều cho cảm giác rất chắc chắn, cân bằng và không rung lắc. “Một điểm khá ngạc nhiên là vô lăng D-cut của VF 7 có bán kính tương đối nhỏ nhưng đánh lái lại rất thoải mái và rất thích”, chị Phương hào hứng.

Xe thông minh, giá hợp lý, chính sách hậu mãi “số 2 thì không ai số 1”

Một lý do quan trọng khiến chị Phương và nhiều khách lái thử khẳng định “chắc chắn sẽ đổi sang xe điện” là VF 7 sở hữu nhiều tính năng thông minh và an toàn hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc như: trợ lý ảo thông minh hỗ trợ tiếng Việt, giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp… Những tính năng này hỗ trợ rất nhiều cho người lái, nhất là lái nữ, giúp cho việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Đặc biệt, với tầm giá dưới 1 tỷ đồng, chị Phương nhìn nhận VF 7 là lựa chọn quá hợp lý. “Nhiều tính năng, công nghệ hơn hẳn xe xăng mà mức giá như thế thì rất lợi cho khách hàng”, chị Phương nhận định.

Theo chị Phương, các tính năng ADAS và VF Connect hơn hẳn xe xăng giúp VF 7 dễ dàng chinh phục khách hàng.

Mức giá hợp lý cũng được anh Nguyễn Tiến Dũng (Hoàng Mai, Hà Nội) đánh giá là một lợi thế cạnh tranh của VF 7. Chưa kể, với ưu đãi 30 triệu và một năm sạc pin miễn phí tại trạm sạc công cộng mà VinFast dành cho khách hàng tiên phong, cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ của Nhà nước dành cho xe điện, chi phí lăn bánh của VF 7 tại Hà Nội chỉ còn từ 842 triệu đồng (Bản Base) và 991 triệu đồng (Bản Plus), thấp hơn giá niêm yết và rẻ hơn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Theo anh Dũng, xe điện đang là xu thế trên thế giới cũng như tại Việt Nam để bảo vệ môi trường nên nhiều khách hàng khi có nhu cầu mua xe sẽ ưu tiên chọn xe điện. Bên cạnh đó, do xe là một tài sản giá trị nên người mua cũng phải tìm hiểu kỹ các chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi của nhà sản xuất.

“Dịch vụ hậu mãi của VinFast hơn hẳn các hãng xe khác trên thị trường”, anh Dũng chia sẻ từ trải nghiệm của bản thân.

Giá lăn bánh của VF 7, theo anh Dũng, là rẻ hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Đây cũng là nhận định của anh Nguyễn Trường Thanh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người đang sở hữu một chiếc VF 8. Không chỉ dành nhiều lời khen cho mẫu VF 7 về các tính năng công nghệ, anh Thanh còn bày tỏ sự hài lòng với chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi của hãng xe Việt.

Anh Thanh khẳng định: “Về chăm sóc hậu mãi, VinFast mà số 2 thì không ai số 1”.

VF 7 được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), thời gian dài gấp từ 2 đến 3 lần so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Pin mua theo xe cũng được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km, mang lại sự yên tâm tối đa cho người dùng.

Ngoài ra, chủ xe VF 7 còn được hỗ trợ bởi một loạt dịch vụ hậu mãi độc đáo dành riêng cho xe điện VinFast trong suốt quá trình sử dụng xe, bao gồm: Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), Cứu hộ 24/7, Hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng, Cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm... “Về chăm sóc hậu mãi ở Việt Nam, VinFast mà số 2 thì không ai số 1”, anh Thanh khẳng định.