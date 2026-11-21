Ngay từ sáng 20/11, không khí mua sắm Thu/Đông đã trở nên rộn ràng tại các cửa hàng UNIQLO khi Tuần Lễ Cảm Ơn chính thức khởi động. Diễn ra tại 34 cửa hàng trên toàn quốc và kênh online, chương trình mang đến nhiều ưu đãi cho các sản phẩm được yêu thích cùng loạt thiết kế dễ mặc, dễ phối trong tủ đồ hằng ngày.

Màn biểu diễn trống Taiko sôi động mở màn Tuần Lễ Cảm Ơn, góp phần khuấy động không khí mua sắm tại UNIQLO.

Ngay từ trước giờ mở cửa, hàng trăm khách hàng đã xếp hàng chờ sẵn tại các cửa hàng của UNIQLO, háo hức tranh thủ mua sắm khi nhiều sản phẩm được yêu thích lần đầu tiên có mức giá ưu đãi trong mùa Thu/Đông, nổi bật như PUFFTECH Áo Parka Chần Bông, HEATTECH Ultra Warm Áo Thun Giữ Nhiệt, Áo Khoác Giả Lông Cừu Kéo Khóa… cùng những phần quà đặc biệt chỉ có trong dịp Tuần Lễ Cảm Ơn.

Hàng trăm khách hàng đã có mặt từ sáng sớm tại các cửa hàng của UNIQLO để bắt đầu mua sắm.

Những nụ cười niềm nở cùng sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ nhân viên UNIQLO mang đến trải nghiệm mua sắm thoải mái cho khách hàng

Là một trong những khách hàng đầu tiên, chị Nhiên (phường Xuân Hòa, TP.HCM) chia sẻ, chị đang tìm mua thêm trang phục giữ ấm để chuẩn bị cho chuyến du lịch Hàn Quốc vào tháng 12 tới. Chị thích áo giữ nhiệt HEATTECH của UNIQLO vì mỏng nhẹ mà giữ ấm lại rất tốt. Đã tham khảo sản phẩm từ trước, chị chủ động chờ đến Tuần Lễ Cảm Ơn để mua sắm với mức giá ưu đãi, và "săn" quà tặng của UNIQLO.

Nhờ khả năng giữ ấm tối ưu trong chất liệu mỏng nhẹ, co giãn linh hoạt, HEATTECH luôn là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng Việt ưu tiên lựa chọn mỗi khi mùa lạnh đến.

Trong khi đó, tại cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm Hà Nội, anh Quang cho biết: "Tôi có mấy chiếc áo khoác UNIQLO mua từ 3-4 năm trước, đến giờ vẫn mặc tốt nên cũng ít khi mua thêm. Đợt này thấy nhiều mẫu mới, đang có giá ưu đãi nên tôi tranh thủ ghé xem có kiểu nào mới hơn. Tôi nghĩ đồ mặc được nhiều năm thì đáng đầu tư, mà mua đúng dịp giảm giá như thế này lại càng hợp lý".

Ngay khi các cửa hàng chính thức mở cửa, sức nóng lập tức dồn về các khu vực trưng bày trang phục Thu/Đông của thương hiệu. Tại đây, khách hàng dễ dàng tìm thấy giải pháp mặc ấm cho cả gia đình nhờ bảng màu thời thượng và kiểu dáng hợp xu hướng. Tại khu vực thử đồ, nhiều bạn trẻ nhanh chóng bắt nhịp công thức phối đồ chuẩn Thu/Đông được ưa chuộng nhất mùa này: lớp trong là áo giữ nhiệt ôm gọn, khoác ngoài áo chần bông PUFFTECH siêu nhẹ và kết hợp cùng quần ống rộng hoặc chân váy xếp ly.

Ảnh: Thư Đầu Lép & Hương Thù

Khách hàng thỏa sức lựa chọn trang phục LifeWear với nhiều ưu đãi hấp dẫn. (Ảnh: Đinh Phương Ngọc & Phé)

Bên cạnh các thiết kế giữ ấm chủ lực, gian hàng BST áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam cũng thu hút đông đảo khách hàng lựa chọn. Không chỉ lần đầu có mức giá ưu đãi trong mùa Thu/Đông và dễ phối cùng áo khoác mùa lạnh, mỗi chiếc áo thuộc BST này còn mang ý nghĩa thiết thực khi trực tiếp đóng góp cùng UNIQLO xây mới điểm trường bản Cơn Vin (Trường Mầm non Yên Thắng, xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa). Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2027, công trình sẽ thay thế ngôi trường cũ vốn xuống cấp và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập lụt, từ đó mang đến nơi học tập an toàn, kiên cố hơn cho các giáo viên và học sinh tại địa phương.

Ảnh: Tròn Mama

Không chỉ có cơ hội mua sắm các thiết kế yêu thích với mức giá ưu đãi, khách hàng đến với Tuần Lễ Cảm Ơn còn có thể nhận về những món quà đặc biệt từ UNIQLO. Cụ thể, trong ngày 20/11, 100 khách hàng đầu tiên tại mỗi cửa hàng sẽ nhận được cài áo logo UNIQLO phiên bản giới hạn. Với hóa đơn từ 1.699.000 đồng trong ba ngày đầu tiên (20-22/11), khách hàng còn có cơ hội nhận túi tote độc quyền của chương trình. Riêng ngày 24/11, 100 khách đầu tiên tại mỗi cửa hàng có cơ hội nhận huy hiệu cài áo phiên bản giới hạn mang biểu tượng logo UNIQLO.

Shopping thỏa thích, khách hàng còn có cơ hội rinh về những món quà xinh từ UNIQLO.

Tuần Lễ Cảm Ơn của UNIQLO sẽ kéo dài đến hết ngày 26/11. Hãy tranh thủ ghé cửa hàng UNIQLO gần nhất để hòa mình vào không khí mua sắm, lựa chọn những món đồ Thu/Đông yêu thích và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn. Chi tiết chương trình xem tại đây.