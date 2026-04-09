Ước nguyện xót xa cuối đời của Nữ hoàng Elizabeth: Gác lại vương miện oai nghiêm, bà chỉ khát khao hơi ấm từ những đứa chắt nhỏ

Có những giận hờn tưởng chừng không thể hóa giải, có những khoảng cách ngỡ như chẳng thể san lấp sau quyết định rời bỏ hoàng gia đầy ồn ào của vợ chồng Vương tử Harry. Thế nhưng, lăng kính của thời gian và sinh tử lại luôn soi chiếu những tình cảm gia đình chân thật nhất.

Trong những tháng ngày chạng vạng của cuộc đời, Nữ hoàng Elizabeth II đã nhẹ nhàng gác lại mọi tước vị oai nghiêm, mọi lùm xùm bủa vây hoàng tộc, để ấp ủ một tâm nguyện vô cùng mộc mạc và dung dị. Bà muốn nhìn thấy tất cả các chắt của mình đoàn tụ, bao gồm cả hai thiên thần nhỏ Archie và Lilibet, để kịp khắc sâu vào ký ức những đứa trẻ thơ ngây ấy một hình ảnh người bà hiền từ, ấm áp và đong đầy tình yêu thương nhất.

Tâm nguyện mộc mạc thuở xế chiều

Khi những trang sách trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt mang tên "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story" của tác giả Robert Hardman được hé lộ, công chúng mới nghẹn ngào nhận ra một góc khuất rất đỗi con người của vị quân vương trị vì suốt 7 thập kỷ. Trút bỏ những bộ lễ phục sang trọng, Nữ hoàng Elizabeth II trong những tháng ngày trước khi qua đời vào tháng 9 năm 2022, cũng mang trong mình nỗi niềm đau đáu của bao người phụ nữ cao tuổi khác: Khao khát được sum vầy cùng con cháu.

Tác giả Robert Hardman chia sẻ rằng, vào mùa hè năm ấy, Nữ hoàng đã mong mỏi tất cả các chắt của mình sẽ cùng nhau trở về lâu đài Balmoral, vây quanh bà trong những ngày tháng mà sức khỏe đang dần cạn kiệt. Bà chủ động dặn dò gia đình hãy cứ mở rộng vòng tay, dù cho lúc đó gia đình nhà Sussex (Vương tử Harry và Meghan Markle) có thể sẽ vắng mặt vì những lý do tế nhị.

Một người bạn thân thiết của gia đình hoàng gia đã xúc động kể lại trong cuốn sách rằng, Nữ hoàng chỉ có một mục đích duy nhất: Bà muốn chắc chắn rằng tất cả những đứa trẻ bé bỏng ấy đều có một ký ức thật rực rỡ và hạnh phúc về người bà cố của mình, trước khi bà thực sự bước vào chuyến đi xa mãi mãi.

Vượt lên trên rạn nứt để tìm về cội nguồn yêu thương

Tâm nguyện này của Nữ hoàng càng trở nên xót xa và đáng trân trọng hơn khi đặt vào bối cảnh gia đình hoàng gia lúc bấy giờ. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên "cơn địa chấn" năm 2020 khi Vương tử Harry và Meghan Markle quyết định rũ bỏ tước vị, bế con rời khỏi nước Anh sương mù để dọn đến Mỹ sinh sống.

Khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số dường như vẫn chưa là gì so với vực thẳm ngăn cách trong lòng người. Mối quan hệ giữa Vương tử Harry, anh trai William và người cha là Vua Charles III càng trở nên căng thẳng tột độ sau cuộc phỏng vấn chấn động với Oprah Winfrey năm 2021. Những lời tố cáo, những tổn thương và sự ái ngại về màu da của cậu bé Archie đã tạo ra một bức tường băng giá bao trùm lấy hoàng tộc.

Thế nhưng, giữa cơn bão táp mịt mù ấy, tình yêu của Nữ hoàng dành cho các chắt vẫn không hề bị lung lay hay vẩn đục. Với tư cách là một người mẹ, người bà, bà gạt phăng mọi ồn ào truyền thông, gạt bỏ những mâu thuẫn của người lớn sang một bên, bởi bà hiểu rằng trẻ con vô tội và máu mủ tình thâm là thứ không thể nào chia cắt. Dù cho quan hệ giữa người lớn có tồi tệ đến đâu, hai đứa trẻ Archie (nay 6 tuổi) và Lilibet (nay 4 tuổi) vẫn mãi mãi là những giọt máu trân quý của hoàng gia.

Giây phút đoàn tụ muộn màng nhưng vô giá

May mắn thay, như hiểu thấu được nỗi lòng của người bà đang ở những dốc cuối cuộc đời, gia đình Vương tử Harry đã có một chuyến trở về London đầy ý nghĩa vào tháng 6 năm 2022. Chuyến đi diễn ra gần một năm sau khi cặp đôi chào đón cô con gái nhỏ Lilibet - người được vinh dự mang tên gọi ở nhà đầy thân thương của chính Nữ hoàng.

Những giờ phút hiếm hoi trước thềm sinh nhật tròn 1 tuổi của Lilibet, cả gia đình 4 người đã có mặt tại Lâu đài Windsor để quây quần bên Nữ hoàng. Một bữa tiệc sinh nhật riêng tư, ấm cúng đã được tổ chức ngay ngày hôm sau. Dẫu muộn màng, nhưng đó chắc chắn là những khoảnh khắc vô giá, là cái ôm đầy tình tự mà Nữ hoàng đã kịp trao cho những đứa chắt bé bỏng cách xa nửa vòng trái đất, trước khi sức lực của bà bắt đầu suy yếu rõ rệt vào mùa hè năm đó.

Người ta không rõ chính xác Nữ hoàng đã phải chống chọi với những căn bệnh gì ngoài lý do "tuổi già" ghi trên giấy chứng tử, nhưng theo lời những người thân cận, bà biết rất rõ quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Nhận thức được điều đó, bà đã âm thầm sắp xếp, dùng tình yêu thương để nhẹ nhàng buộc lại những nút thắt còn đang dang dở trong nội bộ gia đình.

Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Nữ hoàng thanh thản nhắm mắt ở tuổi 96. Bà rời đi, để lại một đại gia đình với 12 người chắt nội ngoại (bên cạnh các con của Harry còn có Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis...), và hiện tại con số này đã lên tới 14 khi hai em bé khác chào đời. Dù không còn hiện diện trên cõi đời, nhưng ước nguyện chan chứa tình cảm của Nữ hoàng Elizabeth II đã để lại một bài học sâu sắc cho hậu thế: Suy cho cùng, khi rũ bỏ mọi danh vọng phù du, điều khiến con người ta mãn nguyện nhất lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ là nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ, và sự ấm áp vô ngần của hai tiếng "gia đình".