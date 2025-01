Ứng dụng tài chính - tiêu dùng khiến Gen Z thích mê này đang “khuấy đảo” đường đua bình chọn của WeYoung

WeChoice Awards 2024 ghi nhận nhiều con số kỷ lục về bình chọn và thu hút sự quan tâm chưa từng có, WeYoung cũng không ngoại lệ. Là không gian riêng rộng mở hơn của Gen Z Area, hệ thống giải thưởng nằm trong khuôn khổ WeYoung nhanh chóng thể hiện sức ảnh hưởng tới giới trẻ thông qua sự ủng hộ cho các đề cử.

Một trong những nhóm đề cử được quan tâm nhất là Z First Rate: Ứng dụng tài chính - tiêu dùng được giới trẻ yêu thích nhất. Giới trẻ ngày càng hạn chế sử dụng tiền mặt, các ứng dụng tài chính - tiêu dùng nhiều chức năng được ưa chuộng hơn do tính tiện ích. Z First Rate cũng vì thế mà được cộng đồng bình chọn quan tâm.

Hiện MoMo đang là ứng cử viên “nặng ký” của Z First Rate. Chiếc app màu hồng đã trở thành “trợ thủ” dắt túi của bao GenZ vì từ nhà ra đường, mua gì thì mua, chỉ cần “MoMo nhé” là xong xuôi phút mốt. Mua vé xem phim, vé máy bay du lịch “chữa lành”, trả hoá đơn điện nước, mạng… với nghìn ưu đãi khiến trải nghiệm thanh toán trên MoMo thêm thư giãn.

Thanh toán tiện lợi với nghìn ưu đãi trên MoMo

MoMo cũng góp mặt trong mọi cuộc vui, với tính năng Quỹ nhóm “bao uy tín” với bạn bè, hay “Chia tiền” vui vẻ đôi bên và nhanh chóng.

Nhưng YOLO chưa đủ. Hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn năng từ tiết kiệm, quản lý chi tiêu, đầu tư… trên MoMo được giới trẻ yêu thích đã khẳng định GenZ là thế hệ biết chăm lo, cân bằng và tự chủ tài chính… Tích tiểu thành đại, GenZ quản lý chi tiêu từ những khoản nhỏ, đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ từ 10.000 đồng trên MoMo, cùng học và cập nhật tin tức tài chính mỗi ngày trong cộng đồng có chung chí hướng. Nhờ có MoMo, tài chính với người trẻ không phải là câu chuyện viển vông, mà đã được “bình dân hoá” thành những kiến thức gần gũi, dễ hiểu mỗi ngày.

MoMo giúp kiến thức tài chính trở nên gần gũi, bình dân hơn với người trẻ.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, MoMo đã và đang là ứng dụng yêu thích hàng đầu được GenZ lựa chọn để quản lý tiền thảnh thơi hơn, chi tiêu thông minh hơn, từ đó từng bước làm chủ tài chính và tự tin theo đuổi ước mơ.

Hệ sinh thái tài chính tiện lợi của MoMo trong “tầm tay” của người trẻ

Hiện tại, MoMo đang được đề cử tại nhóm đề cử Z First Rate tại WeYoung - Gen Z Area by WeChoice Awards với hơn 11 nghìn lượt bình chọn. Đọc toàn bộ bài viết đề cử và bình chọn cho MoMo TẠI ĐÂY

Chỉ còn 2 ngày nữa, cổng bình chọn của WeYoung chính thức khép lại, nhiều cuộc đua giữa các đề cử dự kiến có thể thay đổi tới tận phút cuối cùng trước khi đóng cổng. Các hạng mục giải thưởng trong khuôn khổ WeYoung được trao giải trên sân khấu Young Stage của WeYoung Fair - “hội” & “chợ” cộng đồng với đa dạng các hoạt động giải trí và cũng chính là cột mốc tổng kết toàn bộ hành trình WeYoung tại WeChoice Awards 2024.

WeYoung Fair sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12/1 tại Trung tâm triển lãm SECC, với sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Nhanh tay bình chọn cho các đề cử “chuẩn gu” của bạn để vinh danh họ tại sân khấu của WeYoung Fair!