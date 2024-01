UrBox: giải pháp tích điểm đổi quà hướng tới trải nghiệm tiêu dùng thông minh

Mới đây, Công ty Cổ phần Tiếp thị Số Tô Quà (UrBox) đã chính thức ra mắt chương trình "Tích Điểm UP" (UP By UrBox) đánh dấu bước tiến mới, không chỉ gia tăng trải nghiệm người dùng mà còn định chuẩn mực mới cho xu hướng tiêu dùng thông minh của người trẻ Việt Nam.

Đây được xem là sự kiện mang tính đột phá cho các sáng kiến chăm sóc khách hàng thân thiết (Loyalty) trong kỷ nguyên 4.0, mà trong đó sản phẩm Thẻ Cưng ACBxUrBox là một điểm nhấn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị dành cho nhóm khách hàng trẻ.

Chương trình "tích điểm UP" và Thẻ Cưng ACB: Sự kết hợp độc đáo

Thực tế cho thấy, việc thu hút nhóm khách hàng trẻ vừa là cơ hội, vừa là thách thức với nhiều ngân hàng, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ về công nghệ số như hiện nay. Bên cạnh những quyền lợi cơ bản dành cho khách hàng khi bắt đầu mở thẻ như Miễn phí thường niên năm đầu tiên, quà chào mừng khi mở thẻ… khách hàng trẻ sẽ ưu tiên những giải pháp thật sự khác biệt với nhiều ưu đãi hấp dẫn và quan trọng hơn, đó phải là giải pháp cho phép họ có thể tự do thể hiện "cái tôi" và màu sắc cá nhân.

Đại diện ACB, UrBox và đối tác tại sự kiện Tích Điểm UP

Thẻ Cưng, không chỉ giới hạn ở việc là một phương tiện thanh toán thông thường, mà còn được mang đến trải nghiệm của sự sáng tạo và cá nhân hoá. Mở thẻ 100% trực tuyến qua ứng dụng ACB ONE trong vòng 3 phút, người dùng có thể tha hồ chọn lựa mẫu thẻ và bộ stickers độc quyền giúp thể hiện rõ dấu ấn cá nhân trên chiếc thẻ của mình. Thẻ phi vật lí cho phép khách hàng gắn ngay lên các ứng dụng ví thanh toán tiên tiến như Apple Pay , Google Pay hay Samsung Pay sử dụng ngay không cần chờ đợi thêm. Và đặc biệt với phương thức "Tiêu là tích", với mỗi 1.000 điểm VND chi tiêu tương đương với 1.000 điểm UP, cho phép người dùng quy đổi ra hàng loạt lợi ích từ 600+ thương hiệu đối tác trong ứng dụng UrBox.

Sự kết hợp giữa ACB và UrBox không chỉ mang lại một lựa chọn thanh toán mới mẻ mà còn tạo ra trải nghiệm tích điểm độc đáo, tận dụng lợi ích từ cả thế giới thương hiệu đa dạng. Điều này đồng nghĩa với việc ACB và UrBox đã mở ra một chương mới, nơi người dùng không chỉ là chủ nhân của một phương tiện thanh toán mà còn là người tận hưởng một trải nghiệm thanh toán độc đáo và mang đậm phong cách cá nhân qua Thẻ Cưng và Chương Trình Tích Điểm UP.

Cứ tiêu là tích điểm, điểm tha hồ đổi quà!

Tích Điểm UP nói chung và sản phẩm Thẻ Cưng ACB nói riêng là sáng kiến chăm sóc khách hàng qua hình thức liên kết thẻ mang tính tiên phong tại thị trường Việt Nam, xây dựng trên nền tảng Visa Offers Platform (VOP) của Visa – Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới.

Đại diện ACB, UrBox & Visa tại sự kiện Tích Điểm UP

Với giao diện và trải nghiệm trên ứng dụng được thiết kế thân thiện với người dùng, tốc độ tích điểm "nhanh như chớp" của chương trình Tích Điểm UP cũng là một điểm nhấn mà người dùng có thể cảm thấy thú vị khi trải nghiệm. Người dùng chỉ cần tải và đăng nhập vào ứng dụng UrBox qua số điện thoại, mọi chi tiêu tại bất kì thương hiệu nào cũng đều được tích điểm, thông báo ngay cho chủ thẻ mà không cần phải chờ đợi lâu. Từ số điểm tích lũy đó, bạn hoàn toàn có thể đổi thành các e-voucher hay quà tặng theo nhu cầu. Tiêu tiền nhưng đồng thời tích lũy quyền lợi, lợi ích kép này đã dần chinh phục được nhiều khách hàng trẻ tuổi tập quen với lối chi tiêu thông minh.

Đối với người yêu du lịch, Tích điểm UP mang lại ưu đãi đến 5% không giới hạn với các thương hiệu "quốc dân" như Traveloka, Agoda, KKday. Còn nếu bạn là người ưa thích ẩm thực, UP lại là bạn đồng hành không thể thiếu với ưu đãi đến 25% (tối đa 500.000 điểm) từ những thương hiệu ăn uống "xịn sò" như Katinat, Sushi World, The Pizza Company. Hay với những tín đồ Shopping, UP giúp tích điểm lên đến 8% (tối đa 300.000 điểm) với các thương hiệu đa ngành hàng như Biti’s, Guardian, Samsonite.

