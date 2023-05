Uyển Ân tung ảnh mới, các thánh soi cũng không thể phát hiện ra điểm đặc biệt này

Vốn được biết đến là em gái Trấn Thành nhưng trong những năm gần đây, Uyển Ân đang dần thoát khỏi cái bóng của anh trai và khẳng định được tiềm năng của bản thân qua các tác dự án phim ảnh như Bố Già, Làng Cóm Cha Cha Cha, Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ,... gần đây nhất là Nhà bà Nữ.

Bên cạnh khả năng diễn xuất tự nhiên, chạm tới cảm xúc của từng khán giả, cô còn ghi điểm nhờ vóc dáng đáng mơ ước cùng ngũ quan sắc nét, thần thái rạng rỡ đầy sức sống. Nhìn vào Uyển Ân, người ta thấy ngay bóng dáng của một gen Z điển hình đang sống trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời: trẻ trung năng động, không ngại thể hiện bản sắc và luôn cố gắng không ngừng vì những mục tiêu đã đề ra. Chính nhờ tài năng, sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến cùng ngoại hình ngày một nhuận sắc, Uyển Ân hiện đang là cái tên được nhiều nhãn hàng ngỏ lời mời hợp tác. Mới đây, cô nàng cũng thông báo đã chính thức trở thành đại diện thương hiệu Refre - nhãn hiệu khử mùi từ Rohto-Mentholatum (Việt Nam), công ty nổi tiếng lâu đời với hàng loạt nhãn hàng như VRohto, Selsun, Sunplay...

Chia sẻ về quyết định đồng hành với Refre, Uyển Ân cho biết: "Sau một thời gian dài bận rộn với những dự án phim ảnh, mình đã quyết định "refresh" bản thân bằng cách đi những nơi mình muốn, ăn những gì mình thích và làm những gì mình muốn làm nhưng chưa có cơ hội. Trong những khoảng nghỉ đầy tự do ấy, mình được sống đúng với bản ngã, tự tin thể hiện hết cỡ cá tính mà chẳng e ngại điều gì cả. Chính tinh thần "You do you" – tự tin làm những gì mình yêu của Refre đã giúp mình tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm thấy một phiên bản Uyển Ân hoàn thiện, tỏa sáng hơn".

Trong bộ ảnh đầu tiên với cương vị đại sứ, nữ chính Nhà Bà Nữ có thể nói đã thành công khi vừa show được vùng da dưới cánh tay trắng nõn không tì vết vừa thể hiện được thần thái tự tin đúng tinh thần YOU DO YOU mà nhãn hàng hướng đến. Nhiều cư dân mạng dù đã thử sắm vai "thánh soi" để truy tìm khuyết điểm của Uyển Ân mà vẫn đành bó tay bất lực.

Bí quyết của nàng diễn viên sinh năm 1999 này thực ra chính là sản phẩm khử mùi của Refre giúp xóa tan mọi ám ảnh về "rau mùi", hỗ trợ làm sáng cho vùng da dưới cánh tay và lưu hương thơm suốt ngày dài hoạt động. Chính nhờ bảo bối này, Uyển Ân mới dễ dàng vượt qua thử thách của các ống kính "thánh soi".

Được biết, Refre là một nhãn hiệu khử mùi nổi tiếng với sự đa dạng về mùi hương. Bao gồm 4 dòng sản phẩm khử mùi khác nhau với giá thành cực yêu thương gồm: Lăn khử mùi chiết xuất từ thiên nhiên (62.000 VNĐ/40ml); Xịt khử mùi chiết xuất từ thiên nhiên (62.000 VNĐ/30ml); Lăn khử mùi hương nước hoa (59.000 VNĐ/40ml) và Xịt khử mùi hương nước hoa (59.000 VNĐ/30ml).

Mỗi dòng lại có các mùi hương đặc trưng cùng thiết kế bao bì trẻ trung, thể hiện được cá tính của mỗi người dùng. Chẳng hạn, 2 dòng lăn/xịt khử mùi có chiết xuất thiên nhiên sẽ có 4 phiên bản: trà xanh, hương thảo, hồng mộc lan, gỗ; 2 dòng lăn/xịt khử mùi hương nước hoa sẽ có 5 phiên bản: hương sang trọng, hương tình yêu, hương thanh nhã, hương ngọt ngào, hương phấn thơm.

Với công thức mới đột phá 2023, Refre ngoài chú trọng vào thiết kế bao bì, còn nâng cao chất lượng với sản phẩm được kiểm nghiệm an toàn cho vùng da dưới cánh tay, nhưng vẫn hiệu quả trong giảm tiết mồ hôi đến 48 giờ và khử mùi cơ thể suốt cả ngày cùng thông điệp mới You Do You tới các bạn trẻ. Đừng ngại làm những điều mình thích, tận hưởng cuộc sống và hãy mạnh dạn bước ra ranh giới an toàn của chính bản thân để tạo ra phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn không nhất thiết phải tốt hơn ai, chỉ cần bạn tốt hơn mình-của-ngày-hôm-qua là được.