Uống thử trà sữa "1 Chút Chút" nổi tiếng Trung Quốc: Bỗng thấy quen quen, hóa ra hệt như vị của hãng trà sữa đình đám khác

Gần đây, thương hiệu trà sữa nổi tiếng A Little Tea (1 Chút Chút) của xứ Trung đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, mang đến sự háo hức và mong đợi lớn từ cộng đồng giới trẻ. Với những vị khách đã từng đến đất nước tỷ dân thì có lẽ A Little Tea đã không còn quá xa lại. Xuất hiện từ năm 2010 đến nay, A Little Tea đã phủ sóng cực mạnh mẽ khi sở hữu hơn 300 cửa hàng tại Trung Quốc. Đến năm 2023 thương hiệu này tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế, từ Los Angeles, Singapore và tại Việt Nam A Little Tea cũng đã chính thức xuất hiện tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội.

Với danh tiếng lẫy lừng, việc A Little Tea bất ngờ khai trương tại Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê ăn uống khi ai nấy cùng rần rần rủ nhau đi thưởng thức. Cũng là một fan lớn của trà sữa Đài Loan, Team Đói Chưa Nhỉ không thể đứng ngoài trend mà đến kiểm chứng ngày món nước “hot hit” này. Liệu trải nghiệm hương vị của A Little Tea trong lần tái xuất đầu tiên ở Việt Nam được có chuẩn như ở Trung Quốc? Hãy theo chân Team Đói Chưa Nhỉ? khám phá ngay nhé!

Uống thử trà sữa "1 Chút Chút" mới khai trương ở Việt Nam

Không gian bắt mắt, hiện đại, nhân viên chào khách bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung

Ngay từ khi bước vào cửa hàng, khách hàng đã bị cuốn hút bởi không gian được thiết kế hiện đại, nổi bật với tone màu xanh lá đặc trưng của thương. Sự trẻ trung, gần gũi này cũng là một điểm cộng khiến giới trẻ Việt tìm đến trong dịp thương hiệu A Little Tea khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam.

Menu cũng sở hữu một loạt đồ uống với vô vàn các hương vị khác nhau. Những ly trà sữa với hình thức bắt mắt, màu sắc tươi sáng không chỉ kích thích thị giác mà còn tạo cảm giác thèm muốn ngay lập tức. Đặc biệt, các món trà sữa nổi bật như trà sữa Chewy, Trà sữa Macchiato, Tea Latte và Trà trái cây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ.

Thơm mùi trà, giật mình vì hương vị giống hệt một thương hiệu trà sữa đình đám khác

Nếu là những người đam mê trà sữa, đặc biệt là vị trà sữa thanh thanh ở xứ Trung thì chắc hẳn đây sẽ là một lựa chọn mới dành cho bạn. Trà sữa thơm, khá đậm mùi trà với hậu vị thanh thanh. Nổi bật nhất trong các vị có lẽ là trà sữa boba, nhiều người nhận định rằng món trà sữa best seller này của quán có hương vị khá giống với trà sữa của KOI Thé.

Tuy nhiên thay sử dụng trân châu boba là loại trân châu rất nổi tiếng thì lại được thay bằng trà sữa thường, dù vậy thì trân châu tại cửa hàng ở Việt Nam có độ dẻo và vị ngọt hơi khác so với phiên bản gốc, có thể là do sự khác biệt trong nguyên liệu hoặc quy trình chế biến.

Và các bạn biết gì không, team chúng tôi đã phát hiện ra một điều khá hay ho nhưng cũng đầy sự thắc mắc. Đó chính là quán đã kết hợp trà cùng thương hiệu sữa nổi tiếng Việt Nam - DaLatmilk. Có thể nói việc kết hợp này khá mới lạ, Mức độ ngọt và độ béo của trà sữa tại TP.HCM có phần nhỉnh hơn, có thể là do điều chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt. Dù việc sử dụng khác nguyên liệu khiến nhiều thực khách hoang mang, sợ hương vị không đúng với bản gốc. Nhưng thực tế hương vị món trà sữa không có sự khác biệt gì quá lớn. Chưa kể, đây không hẳn là một điểm trừ mà lại là một điểm cộng khi thương hiệu đã thành công trong việc điều chỉnh hương vị để phù hợp hơn với khẩu vị địa phương.

Giá cả: 45k - 70k/cốc, mức giá tương đối cao so với các quán khác đặc biệt là các loại trà

Trà sữa A Little Tea có giá trung bình từ 45k - 75k/ cốc size lớn với các loại trà sữa đến trà hoa quả. Có thể thấy các loại trà có giá đắt hơn vì chuyên trà, đắt nhất phải kể đến trà sữa ovaltine và caramel hồng trà với dung tích 640ml uống no căng. Tuy nhiên để bỏ ra khoảng 70k cho một cốc trà thì không nhiều vị khách sẵn sàng chi thêm tiền để thưởng thức.

Giữa một rừng các thương hiệu trà sữa ở Việt Nam hiện nay, có thể nói A Little Tea không quá nổi bật, tuy nhiên đây cũng là một trong những địa điểm lý tưởng để hội mê trà sữa thưởng thức những món đồ uống đậm vị.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!



