Uống trà sữa mỗi ngày nhưng 10 năm qua đọc KOI Thé là “koi thé” thì sai to

Chuyện uống trà sữa giờ đây gần như là thói quen hàng ngày của nhiều người. Thị trường có đủ loại thương hiệu, từ nội địa đến quốc tế, tên gọi pha trộn giữa tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp… nên việc đọc “lệch chuẩn” đôi khi cũng không quá lạ.

Và KOI Thé là một ví dụ điển hình. Dù đã gia nhập thị trường Việt Nam hơn 10 năm nay, không ít người vẫn quen miệng gọi “koi-thé” hoặc “koi-thê” mà không biết rằng cách đọc này sai.

Cách đọc đúng lại là “koi tê” .

Thông tin này từng được chính fanpage KOI Thé Vietnam chia sẻ từ năm 2021. Theo đó, phần “Thé” không đọc theo kiểu Việt hóa, mà phát âm gần giống chữ “T” trong tiếng Pháp. Khi ghép lại, KOI Thé sẽ được đọc là “koi tê”, thay vì nhấn vào dấu như nhiều người vẫn nghĩ.

Cụ thể như sau: “Các Fan của KOI ơi, các bạn có thắc mắc về nguồn gốc của KOI Thé và cách phát âm chính xác của từ "Thé" không nè?

Trong Fun Fact trước, KOI đã đề cập rằng KOI tượng trưng cho cá chép và tình yêu. Vậy hôm nay chúng ta hãy cũng tìm hiểu một chút về nguồn gốc của KOI Thé nha!

KOI - lấy cảm hứng từ hình ảnh của chữ tượng hình trong chữ Hán (dòu) - có nghĩa là hạt đậu

Thé - có nghĩa là "trà" trong tiếng Pháp

KOI Thé đọc tương tự chữ “rót trà” (dòu-tê) trong phương ngữ Đài Loan”.

Không chỉ gây bất ngờ ở cách đọc, tên gọi của thương hiệu này cũng có nhiều lớp nghĩa thú vị.

KOI được lấy cảm hứng từ hình ảnh chữ tượng hình 豆 nghĩa là “đậu” trong tiếng Hán khi xoay 90 độ. Đồng thời, “koi” cũng gợi liên tưởng đến cá chép Nhật Bản - biểu tượng của sự kiên trì, may mắn và thịnh vượng. Đây cũng là biệt danh thời thơ ấu của nhà sáng lập.

Trong khi đó, Thé đơn giản là “trà” trong tiếng Pháp, tương đương với “tea”. Khi đặt cạnh nhau, cái tên KOI Thé không chỉ mang nghĩa “trà” mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện văn hóa phía sau.

Theo thông tin trên website KOI Thé và bài phỏng vấn trên tạp chí Commonwealth Magazine thì KOI Thé là thương hiệu trà sữa Đài Loan, được thành lập năm 2006 bởi bà Ma Ya-fen (Khloé Ma) - em gái của nhà sáng lập chuỗi 50 Lan nổi tiếng.

Đến năm 2015, cái tên KOI Thé chính thức được sử dụng để định vị lại, tập trung vào các sản phẩm trà.

Cũng trong năm này, KOI Thé gia nhập thị trường Việt Nam với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM. Sau hơn một thập kỷ, thương hiệu này đã mở rộng lên gần 50 chi nhánh trên toàn quốc, trở thành một trong những cái tên quen thuộc trong phân khúc trà sữa trung - cao cấp. Sản phẩm nổi bật nhất có thể kể đến là trân châu hoàng kim - yếu tố giúp KOI Thé giữ được chỗ đứng riêng giữa thị trường cạnh tranh.

Nhiều netizen cũng bất ngờ sau khi biết cách phát âm của Koi Thé. Nhiều người cho biết đã từng nhớ là đọc được ở đâu đó trên mạng xã hội, lúc học tiếng Pháp,... xong cứ theo thói quen nên vẫn đọc là “koi-thé”:

“Trời ơi, uống hơn 10 năm nay mới biết cách đọc đúng là Koi-tê!”

“Từ nay gọi chuẩn Koi Tê cho đúng nha!”

“Ủa là Tê chứ không phải Thé hả”

“Tính ra thế này chắc 99/100 người bị đọc sai tên á, ai cũng quen đọc là Koi tê rồi ấy”

“Nhưng mà tính ra như vậy thì giờ đọc koi-tê có khi ít người biết cứ phải koi-the mà xài thôi mọi người ơi”.