Tỷ phú Việt SN 1966 "thét ra lửa" ở Phố Wall, từng nằm trong HĐQT Getty Images, chi 1.000 tỷ mua penthouse tháp chọc trời Trump World Tower

Từ Blackstone đến CC Capital, ông Chính Chu từng đứng sau nhiều thương vụ tỷ USD trên Phố Wall, trong đó có thương vụ đưa Getty Images trở thành công ty đại chúng.

Từ cậu bé Việt Nam đến những thương vụ tỷ USD trên Phố Wall

Chính Chu sinh năm 1966 tại Việt Nam, sang Mỹ cùng gia đình năm 1975 khi mới 8 tuổi. Gia đình ông sau đó định cư tại New York. Từ nhỏ, Chính Chu đã quan tâm đến kinh tế và kinh doanh; khi học đại học, ông từng bán sách giáo dục để trang trải cuộc sống và gây dựng một đội ngũ bán hàng riêng.

Doanh nhân gốc Việt Chính Chu - Ảnh: Trường Đại học Buffalo

Năm 1988, Chính Chu tốt nghiệp bằng cử nhân Tài chính tại Đại học Buffalo, một trường công tại New York. Vì tốt nghiệp một trường đại học không danh tiếng nên 15 lá đơn xin việc của Chính Chu gửi đi đều bị từ chối. Nhưng thất bại càng khiến ông thêm hứng thú với lĩnh vực này và chính lòng kiên trì đã tạo dựng được tên tuổi một Chính Chu tại phố Wall.

Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu sự nghiệp tại bộ phận sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A) của Salomon Brothers, một ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ. Hai năm sau, ông gia nhập Blackstone, khi tập đoàn này mới hoạt động được khoảng 5 năm.

Chính Chu có 25 năm làm việc tại Blackstone, từng giữ vị trí giám đốc điều hành cấp cao, đồng trưởng bộ phận đầu tư vốn cổ phần tư nhân và thành viên ban điều hành. Trong thời gian này, ông tham gia và dẫn dắt nhiều thương vụ có giá trị hàng tỷ USD, góp phần đưa tên tuổi ông trở thành một trong những nhân vật gốc Việt đáng chú ý trên Phố Wall.

Báo chí Mỹ gọi Chính Chu là “người đàn ông đáng gờm” của phố Wall

University at Buffalo ghi nhận ông từng đứng đầu thương vụ mua công ty xử lý nước và hóa chất Nalco với giá hơn 4 tỷ USD, mua Celanese với giá 3,8 tỷ USD và tham gia thương vụ SunGard trị giá 11,7 tỷ USD.

Một trong những thương vụ khiến tên tuổi Chính Chu được chú ý rộng rãi là cuộc đua mua lại Dell năm 2013. Khi đó, Blackstone thành lập nhóm nghiên cứu khả năng mua nhà sản xuất máy tính này với giá trị thương vụ dự kiến lên tới hàng chục tỷ USD, trong đó Chính Chu là một trong những nhân vật chủ chốt. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm định, Blackstone rút lui vì lo ngại về triển vọng của thị trường máy tính và hoạt động kinh doanh của Dell. Cuối cùng, Dell được Michael Dell và quỹ Silver Lake mua lại.

Chính Chu gia nhập tập đoàn tài chính Blackstone, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình

Dưới sự lãnh đạo của Chính Chu, Blackstone đã chi 26 tỷ USD để mua lại chuỗi khách sạn Hilton – một trong những thương hiệu xa hoa bậc nhất thế giới, sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng danh tiếng như Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York...

Báo chí Mỹ liệt tên Chính Chu là “người đàn ông đáng gờm” của phố Wall. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những người thành đạt trong cộng đồng.

Chính Chu bỏ 1.000 tỷ đồng mua Penthouse tại Tòa tháp Trump World Tower

Ở tuổi 47, Chính Chu có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD nằm trong Top 40 doanh nhân thành đạt nhất của Châu Á tại Mỹ.

Ngoài biệt thự được ví như lâu đài, ông còn sở hữu căn hộ Penthouse đắt giá nhất nước Mỹ, thường xuyên di chuyển bằng phi cơ riêng và có một cuộc sống vô cùng xa hoa, giàu có.

Năm 2007, tỷ phú Chính Chu làm báo chí Mỹ xôn xao khi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp ''chọc trời'' Trump World Tower khiến tỷ phú Donald Trump phải chú ý. Về sau, ông cố gắng mua nốt nửa tầng còn lại nhưng bất thành, Chính Chu đã bỏ thêm 5 triệu USD để tăng không gian trên tầng mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên 39,3 triệu (hiện nay tương đương hơn 1.000 tỷ đồng).

Tòa tháp Trump World Tower là tòa nhà dân sinh cao nhất thế giới nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố New York. Với tầm nhìn đối diện là trụ sở Liên Hợp quốc, căn penthouse của gia đình Chính Chu rộng gần 1.400 m2, chứa tổng cộng 34 căn phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm.

Đến năm 2015, tỷ phú Chính Chu rời Blackstone vì "muốn khám phá những thách thức mới", song vẫn hoạt động trong vai trò cố vấn. Sau đó, ông sáng lập CC Capital, Công ty có trụ sở tại New York, tập trung đầu tư và vận hành các doanh nghiệp chất lượng cao.

CC Capital sau đó phát triển mạnh theo hướng đầu tư vốn cổ phần tư nhân và SPAC. Công ty cho biết từ năm 2016, Chính Chu đã dẫn dắt việc thành lập 5 SPAC.

Những năm gần đây, cái tên gây chú ý nhất trong danh mục đầu tư của Chính Chu có lẽ là Getty Images. Thông qua CC Neuberger Principal Holdings II, SPAC do Chính Chu đồng sáng lập và giữ vị trí CEO, ông dẫn dắt thương vụ kết hợp với Getty Images. Giao dịch hoàn tất vào tháng 7/2022, đưa Getty Images trở thành công ty đại chúng. Chính Chu sau đó giữ ghế trong HĐQT Getty Images.

Đến ngày 27/8/2026, Chính Chu từ chức khỏi HĐQT Getty Images và Ủy ban Lương thưởng của công ty.

Cuộc hôn nhân hơn 20 năm với Hà Phương

Nếu sự nghiệp của Chính Chu gắn với những thương vụ hàng tỷ USD trên Phố Wall, đời sống của ông lại được công chúng Việt Nam biết đến nhiều hơn qua cuộc hôn nhân với ca sĩ Hà Phương.

Ca sĩ Hà Phương bên gia đình chồng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ tỷ phú Chính Chu - Ảnh: FBNV

Hà Phương là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và Minh Tuyết, từng nổi tiếng với dòng nhạc dân ca tại Việt Nam trước khi sang Mỹ hoạt động. Cô kết hôn với Chính Chu và có hai con gái. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm, đồng thời vẫn duy trì việc học thanh nhạc và điện ảnh.

Tháng 9/2026, Hà Phương trở lại Mỹ sau chuyến về Việt Nam kéo dài khoảng 1,5 tháng. Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao, nữ ca sĩ cho biết hai con gái Diana và Angelina đều đã trưởng thành, vì vậy cô có nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Hà Phương nói việc trở lại showbiz cũng giúp cô thêm tự tin trước chồng con và chứng minh bản thân có thực lực, tạo ra giá trị cho xã hội.

Ca sĩ Hà Phương là chị gái ca sĩ Minh Tuyết - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về việc luôn giữ kín đời tư, Hà Phương thẳng thắn bày tỏ, trong cuộc sống riêng, cô muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, cô trân trọng trong vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi.

Được biết, hiện vợ chồng Hà Phương có hai quỹ từ thiện là "Vietnam Relief Effort" và "Ha Phuong Foundation" để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Đặc biệt, tài trợ xây dựng trường học, cầu nông thôn và hỗ trợ phẫu thuật cho thương bệnh binh, người khuyết tật.