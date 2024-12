Tuyên bố dậy sóng của sao nữ 9X sau 4 tháng kết hôn với doanh nhân trên sân khấu SBS Drama Awards

Tối 21/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2024 đã được tổ chức và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp châu Á. Trong dàn nghệ sĩ tham dự sự kiện, nữ minh tinh Jung Yoo Min (Connection) đã chiếm trọn spotlight sau khi công bố đang mang thai con đầu lòng ngay trên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở hạng mục phim hành động.

Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, nữ diễn viên sinh năm 1991 hạnh phúc bày tỏ: "2024 thực sự là 1 năm đặc biệt đối với tôi. Tôi đã hoàn thành tốt đẹp quá trình ghi hình cho bộ phim Connection. Cũng trong năm nay, tôi đã kết hôn và hiện đang mang thai". Còn nhớ, Jung Yoo Min kết hôn với 1 doanh nhân cách đây 4 tháng trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Tin tức Jung Yoo Min công bố mang thai con đầu lòng nhanh chóng leo lên vị trí cao trên danh sách tìm kiếm nóng của Naver, Nate và khiến mạng xã hội xứ Hàn dậy sóng.

Jung Yoo Min thông báo đang mang thai con đầu lòng khi phát biểu nhận giải ở SBS Drama Awards mới đây

Jung Yoo Min (thứ 3 từ trái sang) còn tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng dàn sao Connection khi tác phẩm thắng giải Phim truyền hình của năm

Nữ diễn viên họ Jung hạnh phúc trong hôn lễ với chồng doanh nhân hồi tháng 8 năm nay

Mỹ nhân Connection còn chia sẻ 1 vài thông tin hiếm hoi về thiên thần bé nhỏ: "Nickname của con tôi là Blessing (phúc lành). Tôi dùng cái tên này vì mong muốn mọi người xung quanh bé sẽ luôn được hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương. Và tôi hy vọng bé cũng sẽ lớn lên trong hạnh phúc. Tôi mong muốn các nghệ sĩ, ekip có mặt ở đây và những khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày".

Bên cạnh đó, Jung Yoo Min không quên gửi lời cảm ơn tới đoàn phim Connection và hứa sẽ chăm chỉ trau dồi diễn xuất để trở thành diễn viên chân chính. Tại hội trường nơi diễn ra lễ trao giải, các nghệ sĩ đã vỗ tay không ngớt để chúc mừng Jung Yoo Min lên chức mẹ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ gửi lời chúc phúc tới nữ diễn viên, đồng thời hy vọng cô sẽ "mẹ tròn con vuông" và có thêm nhiều vai diễn ấn tượng trong tương lai.

Jung Yoo Min chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 2012 bằng vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình mang tên Holy Land. Kể từ đó tới nay, mỹ nhân họ Jung từng bước ghi dấu ấn ở nhiều tác phẩm ăn khách như Gia Hoà Vạn Sự Thành (Happy Home), Tham Vọng Rực Đỏ, Connection... Bên cạnh đó, cô còn đóng vai khách mời trong 1 số bộ phim truyền hình gây bão khắp châu Á như Reply 1988, Itaewon Class...

Jung Yoo Min trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu nhờ nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng

Đây không phải lần đầu tiên 1 diễn viên Hàn khiến người hâm mộ dậy sóng khi công bố thông tin đời tư ngay trên sân khấu lễ trao giải danh giá. Trước đó vào hồi tháng 5 năm nay, nữ diễn viên Lee Sang Hee (My Name Is Loh Kiwan) trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ công khai chuyện đã kết hôn ngay khi đang phát biểu nhận giải. Khi ấy, công chúng không khỏi ngỡ ngàng do trước đó ai cũng nghĩ nữ nghệ sĩ họ Lee còn độc thân. Phóng viên tờ Xports News đào sâu tìm hiểu và biết được rằng Lee Sang Hee thực sự đã bí mật kết hôn từ tận 5 năm trước.