Valentine của các cặp đôi đình đám xứ Chùa Vàng: Baifern siêu ngọt bên bạn trai, nam thần yêu đàn chị hơn 16 tuổi làm điều này cho người thương

Hôm qua (14/2) chính là lễ Valentine , trong ngày này, không chỉ những người bình thường mà các ngôi sao đều tạm gác mọi công việc để cùng tận hưởng phút giây lãng mạn, ngọt ngào bên người thương.

Khác với làng giải trí Hoa - Hàn, việc hẹn hò của các ngôi sao luôn được giữ bí mật, thì ở showbiz Thái Lan, đa số minh tinh đều thoải mái trong việc công khai chuyện tình yêu. Việc công khai này của các cặp sao Thái Lan đa phần đều nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ công chúng, người hâm mộ.

Trong lễ Tình nhân hôm qua, 4 cặp sao đình đám xứ Chùa Vàng gồm: Yaya Urassya - Nadech Kugimiya, Kimmy Kimberley - Mark Prin, Baifern Pimchanok - Nine Naphat và cặp chị em Aff Taksaorn - Chanon Santinatornkul đã khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đón Valentine không thể ngọt ngào hơn.

Cặp sao Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya đón lễ Tình nhân lần thứ 12 bên nhau

Đây là năm thứ 12, cặp đôi Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya đón lễ Tình nhân bên nhau. Giống như năm ngoái, năm nay thay vì đặt bàn tại những nhà hàng sang trọng, cả hai vẫn quyết định tự chuẩn bị mọi thứ trong chính căn hộ ấm cúng của mình.

"Ngọc nữ Thái Lan" diện một chiếc đầm ren đen 2 dây cực kỳ quyến rũ. Trong khi đó, tài tử Nadech Kugimiya lên đồ đơn giản với sơ mi sáng màu nhưng vẫn vô cùng lịch lãm.

Nam tài tử hàng đầu Thái Lan cũng không quên nhắn nhủ tới vị hôn thê lời nói ngọt ngào: "My Heart, My Life, My One and Only Thought, Happy Valentine’s Day". (Tạm dịch: Trái tim của anh, cuộc sống của anh, tình yêu duy nhất của anh, chúc mừng lễ Tình nhân).

Năm vừa qua, Nadech Kugimiya đã thành công cầu hôn cô bạn gái xinh đẹp

Hôn lễ của cả hai được dự đoán sẽ diễn ra trong năm nay

Cặp đôi Kimmy Kimberley - Mark Prin đón lễ Tình nhân đầu tiên với cương vị vợ chồng

Năm vừa qua, cả hai đã tổ chức hai lễ cưới cực kỳ hoành tráng và lãng mạn tại Ý cùng Thái Lan

Cặp đôi Baifern Pimchanok - Nine Naphat đón lễ Tình nhân thứ 2 bên nhau

Trên trang cá nhân, cặp đôi liên tục khoe những khoảnh khắc siêu ngọt và nhí nhảnh bên nhau

Người hâm mộ hy vọng, cả hai sẽ sớm về chung 1 nhà

Đây là năm đầu tiên cả hai đón lễ Tình nhân chung với cương vị người yêu. Trong lễ Tình nhân năm nay còn có sự xuất hiện của con gái Aff Taksaorn.

Dù đàng trai kém đàng gái 16 tuổi, nhưng khi đứng chung khung hình, Aff Taksaorn - Chanon Santinatornkul vẫn được nhận xét là cực kỳ đẹp đôi