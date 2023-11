Tuyệt tác TV 98 inch Neo QLED 8K: mẫu TV đại diện cho gu giải trí thời thượng của giới mộ điệu

"Giới mộ điệu" được dùng để chỉ những nhóm người rất hâm mộ, biết cách thưởng thức, đánh giá về một lĩnh vực nào đó thường có liên quan đến nghệ thuật, văn hoá, đời sống hay thể thao… Họ được biết là những con người duy mỹ, yêu thích cái đẹp, tôn trọng sự khác biệt và luôn đề cao những trải nghiệm mới mẻ độc đáo để làm giàu trải nghiệm sống của bản thân.

Điều này được thể hiện ngay từ trong thói quen, lối sống cũng như cách mà giới sành điệu thưởng thức hay chọn lựa những món đồ xung quanh mình. Bạn có thể thấy họ chi rất nhiều tiền cho những bữa ăn fine dining, hay một chiếc đồng hồ, điện thoại cao cấp mà chắc chắn người dùng bình thường cũng khó có thể giải thích được. Thứ họ cần không hẳn là một món đồ đắt giá mà quan trọng hơn nó phải đem lại được trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt so với phần còn lại.

Đó cũng là lý do để những chiếc TV màn hình lớn sở hữu công nghệ đỉnh cao như Neo QLED 8K 98 inch lọt vào "mắt xanh" của những người duy mỹ khi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một sản phẩm công nghệ thanh sắc vẹn toàn bậc nhất hiện nay.

Một chiếc TV với mức giá niêm yết gần 1 tỷ đồng, chắc chắn sẽ mang lại những cung bậc cảm xúc tuyệt đỉnh, vượt xa tưởng tượng so với một chiếc TV với giá vài chục triệu đồng mang lại. Nếu đã từng tìm hiểu về các thiết bị giải trí đỉnh cao, bạn sẽ nhận thấy mỗi phiên bản ra đời đều là sự kết hợp của nhiều yếu tố về công nghệ hình ảnh, âm thanh, thiết kế và tính năng thông minh. QN990C là tuyệt tác đến từ thương hiệu TV số 1 thế giới suốt 17 năm, dung hòa gần như hoàn hảo về phần cứng lẫn phần mềm. Ngay từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm nay, nhiều người đã đánh giá rằng bản thân sự hiện diện của Neo QLED 8K 98 inch đã định hình một đẳng cấp mới trong thế giới nghe nhìn mà chỉ Samsung mới có thể làm được.

Nói về diện mạo, chiếc TV tiếp tục thừa hưởng triết lý thiết kế tối giản, tinh tế mà hãng gọi là "Infinity One" hay "TV without bezel" - TV gần như không viền. Nhà sản xuất loại bỏ những chi tiết thừa, đơn giản hóa thiết kế để cuối cùng, người dùng sẽ tập trung vào trải nghiệm đắm chìm, chân thật trên màn ảnh mà không bị gián đoạn bởi bất cứ yếu tố nào. Với QN990C, thiết kế còn được nâng tầm bởi những điều chưa từng có tiền lệ: viền chỉ 19,9mm, gần như vô hình khi đặt trong không gian lớn, được xem là đỉnh cao trong thiết kế của Samsung; hộp One Connect được tái thiết kế để trở thành "Slim One Connect" chỉ dành cho riêng TV 98 inch của Neo QLED 8K - cho phép người dùng ẩn đi dây cáp kết nối thông qua một thiết bị chuyên dụng nhỏ nhắn.

Ngoài ra, chân đế cũng trở nên tối giản nhưng vững chắc nhờ tạo nên từ hai tấm kim loại bóng bẩy. Để làm được điều này, bộ phận nghiên cứu của hãng đã rất kỳ công để tìm ra cấu trúc và tỷ lệ tối ưu, nhằm giúp cho chiếc TV 98 inch luôn ổn định và cân bằng, hài hòa với thiết kế TV một cách tự nhiên.

Đề cao trải nghiệm hoàn mỹ, đặc biệt là giá trị đẳng cấp khác biệt mà công nghệ mang lại, giới thượng lưu chắc chắn sẽ hài lòng với Neo QLED 8K 98 inch vì phần nghe nhìn xuất sắc mãn nhãn mà thiết bị này mang lại. Bằng khả năng trình diễn với độ phân giải lên đến 8K, mỗi khung hình đều trở nên sắc nét ấn tượng nhờ công nghệ Quantum Matrix Pro làm rõ các chi tiết ẩn sâu với đỉnh cao tương phản 8K. Người dùng có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn từng chi tiết trên khung hình với sắc đen sâu thẳm, sắc trắng thuần khiết, vùng chiếu sáng nhiều hơn 1,5 lần so với công nghệ Quantum Matrix - vốn đã rất xuất sắc và được ứng dụng trên các dòng TV Samsung cao cấp.

Điều thú vị nằm ở chỗ, ngay cả với các nội dung không có chất lượng hiển thị hoàn hảo, thì bộ xử lý Neural Quantum 8K cũng nâng cấp nội dung với sự hỗ trợ của AI. Nghĩa là, mọi khung hình, bất chấp chất lượng nội dung gốc, đều sẽ được tự động tinh chỉnh để người xem được chiêm ngưỡng thước phim sống động sắc nét.

Nhưng không chỉ có hình ảnh, âm thanh của mẫu TV này cũng là điểm nhấn khi được trang bị hệ thống loa 6.2.4 kênh với công suất 90W đầy uy lực, sẵn sàng khuấy động bất cứ không gian nào. Âm thanh vòm Dolby Atmos ấn tượng kết hợp cùng công nghệ Q-Symphony đồng bộ loa thanh và loa TV, cũng như OTS Pro giúp tái tạo âm thanh theo chuyển động hình ảnh… cho trải nghiệm xem phim, nghe nhạc trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Những điều thú vị về chiếc TV đẳng cấp này còn ở khả năng điều khiển thiết bị trong nhà thông minh thông qua ứng dụng Smart Things. Không chỉ kết nối tự động, thiết lập chế độ theo ngữ cảnh, người dùng còn có thể sử dụng chế độ AI Energy (Tiết kiệm năng lượng AI) để theo dõi, điều chỉnh việc sử dụng năng lượng của TV và thiết bị khác. Ngoài ra, bằng cách tận dụng bộ xử lý và cảm biến tích hợp, TV có thể phân tích môi trường xung quanh và tự động điều chỉnh các thông số nhằm tiết kiệm năng lượng. Khi xu hướng sống bền vững lên ngôi, việc sử dụng một thiết bị không chỉ cao cấp về tính năng, thiết kế, mà còn thông minh, đồng thời hướng đến giá trị bền vững mỗi ngày cũng là cách khẳng định tầm nhìn và đẳng cấp khác biệt của người tiêu dùng.

Sở hữu những công nghệ độc đáo, tiên phong nhất hiện nay, TV Neo QLED 8K 98 inch thực sự là tuyệt tác mà ai cũng mong muốn một lần chạm tay đến.