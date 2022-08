"U16 Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam để vô địch U16 Đông Nam Á 2022"

Trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2022 vào ngày 12/8 sẽ là cuộc đọ sức giữa chủ nhà U16 Indonesia và U16 Việt Nam.

HLV Bima Sakti của U16 Indonesia tin rằng đội bóng này sẽ đánh bại U16 Việt Nam để đăng quang chức vô địch giải U16 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: PSSI)

Ở bán kết, trong khi U16 Việt Nam thắng thuyết phục U16 Thái Lan thì Indonesia phải cần đến loạt luân lưu để đánh bại Myanmar với tỷ số 5-4. Dù U16 Indonesia có chiến thắng nhọc nhằn ở bán kết, HLV Bima Sakti của đội bóng này vẫn tin tưởng vào chiến thắng trước U16 Việt Nam ở trận chung kết.



Nhà cầm quân 46 tuổi nói: "U16 Việt Nam là đội bóng bản lĩnh, có tinh thần chiến đấu cao. Họ là đội bóng có chất lượng với một vài cầu thủ từng tập huấn ở Đức. Tuy nhiên, chúng tôi đã thắng họ ở vòng bảng. Tôi lạc quan rằng U16 Indonesia sẽ giành chiến thắng lần nữa để đăng quang chức vô địch".

Ở trận chung kết sắp tới, U16 Indonesia sẽ thiếu vắng Mokhamad Hanif do chấn thương trong khi U16 Việt Nam sẽ không có tiền đạo Công Hậu do bị treo giò và thủ môn Đình Hải do chấn thương.

Trận đấu giữa U16 Indonesia và U16 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày mai (12/8) trên sân Maguwoharjo ở Sleman, Yogyakarta, Indonesia./.