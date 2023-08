V (BTS) gửi lời níu kéo tình cũ và còn giới thiệu Jennie trong MV solo?

Mới đây, V (BTS) đã chính thức cho ra mắt album solo đầu tay mang tên Layover. Đáng nói, ca khúc For Us trong tracklist được cho là có lồng ghép vài câu hát ẩn ý viết về bạn gái Jennie (BLACKPINK): "Now you're in California. I'm still waiting for us. Will you change your mind. I would give it all up. For us" (Bây giờ em đang ở California, còn anh vẫn đang đợi chờ cho đôi ta. Em sẽ đổi ý chứ. Anh sẽ từ bỏ tất cả. Vì chúng ta).



Tưởng chừng đây sẽ là ca khúc nam ca sĩ ưu ái để mở đầu chặng đường mới với tư cách là nghệ sĩ solo, thế nhưng V lại chọn ra mắt Love Me Again cùng MV đậm chất si tình để debut. Chuyện chẳng có gì để bàn cãi nếu như lời ca khúc cùng trang phục nam thần đẹp trai nhất thế giới này chọn lại được cho là ẩn ý da diết bày tỏ về tình cũ, níu kéo người thương ở quá khứ.

V (BTS) được cho là chọn trang phục nổi bật giữa khung cảnh mờ ảo trong Love Me Again để ẩn ý nói về người cũ

Trong MV ca nhạc này, V xuất hiện trong loạt bộ đồ sequin màu vàng, đỏ cực kỳ nổi bật trong BST mùa Thu của CELINE giữa khung cảnh không gian hang động thiếu sáng đầy mờ ảo. Sự đối lập giữa trang phục và không gian này càng làm nam ca sĩ thêm phần nổi bật, trông thêm phần nên thơ và lãng mạn. Nhưng khán giả đều nhận ra rằng, ở đây không đơn giản chỉ là hiệu ứng hình ảnh để làm nam nghệ sĩ nổi bật, mà thật ra có sự kết nối chặt chẽ giữa trang phục và lời bài hát Love Me Again.

"I wish you would love me again" (Ước rằng em có thể yêu anh thêm 1 lần nữa), "Are you okay if I'm with someone else?" (Em có ổn không nếu anh đến với người mới), lời bài hát u sầu và day dứt vang vọng với những câu từ được cho là mang tính ẩn ý rõ ràng. Đây được coi như lời nam ca sĩ nói với tình cũ, vừa đau lòng tiếc nuối cho chuyện tình năm xưa, lại vừa mở lời với người cũ về mối tình mới - ở đây được cho là mối quan hệ với Jennie.

Trang phục V chọn bị nghi là chủ đích ẩn ý về niềm khao khát được người yêu cũ chú ý

Trang phục nổi bật của V trong MV nghi vấn là để nhằm bày tỏ ước muốn được người yêu cũ chú ý, cầu xin được nàng nhìn 1 lần nữa và yêu lại từ đầu. Đáng nói, hình ảnh V mặc trang phục lấp lánh nhưng đứng trong hang động với ánh sáng mờ ảo giống như kêu gọi sự chú ý, phản ánh cảm xúc chân thật nhất và sự tổn thương được thể hiện trong bài hát.

Hàng loạt khán giả đều phải công nhận rằng, lời bài hát và cách thể hiện hình ảnh này hoàn toàn phù hợp với tính cách của V ngoài đời. Anh chàng là người khá dè dặt và luôn mong muốn được toả sáng bằng cách đầy tinh tế. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những chi tiết nghi vấn, suy đoán bởi lời bài hát này cũng có thể chỉ là câu chuyện V từng chứng kiến.

Và 1 câu hát cũng được cho là lời giới thiệu bỏ ngỏ của V với người cũ về chuyện tình với Jennie

Chưa hết, Min Hee Jin vốn là đạo diễn hình ảnh cho album solo đầu tay của V (BTS). Được biết, Hee Jin vốn là nhân vật chỉ đạo đường hướng để tạo ra siêu tân binh NewJeans. Cô từng là "ngân hàng ý tưởng" của SM Entertainment với vai trò giám đốc sáng tạo trong 11 năm, tạo ra hàng loạt concept độc nhất vô nhị cho SNSD, f(x), SHINee, Red Velvet, EXO,... Sau này về với HYPE, Hee Jin đã giúp công ty thổi làn sóng mới với dự án NewJeans khuynh đảo châu Á. Chính vì vậy, không hề lạ khi cô giúp V thổi hồn cảm xúc tinh tế đến vậy cho MV solo đầu tay.

Min Hee Jin vốn nổi tiếng với tài giúp thổi hồn vào MV của nghệ sĩ, đặc biệt từng chỉ đạo đường hướng làm nên thành công của NewJeans với loạt MV như phim

Hiện tại, fan vẫn vô cùng tò mò không biết ai là tình cũ của V (BTS). Từ trước đến nay, V chỉ lộ bằng chứng hẹn hò rõ ràng nhất với Jennie. Còn nhờ tháng 5/2023, cặp đôi vàng khiến cả châu Á dậy sóng với cái nắm tay không ngần ngại giữa lòng Paris cùng loạt bằng chứng rõ ràng. Cả 2 công ty chủ quản đều im lặng mặc loạt tin đồn đã dấy lên từ đầu 2022, nhưng Jennie đã tự tay đăng lên Instagram hình ảnh diện trang phục hẹn hò với V ở Paris nhằm ẩn ý xác nhận mối quan hệ.

Công chúng đang lùng sục danh tính tình cũ của V

Từ trước đến nay, V mới chỉ lộ chuyện hẹn hò rõ ràng với Jennie (BLACKPINK) nên công chúng càng thêm tò mò

Nguồn: Koreaboo