Vén màn đại tiệc phù hoa của Hồ Ngọc Hà, Binz và dàn sao hạng A

Được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/3/2023 tại khách sạn J.W.Marriott Hà Nội, "The Birth of Venus" là sự kiện kỷ niệm 35 năm kiến tạo thương hiệu và gắn kết với khách hàng thông qua những sản phẩm vượt trội, những dịch vụ tiên phong của nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng và thương hiệu cùng tên. Từ khi làm đẹp còn là một lĩnh vực mới mẻ tại Việt Nam, nữ doanh nhân Thanh Hằng đã chủ động mở lối cho thị trường này tại Việt Nam thông qua nhập khẩu các sản phẩm đắt đỏ từ Dior, Chanel, hay mang những phong cách chụp ảnh thời thượng tại Âu Mỹ về trong nước thông qua hệ thống ảnh viện Hồng Kông và áo cưới Thanh Hằng Jessica. Sự ra đời của Thanh Hằng Beauty Medi – hệ thống phòng khám, phẫu thuật thẩm mỹ đẳng cấp 5 sao và Phòng khám da liễu H&H góp phần tạo nên một đế chế làm đẹp thực sự, dẫn dắt thị trường chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam.

Sự kiện "The Birth of Venus" là món quà dành tặng đến các khách hàng và đối tác của thương hiệu, cũng đồng thời dự kiến quy tụ dàn sao đình đám như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Divo Tùng Dương, ca sĩ Thu Phương, Binz, Soobin, Hoa hậu Jennifer Phạm... cùng dàn KOLs khách mời là những gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Giáng My, Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Trịnh Thùy Linh, Cô em Trendy Khánh Linh, Xoài Non...