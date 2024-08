Ứng dụng công nghệ dẫn đầu tiêu chuẩn làm đẹp của phụ nữ thế hệ mới cùng Magic Skin By Ruby’s World

Bài toán về tế bào gốc - có đơn giản khi ứng dụng công nghệ vào làm đẹp?



Cơn sốt mang tên tế bào gốc đã đánh chiếm thị trường làm đẹp trong nhiều năm qua. Việc phát hiện ra tế bào gốc (EGF) đã mang lại cho nhà sinh vật học Rita Levi-Montalcini và nhà sinh hóa học Stanley Cohen, giải Nobel Y học năm 1986. EGF còn được tạp chí khoa học Mỹ công nhận năm 1993 là hoạt chất chăm sóc da đẹp bậc nhất thế kỷ 21, thúc đẩy các nguyên bào sợi ở da để tăng độ đàn hồi.

Bên cạnh đó, EGF còn tăng cường tái tạo tế bào và hàng rào bảo vệ da, giảm các nếp nhăn và đẩy nhanh quá trình sửa chữa da bị tổn thương do mụn và do các chất không an toàn trong một số sản phẩm mỹ phẩm. Hơn hết, EGF ngăn ngừa sự hình thành sẹo và cải thiện vi tuần hoàn bằng cách thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại khỏi cơ thể và giảm sự hình thành lipofuscin.

Vào năm 1998, tác giả James Thomson (Mỹ) đã tách được tế bào gốc từ phôi thai, mở ra một chương mới nhiều hy vọng trong công cuộc phục vụ sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc lấy tế bào gốc lúc này được hiểu là phá bỏ phôi thai để trích xuất tế bào gốc. Vì thế, không ít người phản đối nghiên cứu này. Giới mộ điệu tin rằng phôi thai đã là một sinh linh và không thể hy sinh một con người vì bất cứ lợi ích nào. Kết quả của sự chống đối mà lực lượng dẫn đầu là Giáo hội Công giáo với sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ G.Bush, đã ra đời một lệnh cấm nghiên cứu về tế bào gốc ở Mỹ và một số nước khác.

Thế nhưng xuôi theo dòng phát triển của khoa học, các chuyên gia đã tìm những nguồn tế bào gốc khác. Nhờ đó mà có những nguồn tế bào gốc mới tránh được những rào cản về đạo đức và pháp luật ra đời. Đó là các nguồn tế bào gốc từ kỹ thuật nhân bản vô tính (cloning), kỹ thuật chuyển nhân, từ nước ối thai nhi, từ màng dây rốn và máu cuống rốn hay từ các cơ quan ở người trưởng thành như tủy, xương, da, mỡ…

Gần đây các nhà khoa học Nhật và Mỹ đã tạo ra được tế bào gốc tổng năng và toàn năng từ tế bào da người trưởng thành. Đây thực sự là một thành tựu khoa học sẽ mang lại những lợi ích to lớn phục vụ con người. Từ đó, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm chứa tế bào gốc trở nên chính đáng và nở rộ hơn.

Bộ sản phẩm phục hồi chuyên sâu của nhà Magic Skin By Ruby’s World tự hào là một trong những dòng mỹ phẩm tiên phong chứa EGF

Bộ sản phẩm phục hồi chuyên sâu - những công nghệ dẫn đầu

Tự hào là một trong bộ ba sản phẩm của nhà Magic Skin By Ruby’s World tài trợ cho Miss Grand Vietnam 2024, bộ sản phẩm phục hồi chuyên sâu ứng dụng công nghệ thanh lọc cấp phân tử, công nghệ chiết xuất xanh độc quyền với độ tinh khiết cao nhưng không gây kích ứng. Hơn hết, bộ sản phẩm này thu hút được sự chú ý khi áp dụng được công nghệ tế bào gốc (EGF).

EGF là tên viết tắt của yếu tố tăng trưởng biểu bì Epidermal growth factor. Tế bào gốc EGF là protein tự nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các tế bào da. Với chức năng chính là tái tạo, sửa chữa làn da bằng cách thúc đẩy tổng hợp DNA và tăng sinh tế bào, làm dịu và duy trì độ ẩm một cách hiệu quả.

Bộ sản phẩm phục hồi vừa tiện lợi với 5 sản phẩm nhỏ gọn, vừa dễ sử dụng tạo thói quen chăm da khoa học tối ưu hiệu quả:

Bước 1: EGF Stem Cell Premium Ampoule Mask (mặt nạ tách màng tinh chất EGF): bổ sung dưỡng chất giúp da ẩm mượt, căng mịn, góp phần hạn chế quá trình lão hoá da sớm và làm mờ các nếp nhăn trên da. Một trong những công nghệ tiên phong tạo nên sự khác biệt từ sản phẩm là thiết kế hai ngăn độc đáo tạo sự lưu trữ tách biệt giữa màng vải dễ điều chỉnh ôm sát gương mặt được đảm bảo độ tinh khiết tối đa cho hoạt chất, không thêm chất bảo quản cho da được chăm sóc nhẹ nhàng an toàn nhờ giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn sinh sôi từ môi trường ẩm ướt. Sản phẩm tạo ấn tượng mạnh với người tiêu dùng và các thí sinh ngay từ lần đầu tiên tìm hiểu và trải nghiệm.

Các thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 thích thú với trải nghiệm lần đầu tiên cảm nhận tính năng ưu việt của sản phẩm mặt nạ tách màng tinh chất EGF của Magic Skin by Ruby’s World

Bước 2: EGF Double Glow Hydration Spray (xịt khoáng đa tầng EGF): với dạng xịt sương mai, sản phẩm mang lại cảm giác tươi mới, sảng khoái tức thì khiến da được làm dịu ngay tức thì, cân bằng độ pH. Da được cung cấp độ ẩm nhờ các thành phần đặc biệt như chiết xuất bào ngư lên men nhập khẩu trực tiếp từ đối tác chiến lược C&B Hàn Quốc, chiết xuất rau má lên men được trồng và thu hoạch trực tiếp trên đảo Jeju… thúc đẩy khả năng tái tạo và nuôi dưỡng làn da, tăng gấp 3 lần khả năng làm sạch, ngăn ngừa sưng viêm và hiệu ứng đàn hồi tạo sức sống mới khỏe khoắn cho làn da.

Sản phẩm xịt khoáng đa tầng EGF của Magic Skin by Ruby’s World trở thành "bí kíp" bỏ túi của các thí sinh xuyên suốt các hoạt động của Miss Grand Vietnam 2024

Bước 3: EGF First Care Recovery Ampoule (serum phục hồi EGF): hỗ trợ phục hồi làn da sau cháy nắng, da tổn thương do tác động bên ngoài nhờ hoạt chất EGF.

Bước 4: EGF Renew Perfect Emulsion (sữa dưỡng phục hồi EGF): giúp dưỡng ẩm da, góp phần làm mờ các nếp nhăn trên da, giúp da trông căng bóng và đều màu hơn.

Bước 5: EGF Cellshine Cream (kem dưỡng phục hồi EGF): cung cấp dưỡng chất và duy trì độ ẩm trên da, cải thiện độ đàn hồi cho da căng bóng, khỏe mạnh và săn chắc.

Chủ tịch Đào Minh Châu cùng top 36 thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 bên bộ sản phẩm phục hồi chuyên sâu với trải nghiệm một ngày làm đại sứ thương hiệu Magic Skin by Ruby’ World

Chủ tịch Đào Minh Châu, đại diện Magic Skin By Ruby’s World chia sẻ: "Các sản phẩm của Ruby’s World đều được sản xuất với nguồn nguyên liệu đầu vào có chất lượng cao và xuất xứ rõ ràng từ những tập đoàn hàng đầu thế giới như DSM (Thuỵ Sĩ), Provital (Tây Ban Nha). Thêm vào đó, sản phẩm còn được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ lớn bậc nhất trên thế giới là ECOCERT (Pháp). Tại Việt Nam, Ruby’s World đã được Sở y tế cấp chứng nhận cho sản phẩm."