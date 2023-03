Ứng dụng học tập trực tuyến Pschool thu hút hàng trăm tài khoản người dùng cài đặt ngay trong tuần đầu chạy thử

Ứng dụng Pschool được Công ty TNHH đầu tư và phát triển tổ hợp giáo dục Pschool xây dựng trên nền tảng hợp tác với đối tác công nghệ Ấn Độ. Với tiêu chí "All in one - Tất cả trong một", ứng dụng được xây dựng với mong muốn đem đến những tiện ích giáo dục tối ưu dành cho học sinh trên khắp cả nước.

Bước chuyển mình mới trong quá trình phát triển

Tổ hợp giáo dục Pschool được biết đến như một trung tâm bồi dưỡng kiến thức các môn văn hóa, luyện thi vào 10 chuyên và không chuyên, luyện thi đại học có tiếng tại khu vực Hà Đông. Hàng năm, Pschool thu hút gần 1000 lượt học sinh đăng ký học. Với nhu cầu người học ngày càng tăng, đơn vị này đang nỗ lực đem lại nhiều tiện ích hơn nữa cho người học. Đặc biệt với mong muốn "phủ sóng" đến những địa bàn khác ngoài Hà Nội để cung cấp những tiện ích thiết thực cho học sinh, đội ngũ Pschool đã ấp ủ và ra đời Trường trực tuyến Pschool - và ứng dụng Pschool là một trong số đó.

Trụ sở Tổ hợp giáo dục Pschool

All in one - Ứng dụng mang đến trải nghiệm "Tất cả trong một"

Giao diện thân thiện, có tính bảo mật cao

Ứng dụng Pschool được phát hành rộng rãi trên các nền tảng Web, App (Android, IOS), vì vậy sẽ không khó cho người dùng nếu muốn trải nghiệm ứng dụng mới này.

Giao diện của Pschool khá đơn giản và thân thiện. Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể vận hành tốt các chức năng có trong ứng dụng. Với việc chia tách rõ ràng các nội dung miễn phí và trả phí, người dùng hoàn toàn có thể học tập chủ động với hệ thống bài giảng, khóa học được Pschool xây dựng bài bản và hệ thống.

Phương thức đăng nhập và xác thực qua email cũng giúp tài khoản của bạn có tính bảo mật cao. Khi bạn đăng nhập trên một thiết bị, điều bạn cần là một email và số điện thoại còn hoạt động. Hệ thống sẽ tự động xác thực tài khoản của bạn thông qua mã OTP được gửi về email. Điều này cũng giúp bạn hạn chế việc bị mất tài khoản hay phải ghi nhớ mật khẩu.

Giao diện ứng dụng Pschool

Tiện ích thiết thực cho học sinh

Không chỉ hướng tới đối tượng là các học sinh trực tuyến, học sinh trực tiếp đang theo học tại Tổ hợp giáo dục Pschool cũng được sử dụng ứng dụng như một tiện ích gắn liền với thương hiệu Pschool. Học sinh sau khi tạo tài khoản sẽ được thêm vào các khóa học tương ứng với lớp đang theo học. Mọi thông tin về lớp học, tài liệu và hệ thống bài tập được hiển thị đầy đủ trên ứng dụng.

Hệ thống lưu trữ tài liệu trên Pschool khá lớn, có tính lâu dài và không lo bị mất dữ liệu; vì vậy học sinh mới có thể dễ dàng tìm lại những tài liệu từ đầu của lớp học hoặc khi không may phải nghỉ một buổi học, học sinh cũng có thể xem lại bài học dễ dàng.

Tính năng xếp loại, tổng kết cũng giúp học sinh hứng thú và có động lực hơn trong quá trình học tập khi mà tiến trình luyện tập của học sinh được hệ thống ghi nhận và xếp loại. Điều này cũng giúp học sinh dễ dàng truy vấn kết quả học tập và sự tiến bộ của bản thân dựa trên những thông tin được lưu lại qua các lần luyện tập.

Dự kiến trong thời gian tới Pschool sẽ cập nhật thêm các khóa học, khóa luyện thi thiết thực với học sinh dựa trên ba hình thức:

Khóa học lẻ theo chủ đề với các video quay sẵn: Phù hợp với học sinh muốn bổ trợ kiến thức một chủ đề hoặc chuyên đề nào đó mà không cần phải tham gia vào lớp học và trả phí toàn bộ khóa học

Lớp trực tuyến 100%: Là các lớp luyện thi, phù hợp với học sinh có khoảng cách địa lý xa nhưng vẫn muốn tiếp cận hệ thống lớp học, học liệu và thầy cô của Pschool. Pschool hiện tại hội tụ đủ các thầy cô giáo nhiệt huyết, chuyên môn cao đến từ các trường chuyên, trường trọng điểm trên địa bàn Hà Nội. Điều này tạo đã tạo nên sức hút đưa học sinh đến với Pschool. Với những học sinh không có điều kiện đăng ký các lớp học trực tiếp, việc học tập trực tuyến là sự lựa chọn tối ưu nhất khi mà các em được học tập với đội ngũ giáo viên như mình mong muốn mà chất lượng bài giảng, chương trình học vẫn tương đồng như khi học trực tiếp.

Phòng "live" chữa đề miễn phí: Ngoài các khóa học, lớp học trả phí, Pschool hướng tới xây dựng các phòng phát trực tiếp chữa đề miễn phí cho học sinh, đặc biệt trong giai đoạn quan trọng trong năm học như ôn thi giữa kì, cuối kì hay giai đoạn nước rút đối với học sinh cuối cấp.

Tính năng phát trực tiếp trên ứng dụng

Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thi cũng đang được Pschool xây dựng và hoàn thiện. Vừa qua, Pschool đã tặng các em học sinh khối 9 tài khoản làm bài thi thử vào 10 THPT môn Tiếng Anh hoàn toàn miễn phí và đã nhận được những kết quả ấn tượng. Với hệ thống chống quay, chụp màn hình, mọi hành vi của thí sinh trong lúc sử dụng ứng dụng để làm bài thi đều được ghi lại, do đó bạn sẽ không lo về sự mất nghiêm túc trong quá trình làm bài thi.

Tương tác cao giữa Học sinh - Giáo viên - Phụ huynh - Đội ngũ quản trị

Sự khác biệt giữa Pschool với các ứng dụng học tập trực tuyến khác đó là mỗi tài khoản học sinh sẽ được tích hợp với một tài khoản phụ huynh giúp phụ huynh theo dõi tiến trình học và sự tiến bộ của con. Khi giáo viên chấm, chữa bài và nhận xét bài làm của học sinh, các dữ liệu này cũng được tự động gửi về tài khoản của Phụ huynh. Đối với các học sinh trực tuyến, các em hoàn toàn có thể tắt tính năng này.

Công cụ tin nhắn cũng giúp phụ huynh, học sinh kết nối với giáo viên hoặc đội ngũ quản trị dễ dàng. Khi gặp bất cứ vấn đề gì trong quá trình sử dụng ứng dụng, người dùng có thể liên hệ với Admin qua mục tin nhắn và sẽ rất nhanh được phản hồi.

Công cụ nhắn tin trên ứng dụng

Khi một khóa học được thành lập, một kênh chat chung của nhóm cũng được khởi tạo, từ đó người dùng có thể trao đổi thông tin với bạn bè cùng khóa học hoặc thầy cô, tạo nên sự tương tác như những khóa học trực tiếp.

Đại diện đơn vị phát hành Pschool khẳng định: "Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cấp ứng dụng học trực tuyến Pschool và tích hợp thêm một số tính năng mới nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị và tiện lợi nhất cho người dùng". Với ưu điểm tương thích trên nhiều thiết bị và các phiên bản hệ điều hành khác nhau (IOS và Android), dễ sử dụng, có thể học mọi lúc, mọi nơi, đội ngũ kỳ vọng ứng dụng sẽ thu hút thêm nhiều người dùng hơn nữa trong tương lai.

Để trải nghiệm ứng dụng Pschool bạn có thể truy cập http://pschool.vn/truong-truc-tuyen.html hoặc liên hệ tới Hotline 0981.255.000 để tìm hiểu và được hỗ trợ.