Về quê ăn cưới, Xoài Non ''lên đồ'' quá khéo khiến dân tình khen ngợi: Đơn giản mà sang xịn, vẫn nhường ''spotlight'' cho cô dâu

Chọn đồ đi ăn cưới tưởng chừng đơn giản nhưng lại tốn rất nhiều thời gian của chị em trong việc lựa chọn trang phục phù hợp, sao cho đủ đẹp, lịch sự mà không lấn lướt cô dâu. Thực tế đã có không ít trường hợp bị chỉ trích vì diện đồ quá lồng lộn, thậm chí là lố lăng khi xuất hiện tại các bữa tiệc cưới. Từ đây, chị em nên hết sức lưu ý khi chọn váy áo khi tham gia các bữa tiệc cưới để không làm mất điểm trong mắt mọi người xung quanh.



Để mặc đẹp và tinh tế khi đi ăn cưới, bạn có thể học hỏi cách lên đồ của các mỹ nhân Việt, trong đó phải kể tới cô nàng Xoài Non. Thường xuyên là khách mời của những bữa tiệc cưới, Xoài Non luôn biết cách lựa chọn trang phục sao cho hợp hoàn cảnh nhất có thể. Mới đây, cô nàng tiếp tục nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng khi xuất hiện tại đám cưới của một người bạn.

Được biết, tiệc cưới được tổ chức tại một làng quê ở Thái Bình. So với những lần đi ăn cưới trước đó, lần này, Xoài Non lựa chọn một set đồ khá kín đáo bao gồm áo và quần. Xét về kiểu dáng, trang phục ăn cưới lần này của Xoài Non có phần đơn giản và ít chi tiết rườm rà hơn mọi khi. Chiếc áo có độ ôm nhẹ giúp tôn vóc dáng, phom quần ống loe tạo cảm giác sành điệu và nữ tính vô cùng. Có thể nói, giao diện đi ăn cưới lần này của Xoài Non không quá kiểu cách nhưng vẫn siêu cấp sang trọng, lịch sự và đặc biệt là phù hợp với đám cưới tại một làng quê.

Xoài Non xuất hiện tại đám cưới của một người bạn

Cô nàng diện trang phục màu nâu đơn giản và có độ bó nhẹ giúp tôn đường cong trên cơ thể

Dưới phần bình luận, dân mạng thi nhau khen ngợi sự tinh tế và duyên dáng của Xoài Non khi có cách chọn váy áo vô cùng khéo léo. Nhiều chị em cũng không quên xin ''info'' set đồ của cô nàng để rinh ngay về tủ đồ của mình.

Một số bình luận của cư dân mạng: - Lên mạng hay đi những chỗ khác không biết bạn ý ăn mặc như nào, nhưng về quê mặc rất là lịch sự nhé - Về quê ăn mặc kín đáo như này là tinh tế rồi, 10 điểm - Kín đáo nhưng trông vẫn sang cả 1 vùng luôn - Mặt đẹp mà ăn mặc cũng khéo luôn - Có ai biết chỗ mua váy của Xoài Non không ạ?

Dưới đây là một vài gợi ý giúp ghi điểm thanh lịch khi đi ăn cưới mà chị em có thể tham khảo.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: CIGNO

Nơi mua: MOLLYNISTA Giá: từ 472k

Nơi mua: Orchid Giá: 906k

Nguồn: TikTok @duong.thi.ha