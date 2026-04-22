Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: "Có tiền mà chỉ thích mua vàng cất gầm giường thì..."

"Năm nay Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong khi nhiều tổ chức quốc tế chỉ dự báo Việt Nam tăng 5-6%. Với vai trò lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn, quan điểm của ông về mục tiêu này như thế nào?", cổ đông hỏi.

Trả lời cổ đông, tỷ Phú Phạm Nhật Vượng cho biết nếu muốn tăng trưởng thì hoàn toàn có thể làm được. Vấn đề là cả hệ thống Nhà nước, doanh nghiệp và người dân phải cùng chung tay .

"Ví dụ như dân có tiền mà chỉ thích mua vàng cất gầm giường thì xã hội không có nguồn vốn phát triển. Nếu quyết tâm và mọi người cùng đồng lòng, mỗi người một tay thì chắc chắn làm được", ông Vượng nhấn mạnh.

Cũng theo vị tỷ phú, ﻿ kỳ tích của một quốc gia không thể chỉ do một vài người làm nên mà phải là toàn bộ đất nước. Xuất phát điểm của chúng ta chưa cao nên tính khả thi của việc tăng trưởng cao là rất lớn, chỉ có điều là phải nỗ lực. Không có gì phi thường mà có thể làm một cách bình thường được.

Tại đại hội, ông Vượng cũng chia sẻ thêm về tầm nhìn và định dướng phát triển của Vinfast trong khoảng 5-10 năm nữa.

"Đối với VinFast, chúng tôi định hướng trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu thế giới và đang rất quyết liệt để thúc đẩy câu chuyện đó. Hiện Vinfast đã là số 1 và sẽ là số 1 vượt trội", ông Vượng khẳng định.

"Giống như trước đây tôi đã từng chia sẻ là tại sao tôi lại làm ô tô. Bởi vì đi sang Hàn Quốc, mình thấy đường phố cơ bản là xe Hàn, rất hiếm hoi thì mới có những cái xe ngoại quốc ở Hàn. Thế tại sao người Hàn làm được mình không làm được?"

"Hiện nay chúng tôi đã có thương hiệu Green cho taxi, Lạc Hồng cho xe cao cấp, rồi sẽ lấp đầy tất cả các phân khúc để đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng, từng bước lan ra và phát triển mạnh ở trên các nước trên thế giới và tạo vị thế cho VinFast cũng như ngành công nghiệp của Việt Nam", vị tỷ phú nhấn mạnh.

Cũng theo tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện Tập đoàn đang tập trung vào năng lượng năng lượng tái tạo: điện gió, mặt trời. Lý do không chỉ đến từ khủng hoảng năng lượng vừa rồi mà từ câu hỏi tại sao có những thứ vứt đi mà ta không nhặt để biến nó trở thành lợi ích? Tại sao ta cứ phải đi làm thủy điện hoặc làm điện khí, thậm chí điện than để thêm ô nhiễm, để phá môi trường?

"Chúng tôi cũng đang đặt kế hoạch để phát triển VinES trở thành một trong những cái công ty điện hạ tầng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, làm được hay không thì nhiều khi "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", còn phải có thêm nhiều các cái duyên nữa. Nhưng chúng tôi sẽ đặt mục tiêu trong vòng 10 năm nữa phải làm bằng được việc đó", ông Vượng khẳng định.