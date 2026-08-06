Tưởng không cần nhưng dùng rồi khó bỏ: 5 món skincare, makeup nhỏ mà "có võ", thử một lần là muốn mua lại mãi

Nếu chưa có các "em" này trong routine thường ngày, nàng nên bổ sung ngay nhé!

Có những món mỹ phẩm nhìn qua tưởng chỉ là "phụ kiện" trong chu trình làm đẹp, không có cũng chẳng sao. Thế nhưng một khi đã dùng thử, bạn mới nhận ra chúng giúp việc skincare, makeup nhàn hơn, hiệu quả hơn và rất khó quay về thói quen cũ. Nếu đang muốn nâng cấp routine mà chưa biết bắt đầu từ đâu, đây là 5 cái tên rất đáng để thêm vào giỏ hàng.

1. Bông mút trang điểm Amortals

Nhiều người chỉ thực sự "ngộ" ra tầm quan trọng của một chiếc bông mút tốt sau khi dùng Amortals. Đây là sản phẩm đã quá quen thuộc với các tín đồ làm đẹp nhờ mức giá phải chăng nhưng chất lượng ổn định. Bông mút được làm từ chất liệu Rubycell nhập khẩu kết hợp bọt biển, da nhân tạo và ruy băng Polyester. Thiết kế tròn với một góc bo nhọn giúp dễ dàng tán kem ở những vùng khó như hốc mắt hay cánh mũi. Đặc biệt, sản phẩm giúp lớp nền đều màu hơn, tiết kiệm kem nền và có thể sử dụng với cả chất nền khô lẫn ướt. Chỉ là một món đồ nhỏ nhưng đủ để thay đổi trải nghiệm makeup mỗi ngày.

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2. Serum xịt khoáng d'Alba First Spray Serum

Xịt khoáng từng bị nhiều người xếp vào nhóm "có cũng được không có chả sao", nhưng First Spray Serum của d'Alba lại là ngoại lệ. Với hơn 50 triệu chai được bán tại Hàn Quốc, sản phẩm hiện là dòng tinh chất xịt khoáng bán chạy tại hơn 120 cửa hàng mỹ phẩm, được xuất khẩu tới hơn 15 quốc gia và nhận hơn 51.000 đánh giá trên website chính thức của thương hiệu. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở thành phần nấm Truffle trắng quý hiếm từ Piedmont (Ý), giúp bổ sung khoáng chất và dưỡng chất cho làn da. Bên cạnh đó còn có dầu bơ, dầu hạt hướng dương và chiết xuất hạt Chia hỗ trợ tăng cường độ đàn hồi, làm sáng và làm dịu da.

First Spray Serum sở hữu kết cấu hai lớp gồm lớp dầu khóa ẩm và lớp serum cấp ẩm. Sau khi lắc đều, hai lớp hòa quyện và nhanh chóng thẩm thấu vào da, mang lại cảm giác ẩm mượt tức thì mà không gây nặng mặt. Sản phẩm còn góp phần làm giảm nếp nhăn, hỗ trợ dưỡng sáng và đã được kiểm nghiệm da liễu với công thức không chứa gluten, paraben, sulfate, PABA, phthalate hay chất hoạt động bề mặt.

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3. Kem dưỡng da tay Ziaja Olive Oil

Kem dưỡng da tay thường là món dễ bị bỏ quên nhất trong chu trình chăm sóc cơ thể. Thế nhưng khi bắt đầu sử dụng đều đặn, nhiều người mới nhận ra đôi tay cũng cần được chăm chút như da mặt. Kem dưỡng da tay và móng Olive Oil Hand Cream Intensely Nourishing của Ziaja chứa chiết xuất dầu ô liu, giúp cấp ẩm sâu, làm mềm và tăng độ săn chắc cho vùng da tay khô ráp. Sản phẩm đồng thời hỗ trợ giảm gãy móng, nuôi móng chắc khỏe và phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là làn da khô hoặc có dấu hiệu lão hóa.

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4. Hộp mix 20 miếng mặt nạ Keyshu

Nếu trước đây bạn thường mua từng loại mặt nạ riêng lẻ theo nhu cầu thì hộp mix của Keyshu sẽ khiến mọi thứ trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Hộp gồm 20 miếng mặt nạ, tích hợp 5 giải pháp chăm sóc da trong cùng một sản phẩm: cấp ẩm với mặt nạ hoa cúc, dưỡng sáng với Vitamin C, phục hồi với rau má, kiểm soát dầu mụn với hành tím và hỗ trợ săn chắc với dòng nâng cơ. Nhờ đó, bạn có thể linh hoạt lựa chọn theo tình trạng da mỗi ngày mà không cần mua nhiều hộp khác nhau.

Điểm cộng của sản phẩm còn nằm ở công nghệ phôi màng sinh học ôm khít khuôn mặt. Lớp phôi siêu mỏng có khả năng ngậm giữ dưỡng chất vượt trội, giúp hạn chế bay hơi tinh chất và hỗ trợ các hoạt chất thẩm thấu sâu hơn vào da. Bên cạnh đó, hộp mặt nạ vẫn duy trì tiêu chuẩn năm không lành tính của Keyshu, phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm hay da đang tổn thương nhẹ, giúp chị em yên tâm sử dụng lâu dài.

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5. Serum Torriden DIVE IN Hyaluronic Acid

Không ít người từng nghĩ da dầu thì không cần serum cấp ẩm. Nhưng chỉ cần thử Torriden DIVE IN một thời gian, bạn sẽ hiểu vì sao đây là một trong những sản phẩm được cộng đồng skincare yêu thích. Serum sử dụng phức hợp Hyaluronic Acid 5D phân tử thấp, giúp cấp ẩm sâu từ bên trong. Kết cấu dạng nhũ tương nước pha sữa dưỡng vừa mang lại khả năng giữ ẩm, vừa hỗ trợ làm dịu làn da, tạo cảm giác căng bóng nhưng không nặng mặt. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da từ da khô, da dầu, da hỗn hợp đến da nhạy cảm. Khi sử dụng đều đặn, serum giúp giảm cảm giác căng khô, bổ sung độ ẩm, đồng thời mang lại làn da mềm mại và khỏe khoắn hơn.

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Đôi khi, những sản phẩm khiến bạn hài lòng nhất lại không phải món đắt tiền hay đình đám nhất, mà là những item nhỏ giúp việc chăm sóc da và trang điểm trở nên dễ dàng hơn mỗi ngày. Nếu đang muốn "level up" routine mà không biết bắt đầu từ đâu, 5 cái tên trên đều là những lựa chọn rất đáng để trải nghiệm. Bạn đọc có thể tìm mua các sản phẩm tại gian hàng Shopee Mall chính hãng của từng thương hiệu để yên tâm về nguồn gốc và chất lượng.