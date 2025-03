Văn bản “chế tiêu ngữ” lan truyền trên MXH: Ranh giới giữa trò đùa và vi phạm pháp luật

Hôm qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là chụp lại tại một buổi chiếu phim "Anh trai say Hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng". Trong hình ảnh xuất hiện nội dung “Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm” đã chế tiêu ngữ. Cụ thể tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” bị đổi thành “Độc lập - Tự do - Hé lộ tí thôi”.

Hình ảnh lan truyền trên MXH

Ngay sau đó, phía Công ty Nomad Management Vietnam (Nomad MGMT Vietnam) đã có văn bản chính thức trên fanpage xác nhận không liên quan đến hình ảnh văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội.

Phản hồi của Công ty Nomad Management Vietnam (Nomad MGMT Vietnam)

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Diệp Năng Bình – trưởng VP luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) cho hay, đối với mỗi quốc gia, Quốc hiệu là tên gọi đại diện cho quốc gia trên trường quốc tế. Trong khi đó Tiêu ngữ thể hiện mục tiêu mà quốc gia đó hướng tới trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Theo luật sư Bình, Nghị định 30/2020/NĐ-CP hướng dẫn ghi Quốc hiệu và Tiêu ngữ trong văn bản hành chính như sau:

- Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”: Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản.

- Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm và được canh giữa dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối (-), có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ được trình bày tại ô số 1 Mục IV Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Hai dòng chữ Quốc hiệu và Tiêu ngữ được trình bày cách nhau dòng đơn.

Bất cứ đơn vị tổ chức cá nhân nào sử dụng sai Quốc hiệu và Tiêu ngữ có thể bị coi là cung cấp thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc.

Theo luật sư Bình, hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về hành vi tự ý sửa Tiêu ngữ Việt Nam có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy đinh tại Điều 351 Bộ luật hình sự 2015 về hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca như sau:

Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Theo đó, đối với hành vi tự ý sửa Quốc hiệu Việt Nam sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trong trường hợp, nếu việc viết sai Quốc hiệu, Tiêu ngữ được lan truyền trên mạng xã hội, có thể rơi vào các trường hợp vi phạm pháp luật như sau:

Hành vi sửa đổi Quốc hiệu và Tiêu ngữ và đăng tải trên mạng xã hội là vi phạm Luật An ninh mạng 2018, đặc biệt nếu nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội hoặc làm giảm uy tín của Nhà nước.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022), hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân, 20-40 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Nếu hành vi sai phạm nghiêm trọng, có mục đích xuyên tạc, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Nhà nước hoặc tác động tiêu cực đến xã hội, cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, nếu một cá nhân lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân, họ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Như vậy, đối với hành vi chế Quốc hiệu và Tiêu ngữ, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị chế tài hành chính hoặc xử lý hình sự.

Do đó, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khi sử dụng Quốc hiệu, Tiêu ngữ cần tuân thủ đúng quy định, tránh làm sai lệch hoặc phát tán thông tin sai sự thật có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.