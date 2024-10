Venom: Kèo Cuối - Bom tấn siêu anh hùng mang tính giải trí cực cao

Từng bị nhiều người nghi ngại khi chỉ là một phản diện của Spider-Man, Venom gây bất ngờ khi mang về doanh thu hơn 800 triệu USD toàn cầu với phần phim năm 2018. Bất chấp lời chê bai của giới phê bình, bom tấn được fan yêu mến vì tương tác hài hước của Venom và Eddie Brock do Tom Hardy thể hiện. Sau 6 năm, hành trình ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết với Venom: The Last Dance (tựa Việt: Venom: Kèo Cuối) - tác phẩm hay nhất trong bộ ba phim về Venom.

Venom: Kèo Cuối lấy bối cảnh sau Spider-Man: No Way Home (2021) và Venom: Let There Be Carnage (2021). Eddie cùng Venom bị kéo trở lại thực tại cũ và tiếp tục hành trình trốn chạy khỏi sự truy bắt của chính phủ. Trên đường đi, cả hai bất ngờ đụng độ Xenophage - con quái vật chuyên săn các Symbiote - và may mắn trốn thoát. Venom tiết lộ cho Eddie sự thật rằng chủng tộc Symbiote đang chạy trốn đến Trái Đất để thoát khỏi tên ác thần Knull. Giờ đây, Venom trở thành mục tiêu bị săn đuổi của cả hai chủng tộc khi nắm giữ bí mật đáng sợ.

Hành trình hài hước và cảm xúc

Venom (2018) từng gây bão toàn cầu khi xây dựng mối quan hệ cộng sinh vô cùng thú vị giữa Eddie và Venom. Một bên là con quái vật "cục súc" đến từ vũ trụ, một bên là anh chàng nhà báo lắm tài nhiều tật. Ấy vậy nên khi buộc phải sống chung, cả hai mang đến rất nhiều tràng tấu hài không hồi kết. Venom thì trở nên "ngoan" hơn, nghe lời Eddie trong việc "thịt" lũ tội phạm, lại còn giúp anh chàng chiến đấu với ác nhân, chữa lành các vết thương… Trong khi đó, nó cũng dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cô độc của Eddie.

Đến Venom: The Last Dance, mối quan hệ này được nâng cấp lên một tầm cao mới. Sau thời gian bên nhau và vô vàn biến cố, cả hai đã trở thành tri kỷ. Dĩ nhiên, giữa họ vẫn có những pha cãi vả hài hước, chủ yếu đến từ thói ham ăn của Venom và ngớ ngẩn của Eddie. Thế nhưng, cả hai đã bắt đầu thấu hiểu nhau hơn. Đôi lúc vẫn có nhiều màn lệch sóng khó đỡ khi người thì muốn cái này, kẻ thì thích cái nọ.

Venom cứ như một đứa trẻ ngây thơ, đói thì đòi ăn, chán thì đòi chơi, tận hưởng những điều nhỏ bé, ai nói gì cũng hiểu theo nghĩa đen. Vì thế mà lại tiếp tục đẩy Eddie vào các tình huống oái oăm lầy lội. Song, khi Xenophage xuất hiện, cả hai đều cảm nhận được chuyến hành trình cùng nhau đang dần đi đến hồi kết. Phim có nhiều phân đoạn cảm xúc, cho thấy tình bạn đặc biệt giữa Eddie và Venom.

Hai kẻ thất bại trong thế giới của mình đã tìm thấy nhau, trở nên đồng điệu và gắn bó. Dù cãi nhau như chó với mèo, cả Eddie vẫn Venom đều sẵn sàng hy sinh thân mình vì đối phương. Sau sáu năm và hai phần phim, Sony đã xây dựng được một tình bạn đẹp trong cả nền điện ảnh nói chung và dòng phim siêu anh hùng nói riêng. Những gì mà Venom: The Last Dance mang đến cho người hâm mộ không hề thua kém Logan (2017) năm nào.

Hành động mãn nhãn và hoành tráng

Bên cạnh mối quan hệ giữa Eddie và Venom, Venom: The Last Dance còn chiêu đãi fan trận chiến lớn nhất cả thương hiệu phim Venom. Con quái vật Xenophage có thể xem là bá đạo nhất từ trước đến nay, cả Riot hay Carnage ở các phần trước đều không "có tuổi" mà so sánh. Nó gần như bất tử, tốc độ, sức mạnh đều vượt trội, miễn nhiễm với sức mạnh của các Symbiote và đặc biệt món ngoái khẩu cũng chính là Symbiote.

Hàng loạt trận đụng độ nổ ra xuyên suốt thời lượng phim với đủ mọi bối cảnh, cách thức chiến đấu khác nhau. Nhiều cảnh cháy nổ, rượt đuổi kịch tính và mãn nhãn khi đủ phe phái tham chiến. Đặc biệt, trường đoạn hành động cuối phim đủ sức khiến fan phải hú hét khi không chỉ Venom mà rất nhiều Symbiote cùng tham chiến chống lại con thú săn mồi đáng sợ. Đây có nói là kết thúc hoành tráng bậc nhất thế giới siêu anh hùng. Một trận chiến nảy lửa với những pha ra đòn kết hợp đẹp mắt cùng sức phá hủy kinh hoàng của các Symbiote.

Đây cũng là bước hứa hẹn của SSU để cho ra mắt thêm nhiều bộ phim về Symbiote tiếp theo trong SSU với quy mô ngày một đồ sộ hơn. Venom: The Last Dance còn hé lộ một lát cắt nhỏ của tà thần Knull - kẻ tạo ra cả giống loài Symbiote với sức mạnh đủ hạ gục một Celestial. Trận chiến tương lai hứa hẹn sẽ còn thú vị và hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.

Nhìn chung, Venom: The Last Dance không chỉ là cái kết xứng đáng, giải trí và đỉnh cao của thương hiệu Venom mà còn mở ra một thế giới mới đầy hứa hẹn cho SSU trong tương lai. Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.