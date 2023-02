Vật lộn với thảm họa PR, Meghan sẽ xoay xở thế nào để cứu vãn hình tượng cá nhân đang trên bờ sụp đổ?

Vài tháng vừa qua có vẻ đặc biệt khó khăn với hình tượng cá nhân của Meghan Markle. Sau loạt phim "bom tấn" kể xấu Vương thất Anh, chồng cô còn tiếp tục gây náo động với cuốn hồi ký Spare ra mắt hồi tháng 1. Ngoài dự đoán của cặp đôi, cả 2 chiến dịch đều khiến cái nhìn của công chúng về họ thêm phần thiếu thiện cảm.

Rồi mới đây, Meghan lại vướng vào một vụ lùm xùm pháp lý với người chị gái cùng cha khác mẹ "không đội trời chung" của mình là Samantha Markle. Chưa hết đau đầu, vợ chồng cô bị bộ phim hoạt hình South Park mang ra cà khịa, làm trò cười cho hàng triệu khán giả.

Meghan đang vướng phải vô số rắc rối, điển hình là vụ kiện với chị gái Samantha.

Kinsey Schofield, người dẫn chương trình podcast "To Di For Daily", đã thông tin với Fox News Digital rằng cựu nữ diễn viên người Mỹ đã âm thầm ấp ủ việc ra mắt lại trang web về phong cách sống "The Tig" của cô.

Schofield nói: "Tôi vẫn tin rằng quá trình đếm ngược đến 'The Tig' 2.0 đang diễn ra. Harry và Meghan cứ tưởng rằng cuốn sách, loạt phim Netflix và podcast sẽ đưa họ đi theo một hướng hoàn toàn khác - một hướng đi viên mãn và thành công về mặt tài chính.

Tôi nghe nói rằng Meghan không hài lòng với phản ứng của công chúng và giới truyền thông đối với các dự án gần đây của họ. Vì vậy, cô ấy đang tìm kiếm cố vấn để chuyển hướng mục tiêu của mình.

Meghan không xử lý tốt sự từ chối và rất nhạy cảm với những lời chỉ trích. 'Spare' là sự thay đổi thực sự đầu tiên mà công chúng có về nhà Sussex. Từ anh hùng và nạn nhân, giờ họ bị coi là trò cười. Bị chỉ trích trong các phát biểu tại lễ trao giải Hollywood, chương trình trò chuyện đêm khuya và bây giờ là 'South Park'... Cô ấy bị sốc và không hài lòng với sự chú ý tiêu cực".

Schofield nhận xét thêm rằng ngay cả việc xuất hiện trong các tiểu phẩm vui cùng các hình tượng Hollywood hàng đầu như Ellen DeGeneres và James Corden, thì chúng đều nhạt nhẽo, bị lãng quên và chẳng giúp ích thêm gì cho chỗ đứng của họ giữa công chúng hay showbiz Mỹ.

Thời điểm này, cô cần một "chiến thắng" hơn bao giờ hết. Dù đó là phán quyết trong vụ kiện của Samantha với cô, hay một nhãn hiệu mới, một bài phỏng vấn mới... thì thứ tiếp theo phải có tác dụng hóa giải những tai tiếng hiện tại.

Schofield cho biết Meghan có thể đang hoãn một số dự án ấp ủ từ lâu để tránh danh tiếng ngày càng đổ vỡ hơn nữa.

Cuộc chiến truyền thông cá nhân của Meghan sẽ cực kỳ cam go.

"Tôi không nghĩ Meghan cảm thấy thoải mái khi tung ra một cú liều cá nhân giữa cơn bão PR tiêu cực như vậy bởi vì nó sẽ thu hút sự chỉ trích. Bên cạnh sự tẩy chay trên nền tảng kỹ thuật số, mọi bài báo đều đề cập đến vụ kiện tụng, 'Spare' hoặc 'South Park'. Meghan phải cảm thấy tự tin để giới thiệu một sản phẩm, dự án hoặc lần ra mắt mới".

Cô tiếp tục cảnh báo: "Harry và Meghan càng nói nhiều, họ càng mâu thuẫn. Họ cần chuyển trọng tâm và ủng hộ các mục đích và tổ chức từ thiện có ý nghĩa và ngừng nói về bản thân vì công chúng đã chán ngấy điều đó".

Chuyên gia truyền thông Shannon Felton Spence thì lập luận rằng sau loạt phim tài liệu của Netflix và cuốn hồi ký của Harry, cặp đôi sẽ cần nghĩ ra những cách mới để kiếm tiền.

Cô cũng phân tích chính xác cách mà Harry và Meghan đã tự tay phí hoài mọi tình cảm mà công chúng có thể dành cho mình.

"Họ đã đổi séc thành tiền mặt (ám chỉ việc cả hai đã dùng gần hết "vốn liếng" drama) và giờ cần nghĩ đến tính bền vững lâu dài… Tôi nghĩ chúng ta cũng đã thấy rằng Hollywood đã không chấp nhận họ theo cách mà họ mong đợi. Bất kỳ thiện chí nào mà họ có đã bị thổi bay bởi cuốn sách. Khán giả Mỹ phát ngán với họ...

Vì vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy khởi chạy lại 'The Tig'. Tại sao không thử trở thành Gwyneth Paltrow tiếp theo? Và nếu họ hiểu họ là ai, họ có thể cho đi những gì, hoặc sẵn sàng nhận bất kỳ lời khuyên nào từ các chuyên gia, thì đó có lẽ chính xác là điều cô ấy nên làm trong suốt quá trình đại dịch. Một chương trình dạng 'Ở nhà với nữ công tước' có thể thu hút được khán giả thực sự và cô ấy có thể xây dựng một thương hiệu phong cách sống từ đó".

