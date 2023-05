Tuvalu: Quốc đảo được mệnh danh là hẹp nhất thế giới

Ẩn mình trong vùng đất rộng lớn của Nam Thái Bình Dương là quốc đảo Tuvalu. Mặc dù có diện tích nhỏ nhưng Tuvalu vẫn giữ một vị thế độc nhất vô nhị về sự nổi tiếng - nó được nhiều người coi là quốc gia hẹp nhất trên thế giới.

Địa lý của Tuvalu

Tuvalu bao gồm một chuỗi chín đảo san hô vòng và các đảo nhỏ, trải rộng trên một vùng đất vỏn vẹn 26 km vuông. Nó trải dài trên một khu vực đại dương rộng lớn, bao phủ khoảng 900.000 km vuông của Thái Bình Dương. Quốc gia này bao gồm 9 đảo san hô - Funafuti, Nukufetau, Nukulaelae, Nanumea, Nanumaga, Niutao, Nui, Nukufetau và Vaitupu.

Tuvalu được mệnh danh là một trong những quốc gia nhỏ bé và biệt lập nhất thế giới, trước đây được gọi là quần đảo Ellice và tọa lạc ở vùng biển giữa Hawaii và Úc. Và cũng chính nhờ sự tách biệt của mình mà quốc gia này đã trở thành một trong những địa điểm đáng ghé thăm nhất Thái Bình Dương.

Sự chật hẹp của Tuvalu là một đặc điểm xác định của quốc gia. Nó có chiều rộng trung bình chỉ 1,8 km, với điểm rộng nhất chỉ 5 km. Độ hẹp bất thường này là kết quả của vị trí của nó trên các đảo san hô thấp, nơi đất liền được bao quanh bởi những vùng biển rộng lớn.

Địa lý của Tuvalu mang lại cho nó một nét quyến rũ độc đáo và bình dị. Với những bãi biển đầy cát nguyên sơ, làn nước màu ngọc lam trong vắt và thảm thực vật nhiệt đới tươi tốt, đất nước này mang đến vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc biệt này cũng đặt ra những thách thức và tính dễ bị tổn thương đáng kể, nhất là trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Là một quốc đảo yên bình và chưa bị thương mại hoá, nơi đây có đầy đủ các thắng cảnh xinh đẹp như những hòn đảo san hô, những đầm phá trong xanh đẹp như tranh vẽ cùng với nét văn hóa phong tục đặc sắc.

Những thách thức đến từ địa hình đặc biệt của Tuvalu

Diện tích đất hẹp của Tuvalu đặt quốc gia này trước hàng loạt thách thức về môi trường và kinh tế xã hội. Mực nước biển dâng cao đặt ra một mối đe dọa hiện hữu, vì điểm cao nhất của quốc gia này chỉ là 4,6 m so với mực nước biển. Vùng nước xâm lấn gây nguy hiểm cho các nguồn nước ngọt, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của Tuvalu, khiến quốc gia này đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tổng diện tích đất liền của quốc gia này chỉ vỏn vẹn 26 km vuông, dân số khoảng 11.000 người sống tập trung tại đảo chính và cũng là thủ đô Funafuti. Trên đảo chỉ có duy nhất một sân bay với 2 chuyến bay mỗi tuần, sau khi hạ cánh tại thủ đô, khách du lịch sẽ tham quan những hòn đảo khác bằng phà.

Diện tích đất hạn hẹp cũng gây khó khăn cho phát triển đô thị và gia tăng dân số. Với không gian hạn chế, các khu vực đông dân cư phải đối mặt với những thách thức như thiếu nhà ở, cơ sở hạ tầng hạn chế và cơ hội kinh tế bị hạn chế. Diện tích đất hẹp của đất nước này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và quản lý tài nguyên bền vững để đảm bảo phúc lợi và sinh kế của người dân.

Ngoài ra, diện tích hẹp của Tuvalu đặt ra những thách thức về hậu cần đối với thương mại và vận chuyển. Việc thiếu mạng lưới đường bộ rộng lớn và sự phụ thuộc vào giao thông hàng hải đã hạn chế khả năng kết nối giữa các đảo với thế giới bên ngoài. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu, khiến nó dễ bị gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Giải quyết những thách thức này đòi hỏi các giải pháp sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Quốc đảo này hiện đang nằm ở tình trạng cảnh báo vì rất dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển đang không ngừng dâng cao do biến đổi khí hậu. Điểm cao nhất của quốc gia này chỉ là 4,6 m so với mực nước biển, do đó Tuvalu đang phải đối mặt với nguy cơ “biến mất" nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục trầm trọng hơn.

Khả năng phục hồi và thích ứng

Bất chấp vô số thách thức do sự chật hẹp của địa hình, người dân Tuvalu đã thể hiện khả năng phục hồi và khả năng thích ứng đáng kể. Họ đã phát triển mối liên hệ sâu sắc với môi trường của họ và ý thức cộng đồng mạnh mẽ. Kiến thức và thực hành truyền thống đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hướng những hạn chế của vùng đất hẹp, bao gồm nông nghiệp bền vững, quản lý nước và kỹ thuật đánh bắt cá.

Tuvalu cũng đã trở thành một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ trên trường toàn cầu cho hành động khí hậu và bảo vệ các quốc gia dễ bị tổn thương. Các nhà lãnh đạo của quốc đảo này rất tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế, nêu bật nhu cầu cấp thiết về giảm phát thải và hỗ trợ các biện pháp thích ứng.

Những người đầu tiên định cư tại mảnh đất này có lẽ là người Polynesia đến từ Samoa vào thế kỷ 14, trong quá trình khai phá đất đai. Một bộ phận nhỏ khác đến từ Tonga, quần đảo Cook, Rotuma và quần đảo Gilbert

Hoàn cảnh khó khăn của Tuvalu cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về tác động của biến đổi khí hậu và sự cần thiết của sự đoàn kết toàn cầu trong việc giải quyết các tác động của nó.

Các nỗ lực đang được tiến hành để thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường khả năng phục hồi của Tuvalu. Các sáng kiến bao gồm việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng Mặt Trời, để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Các biện pháp bảo vệ bờ biển, bao gồm xây dựng tường chắn sóng và bảo tồn các hàng rào tự nhiên, nhằm mục đích giảm thiểu tác động của mực nước biển dâng cao.