Tìm thân nhân của người đàn ông nằm bất tỉnh trong con hẻm ở Đồng Nai

Trưa 23/4, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo tìm thân nhân của người đàn ông nằm bất tỉnh trong con hẻm được người dân phát hiện.

Trước đó, khoảng 9h45 cùng ngày, Công an phường nhận được tin báo của người dân về việc tại hẻm tổ 3, khu phố 5 (gần Văn phòng khu phố 5) có một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất tỉnh.

Hình ảnh người đàn ông nằm bất tỉnh trong con hẻm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường phối hợp lực lượng an ninh cơ sở đã nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra và đưa nạn nhân đến Phòng khám Sinh Hậu để cấp cứu. Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân có biểu hiện huyết áp thấp (khoảng 80 mmHg), hiện đang được theo dõi, chăm sóc y tế.

Đặc điểm nhận dạng người đàn ông khoảng 40 tuổi và bất tỉnh khi phát hiện. Hiện chưa xác định được danh tính và nơi cư trú của nạn nhân.

Công an hông báo đến người dân, ai là người thân hoặc biết thông tin về nạn nhân trên, đề nghị liên hệ ngay Công an phường hoặc đến Phòng khám Sinh Hậu để phối hợp giải quyết.