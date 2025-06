Vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT theo đường bảo mật của Bộ Quốc phòng

Nội dung trên được Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/6).

Theo Bộ trưởng GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra vào cuối tháng 6 có nhiều điểm đặc biệt. Đây là kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời vẫn phải tổ chức thi song song cho một số lượng học sinh theo chương trình cũ. Điều này làm tăng gấp đôi sự phức tạp về đề thi và đối tượng dự thi so với các năm trước.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đang chỉ đạo Bộ thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị. Bộ GD&ĐT cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

"Một điểm mới quan trọng năm nay là việc vận chuyển đề thi. Lần đầu tiên, đề thi sẽ không vận chuyển theo phương thức truyền thống mà sẽ được chuyển qua đường bảo mật của Cục Cơ yếu (Bộ Quốc phòng)", Bộ trưởng nói. Đây là thay đổi rất lớn, khắc phục những khó khăn trước đây, ví dụ như việc phải dùng máy bay trực thăng để chở đề ra Côn Đảo.

Bên cạnh kỳ thi, Bộ trưởng cũng báo cáo về tiến độ các đề án lớn như đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Đề án hiện đã hoàn tất và sẽ trình Thủ tướng trong tuần này.

Đề án tăng cường đưa học sinh đi học ở nước ngoài (đặc biệt các nước khối Đông Âu cũ), Bộ GD&ĐT cũng đã hoàn thành và trình Thủ tướng.

Đề án xây dựng trường nội trú ở khu vực miền núi khó khăn, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện và đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2025.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, phát triển giáo dục, toàn ngành tập trung xây dựng và cam kết sẽ xong trong tháng 6/2025 và trình Quốc hội vào tháng 10/2025.

Liên quan đến công tác tuyển dụng giáo viên, Bộ trưởng cho biết, ngành giáo dục lo ngại các địa phương sẽ tuyển dụng ồ ạt theo chỉ tiêu được phân bổ, dẫn đến nguy cơ tuyển sai chuyên môn - như cần giáo viên Văn nhưng lại tuyển giáo viên Toán. Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp chỉ đạo để bảo đảm chất lượng tuyển dụng.