Tuyển thủ Việt Nam dính nghi vấn rạn nứt với bạn gái hot TikToker, đàng gái ẩn hết video quay chung, nói một câu ẩn ý

Mới đây, người hâm mộ ĐT Việt Nam nói chung và CLB Viettel nói riêng được phen xôn xao khi hot girl Đồng Thị Hoa Mỹ - bạn gái tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng có những động thái lạ trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ Tiktoker đã ẩn hết video quay chung cùng với Nhâm Mạnh Dũng, xóa ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Cô nàng đăng video mặc áo số 18 của Nhâm Mạnh Dũng với biểu cảm buồn bã, rồi viết lời dẫn: "All I want is love that lasts" (Tạm dịch: Tất cả những gì em muốn là tình yêu lâu dài).

Động thái này của Hoa Mỹ khiến người hâm mộ hoang mang, dấy lên nghi vấn cặp đôi đang có những trục trặc hoặc đã đường ai nấy đi. Nhiều fan nữ bình luận bên dưới mong nhận được lời giải thích từ chính chủ về việc ẩn/xóa video quay cùng chàng cầu thủ, đồng thời lo lắng cho tâm trạng của nàng WAG xinh đẹp.

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng bỗng ẩn/xóa hết video quay chung với người yêu

Dù vậy, trên Instagram cá nhân của Nhâm Mạnh Dũng vẫn còn hình ảnh chụp cùng bạn gái. Cả Mạnh Dũng và Hoa Mỹ vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Ngoài ra, có người nhận ra Hoa Mỹ vẫn đi xem Mạnh Dũng thi đấu ở trận gần nhất vào ngày 17/2 trên SVĐ Hàng Đẫy gặp CLB Khánh Hòa. Dân tình đoán đôi bạn trẻ chỉ đang giận hờn mà thôi.

Bạn gái tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng tên thật là Đồng Thị Hoa Mỹ, sinh năm 2001, đến từ Bắc Giang. Cô là sinh viên khoa Tiếng Nhật thương mại, trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Nàng WAG gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài nóng bỏng cùng gu thời trang bắt mắt. Hoa Mỹ hiện đang sở hữu kênh TikTok cá nhân đạt hơn 800.000 lượt theo dõi và 70.000 người theo dõi trên Instagram.

Nhâm Mạnh Dũng và Đồng Thị Hoa Mỹ công khai chuyện hẹn hò từ tháng 8/2023, sau một thời gian yêu đương kín tiếng. Cặp đôi thường xuyên khoe khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào lên mạng xã hội.