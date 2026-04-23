Vào vai thầy phong thủy lừa ba phụ nữ mê tín chuyển 5,3 tỷ đồng cúng dường, giải hạn

Gian dối để lừa đảo

Ngày 23/4, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thị Bích Ngọc (SN 1985, ở phường Bồ Đề Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ năm 2015 - 2019, thông qua mối quan hệ xã hội, bị cáo Ngọc quen biết các chị Đoàn Trang N. (SN 1988, ở phường Từ Liêm); Nguyễn Thị Như T. (SN 1979, ở phường Khương Đình) và chị Nguyễn Thu T. (SN 1990, ở phường Tây Hồ). Qua tiếp xúc, Ngọc biết các chị này rất quan tâm đến vấn đề phong thủy nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện ý đồ xấu, bị can Ngọc đưa ra nhiều thông tin gian dối với ba phụ nữ trên về việc mình rất thân với thầy phong thủy nổi tiếng là Vượng “Gù” (tức ông Dương Đức Vượng, SN 1949, ở tỉnh Ninh Bình) vì thầy Vượng là bạn của bố Ngọc.

Bị cáo thông tin rằng, thầy Vượng chuyên xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ quyền hạn nên rất khó gặp mặt. Thầy không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy. Tin tưởng vào các thông tin của bị can đưa ra là thật nên các chị Như T., chị N. và chị Thu T. đã nhờ Ngọc liên hệ với thầy Vượng để xem phong thủy, làm lễ cúng dường, mua vật phẩm, đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình mình.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi nhận lời giúp đỡ, Ngọc dùng một số điện thoại mới để đăng ký tài khoản Zalo tên Văn Vượng rồi đóng giả thầy Vượng “Gù” nhắn tin cho 3 người phụ nữ kể trên, yêu cầu họ chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện rồi chiếm đoạt.

Từ yêu cầu của Vượng “Gù”, ngày 23/4/2018 - 8/7/2024, Đoàn Thị Ngọc Bích đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Đóng giả thầy phong thủy nhận nạn nhân làm con nuôi để lừa tiền

Cáo trạng xác định, đối với chị N. từ tháng 3/2018, sau khi Ngọc đưa ra thông tin gian dối và được chị N. nhờ liên hệ với thầy Vượng “Gù” giúp về vấn đề phong thủy, Ngọc dùng số điện thoại cài đặt tài khoản tên Văn Vượng rồi giả danh thầy Vượng “Gù” thường xuyên nhắn tin đến Zalo của chị N. để nói chuyện rồi nhận chị này làm con nuôi.

Cứ như thế, trong vai thầy Vượng “Gù”, Ngọc dụ dỗ chị N. chuyển tiền đến các số tài khoản ngân hàng do Ngọc chỉ định với đủ các lý do như: Mua đồ phong thủy, tiền cúng dường, tiền làm lễ giải vận hạn cho gia đình hay chuyển tiền để thầy Vượng mua đồ ăn cho các thầy tu ở Nepal - Ấn Độ. Do tin tưởng vẫn đang làm việc với chính thầy Vượng nên từ tháng 8/2019- 7/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho bị can Ngọc tổng số hơn 2,9 tỷ đồng.

Đến nay, bị can mới hoàn trả cho chị N. tổng số tiền 108 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Còn chị Nguyễn Thu T. chuyển tiền cho Ngọc để làm lễ cúng dường cho gia đình trong các năm 2023 và 2024. Tổng cộng, chị này đã 20 lần chuyển khoản 64 triệu đồng.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Như T. được xác định vì có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF. Khi đó Ngọc đã “vào vai” thầy Vượng “gù, thông qua tài khoản Zalo Văn Vượng để giả danh thầy phong thủy tư vấn chị T. mua đồ phong thủy, làm lễ cúng dường để đạt được nguyện vọng làm mẹ. Từ các thông tin gian dối do Ngọc giả danh thầy phong thủy đưa ra, trong giai đoạn 2019 - 2024, chị T. đã nhiều lần chuyển khoản cho bị can tổng số hơn 2,3 tỷ đồng, đến nay nhận lại 600 triệu đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền, ba người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ Ngọc là kẻ giả danh thầy Vượng “gù” nên cả 3 chị đã tìm đến tận nhà ông Dương Đức Vượng ở Ninh Bình để tìm hiểu và mới biết, họ đã bị lừa suốt thời gian dài.

Cuối cùng, cả ba chị thống nhất làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Đoàn Thị Bích Ngọc ra cơ quan công an.