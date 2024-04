TV thông minh là thiết bị dễ bị tấn công bảo mật bậc nhất trong nhà

"Lỗ hổng" bảo mật trên nhiều mẫu TV thông minh

Theo thống kê mới nhất của NordVPN, 65% người dân tại Anh có sử dụng TV thông minh nhưng gần 1/4 trong số này không trang bị bất cứ phương thức bảo vệ nào cho thiết bị của mình. Điều này làm dấy lên nguy cơ lớn về các cuộc tấn công của tin tặc vào nhóm các thiết bị nghe nhìn. Trên thực tế, vào năm 2019, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đã đưa ra cảnh báo về việc TV thông minh có thể khiến người dùng dễ bị theo dõi và tấn công bởi kẻ xấu.

Người dùng đang phải đối mặt với nguy cơ bị hack và đánh cắp dữ liệu thông qua Smart TV

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia bảo mật kỹ thuật số Daniel Markuson của NordVPN cho biết: "Giống như bất kỳ thiết bị kết nối Internet nào khác, TV thông minh cũng ít nhiều thu thập dữ liệu riêng tư và hành vi sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, vấn đề là chúng hiếm khi được trang bị các phần mềm an ninh mạng mới nhất. Đó là nguyên nhân khiến TV thông minh dễ bị tin tặc tấn công hơn hẳn". Chia sẻ của chuyên gia này hoàn toàn đúng với tình hình tại thị trường Việt Nam, khi nhiều mẫu TV thông minh ở nước ta đang chỉ được cập nhật bảo mật mỗi năm 1 lần theo thỏa thuận trọn gói với Android.

Trong tình huống không được cập nhật bảo mật kịp thời, tin tặc có thể truy cập vào camera và micro của TV để biến TV thành một máy quay lén, ghi lại các cảnh riêng tư của gia đình, phục vụ mục đích xấu. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng phô phỏng thành công tình huống này và rõ ràng là kẻ xấu cũng có thể thực hiện điều tương tự. Ngoài ra, TV thông minh cũng có thể bị nhiễm virus hoặc mã độc như máy tính, điện thoại thông minh song không có các lớp bảo vệ an toàn để chống lại các nhân tố nguy hiểm này.

Bảo mật Samsung Knox, hàng rào an ninh chuẩn quốc phòng trên TV Samsung

Theo báo cáo đăng tải trên Exactitude Consultancy, thị trường TV thông minh dự kiến tăng từ 221,56 tỷ USD năm 2023 lên 489,80 tỷ USD năm 2030 với tốc độ tăng trưởng 12% mỗi năm. Điều này đặt ra bài toán cấp thiết về bảo mật cho ngành hàng thiết bị nghe nhìn. Trong đó, Samsung với tư cách là thương hiệu TV hàng đầu toàn cầu 18 năm liên tiếp (theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Omdia) với 30,1% thị phần, đồng thời nắm giữ vị trí hàng đầu Việt Nam liên tục từ năm 2017 đang có nhiều động thái tích cực nhằm bảo vệ an ninh cho TV thông minh.

Giải pháp Samsung Knox trên TV Samsung đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc phòng Mỹ

Cụ thể, Samsung Knox - giải pháp an ninh chuẩn quốc phòng Mỹ trên TV Samsung chính là lý do khiến nhiều người tin tưởng lựa chọn thiết bị nghe nhìn của hãng. Về cơ bản, Samsung Knox đóng vai trò như một "tấm khiên" vững chắc, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm nhập và xây dựng một không gian an ninh để bảo vệ mọi dữ liệu cá nhân của người dùng. Samsung Knox được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc bảo mật và 3 lớp bảo mật nhằm duy trì hàng rào an ninh cho TV thông minh. Trong đó có thể kể đến một số nguyên tắc quan trọng như Tin cậy từ phần cứng, ổ lưu trữ an toàn (Knox Volt), chủ động ngăn chặn xâm nhập mã nguồn, áp dụng bảo mật mới nhất (bao gồm tần suất cập nhật bảo mật 2 tháng 1 lần, vượt trội hơn đa số TV thông minh khác tại Việt Nam hiện nay), bảo mật nghiêm ngặt (bắt buộc khách hàng phải đăng nhập tài khoản Samsung khi mua TV mới kể từ năm 2023).

Nhờ có Samsung Knox, mọi thông tin sinh trắc học, hành vi sử dụng và nguy cơ tấn công an ninh sẽ bị hạn chế tối đa. Trong kỷ nguyên IoT và Nhà thông minh, việc bảo vệ tốt TV với Samsung Knox là gián tiếp bảo vệ an ninh cho toàn bộ hệ sinh thái công nghệ trong gia đình. Nếu tin tặc có thể lợi dụng TV thông minh làm "cửa ngõ" tấn công thì rất có thể các thiết bị cùng kết nối trong hệ sinh thái như điện thoại, máy giặt, máy điều hòa... cũng có thể bị xâm nhập dễ dàng.

Nhờ sự bảo vệ của Samsung Knox, người dùng có thể thoải mái tận hưởng tiện nghi giải trí trực tuyến tại nhà với trải nghiệm tốt bậc nhất trên TV Samsung

Samsung Knox là giải pháp an ninh hiếm hoi trên thế giới hiện nay nhận được đồng thời các chứng nhận bảo mật uy tín như chứng nhận Common Criteria (CC), PCI DSS (tiêu chuẩn bảo mật thông tin dành cho các tổ chức xử lý thẻ tín dụng), chứng nhận ISO/ICE 27001:2013 và ISO/ICE 27701:2019... Đây là cơ sở quan trọng để người dùng mọi quốc gia có thể tin tưởng và lựa chọn TV Samsung để sử dụng trong kỷ nguyên IoT và Nhà thông minh hiện nay.

Với những ưu thế vượt trội về công nghệ âm thanh, hình ảnh cũng như tiêu chuẩn bảo mật Samsung Knox, TV Samsung là lựa chọn lý tưởng trong năm 2024 của mọi gia đình khi muốn tìm kiếm một thiết bị nghe nhìn vượt đỉnh cũng như có khả năng chống lại mọi hành vi tấn công mạng ngày một tinh vi hiện nay.